América Latina

Rodrigo Paz propone una inyección de 4.000 millones de dólares para reactivar la economía boliviana

El equipo del candidato presidencial planea movilizar recursos mediante préstamos, inversión extranjera y financiamiento sostenible, buscando impulsar el crecimiento y sanear las cuentas públicas

Guardar
El candidato presidencial de Bolivia,
El candidato presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz, durante una conferencia en La Paz (EFE)

El equipo económico de Rodrigo Paz, candidato presidencial de centro en Bolivia, proyecta un ambicioso paquete de USD4.000 millones para reactivar la economía en el primer año de gestión, según reveló José Gabriel Espinoza, principal asesor económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en declaraciones a Bloomberg News. Esta inyección de recursos buscaría dinamizar el crecimiento y sanear las finanzas públicas, en un contexto marcado por la escasez de divisas y un elevado déficit fiscal.

Espinoza detalló que los fondos provendrían de nuevos préstamos, mecanismos de financiamiento sostenible e inversión extranjera. Además, anticipó la continuidad del actual esquema de compra y venta de oro para respaldar las reservas en moneda dura, siempre que las operaciones mineras sean responsables y trazables. El asesor, exdirector del banco central y uno de los críticos más severos de la política económica del presidente saliente Luis Arce, subrayó que su rol en el PDC responde a una invitación individual y no a una alianza partidaria.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el mes pasado, Paz obtuvo el primer lugar con el 32% de los votos, seguido por el candidato de derecha Jorge Tuto Quiroga, quien alcanzó el 27%. Ambos, considerados pro-empresa, representan una ruptura con casi veinte años de predominio socialista en el país. El balotaje decisivo está previsto para el 19 de octubre.

ARCHIVO: El presidente boliviano, Luis
ARCHIVO: El presidente boliviano, Luis Arce. El país atraviesa una severa crisis económica con inflación, escasez de medicamentos y de combustibles, además de una fractura política e institucional (Reuters)

Espinoza anticipó que “las acciones más drásticas se tomarán en los primeros tres a cuatro meses”, haciendo especial hincapié en la reducción de subsidios a los combustibles. El plan contempla eliminar rápidamente el apoyo estatal al diésel, mientras que los subsidios a la gasolina se retirarían de forma gradual y en función de la disponibilidad de dólares. Para mitigar el impacto social, el fin de los subsidios iría acompañado de transferencias directas de efectivo a los sectores más vulnerables, aunque Espinoza no precisó el costo de estas medidas.

Según sus palabras a Bloomberg News, “son decisiones difíciles, pero debemos pensar en el bien mayor”, argumentando que la escasez ya ha elevado los precios, reducido el empleo y la productividad, y alimentado la pobreza, la inflación y la conflictividad social.

El programa económico de Paz también prevé poner fin al financiamiento del gobierno por parte del banco central, implementar políticas para contener la inflación y establecer un tipo de cambio único determinado por el mercado, en reemplazo de los múltiples tipos actuales que generan distorsiones. Espinoza, considerado posible ministro de Finanzas en un eventual gobierno de Paz, explicó que estas medidas buscan aliviar la crónica escasez de dólares y reducir el déficit presupuestario.

En el plano fiscal, el objetivo es recortar el déficit desde el actual 10% del PIB hasta la mitad en las primeras semanas de mandato, manteniendo al banco central como actor clave para gestionar la volatilidad en torno al nuevo tipo de cambio único. Espinoza calculó que el próximo gobierno necesitará USD12.000 millones en tres años para sostener las finanzas, aunque confía en que reformas adicionales y financiamiento externo permitirán reducir esa cifra.

Bolivia cuenta ya con USD3.200 millones en préstamos extranjeros aprobados pero aún no desembolsados, y otros USD1.000 millones en créditos pendientes de aprobación en el Congreso, según Espinoza.

Un gobierno de Paz podría recurrir también a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, aunque el asesor minimizó la necesidad de apoyo del FMI. “Estamos seguros de que las medidas que vamos a tomar superan cualquier programa que se pudiera firmar con el fondo”, afirmó Espinoza a Bloomberg News. “Lo que hay que hacer es una cuestión de responsabilidad con la economía de Bolivia misma. No proviene de una imposición externa”.

