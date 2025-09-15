Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Bolivia reduce la producción de medicamentos por la falta de dólares

La industria farmacéutica boliviana atraviesa una contracción de su capacidad productiva como consecuencia de la escasez de dólares para importar materia prima, pagar gastos de transporte y otros costos financieros. Según la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), la caída en la producción representa el 30%.

La demanda trimestral de divisas para mantener un suministro regular es de aproximadamente 45 millones de dólares que se destinan a la compra de principios activos en otros países y se paga el servicio de logística, transporte y aduana.

Según los representantes del sector, la oferta de dólares por parte de entidades estatales ha sido insuficiente en el último año pese al compromiso del Gobierno de Luis Arce de facilitarles el acceso a divisas, por lo que se han visto obligados a recurrir al mercado paralelo donde la cotización del dólar fluctúa, y en un momento superó en más del 180% el tipo de cambio oficial. Estas dificultades se traducen en retrasos de producción, menor variedad de fármacos disponibles y mayores costos unitarios.

Una trabajadora de una farmacia privada con un cartel en el que reclama por la escasez de dólares en una protesta en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 22 de mayo de 2024. La escasez de dólares en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, como las medicinas. (AP Foto/Juan Karita)

Ante esta situación, el Gobierno dispuso la eliminación temporal de aranceles para algunos fármacos e insumos, una acción que apuntaba a reducir los gastos de importación y que los representantes de la industria farmacéutica consideran insuficiente porque el sobre costo de la importación llegó a superar el 130% frente al 5% de la exoneración de aranceles.

“Era muy complicado que el tema arancelario compense en alguna medida el sobre costo que hemos enfrentado”, manifestó Josip Lino, gerente de Cifabol en una conferencia de prensa.

El sector también denuncia la falta de actualización en los precios referenciales para las compras públicas de medicamentos, por lo que pidieron ajustarlos en el Presupuesto General del Estado del próximo año. Señalan que de no hacerlo se puede poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud.

“Hay precios referenciales que debieron haber sido actualizados para 2025. Con el incremento del dólar y del costo de producción, el presupuesto ha quedado reducido y no han podido comprar lo que (necesitan) ahora”, manifestó Javier Lupo, presidente de Cifabol. “Si repiten el error y no actualizan los precios, vamos a tener un 2026 en el que no va alcanzar el presupuesto para los medicamentos necesarios”, advirtió.

Fotografía de una mujer caminando frente a la fachada de la clínica de radioterapia del Seguro Universal de Bolivia, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Bolivia atraviesa una crisis económica marcada por la falta de dólares debido a la caída de los ingresos de la renta petrolera desde el año 2014. Las complicaciones financieras del país se sintieron en las calles a inicios de 2023, cuando los dólares empezaron a escasear en el mercado y se restringieron las transacciones bancarias. Desde entonces surgió un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana fluctúa y se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial que el Gobierno ha mantenido fijo.

Este fenómeno ha provocado periodos de escasez de combustibles por las dificultades de importación y ha disparado el costo de vida en general. La inflación rozó el 10% el año pasado y para esta gestión, la administración de Luis Arce estimó un porcentaje anual de 7,5 pero solo en los primeros seis meses del año duplicó esa proyección.

En los últimos dos años han sido recurrentes las manifestaciones de diversos sectores para exigir al Gobierno soluciones frente a la crisis económica y ésta ha sido el tema central de las campañas electorales. El nuevo gobierno, que será elegido en el balotaje del 19 de octubre, asumirá funciones el 8 de noviembre con el desafío central de estabilizar la economía.