Entre las propuestas de Paz figura un plan de ingreso universal para mujeres, que podría implicar un gasto considerable. En campaña, el candidato ha defendido la idea de un “capitalismo para todos” y se ha comprometido a desmantelar lo que denomina el “bloqueo estatal” al desarrollo económico en uno de los países más pobres de América Latina. Su fórmula presidencial se vio fortalecida por el respaldo a su compañero de fórmula, el exoficial de policía Edman Lara, quien prometió aumentar las pensiones de los jubilados más de cinco veces hasta unos USD290 mensuales. No obstante, esta propuesta fue posteriormente reducida y pospuesta a la espera de un análisis de viabilidad.

El programa oficial de Paz incluye la renegociación de la deuda, aunque Espinoza aclaró que esto no implica necesariamente reprogramar los pasivos del Estado. Las opciones contemplan canjes de activos, extensión de plazos y cambios de moneda, entre otras alternativas. “La estrategia es que Bolivia siga pagando”, sostuvo Espinoza a Bloomberg News. “Bolivia debe cumplir siempre con sus obligaciones externas”.

Temas Relacionados

Rodrigo PazBoliviaJosé Gabriel EspinozaPartido Demócrata CristianoFondo Monetario InternacionalLuis ArceJorge Tuto QuirogaEdman Lara

Últimas Noticias

Lo que parecía una simple pelea entre perros y gatos terminó en un asesinato en Uruguay

Un hombre pateó a un perro luego de que el animal se acercara a sus mascotas y fue increpado por el novio de la dueña, a quien apuñaló; ahora asegura que lo hizo en legítima defensa

Lo que parecía una simple

Uruguay: zonas francas critican el impuesto mínimo global propuesto por Orsi por “inoportuno”

El proyecto de ley de Presupuesto incluye la aplicación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico para empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euro por año

Uruguay: zonas francas critican el

La economía uruguaya lleva ocho trimestres de crecimiento pero muestra señales de enfriamiento

El PIB aumentó 0,4% comparado el primer trimestre del año y un 2,1% interanual, un porcentaje que está en línea con lo esperado por los economistas y que muestra una desaceleración

La economía uruguaya lleva ocho

La “neutralidad activa” del Perú navega entre la República Popular China y Occidente

La presencia de compañías de la República Popular China marca el sector minero, eléctrico y digital en Perú

La “neutralidad activa” del Perú

Masacre en Haití: más de 50 personas fueron asesinadas por pandilleros y sus cuerpos fueron devorados por perros

La ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos denunció que los ataques dejaron casas incendiadas y a centenares de familias desplazadas, mientras la inseguridad dificulta la recuperación de las víctimas en la zona de Laboderie

Masacre en Haití: más de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un niño colombiano murió atropellado

Un niño colombiano murió atropellado en Long Beach, Estados Unidos: “Nadie se dio cuenta, venía un carro y no lo vio”

El cambio estacional de la hora aumenta los casos de obesidad y ACV, según un estudio de Stanford

Los reyes emprenden su viaje de Estado a Egipto: el aplaudido look de Letizia que estrenó en una fecha especial

Video: intentó robar cables del tren Mitre, casi muere electrocutado y terminó detenido

Armando Benedetti afirmó que hace un año dejó las drogas y el alcohol: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

INFOBAE AMÉRICA
Erdogan afirma que Netanyahu "está

Erdogan afirma que Netanyahu "está relacionado a nivel ideológico" con Hitler

Campos magnéticos variables alrededor del agujero negro de M87

Carla Suárez: "Ucrania va a ser un enfrentamiento duro"

Ayuso critica que se quiera "estigmatizar" la educación especial y cree que no es "humano" que se compare con "guetos"

El Banco de España mejora dos décimas su previsión de PIB para 2025, al 2,6%, y mantiene las de 2026 y 2027

ENTRETENIMIENTO

“The Paper”, el spin off

“The Paper”, el spin off de The Office, llega a HBO Max con éxito asegurado y elenco estelar

Bruce Springsteen llega al cine: así es la película que explora el lado más íntimo del “Jefe”

Ed Sheeran revela cómo el hip-hop marcó su vida: de superar la tartamudez con Eminem a ganarse el respeto de 50 Cent

Natasha Rothwell y su lucha contra los estereotipos de Hollywood: “Crecí sintiendo que no era digna de ser vista”

Harrison Ford a los 83 años habló sobre el secreto de su longevidad actoral: “No busqué la fama, busqué el trabajo”