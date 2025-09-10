América Latina

Bolivia: el líder del PCC que radica en Santa Cruz obtuvo nacionalidad en 2011 por matrimonio

Sérgio Luiz de Freitas presentó un certificado de matrimonio, con identidad falsa, para obtener la nacionalidad boliviana, de acuerdo al gobierno de Arce. La investigación surge en medio de una de violencia

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El ministro de Gobierno (Seguridad)
El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Roberto Ríos, durante una conferencia de prensa.

El Gobierno de Bolivia abrió una investigación sobre la radicatoria del brasileño Sérgio Luiz de Freitas Filho, uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), quien se presume que vive en Santa Cruz de la Sierra desde hace diez años con una identidad falsa, de acuerdo con una investigación periodística de la red Globo de Brasil.

Según informó el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, Freitas ingresó de manera ilegal al país, con documentación falsa y obtuvo la nacionalidad el 2014, luego de haber contraído matrimonio el año 2011 con una ciudadana boliviana.

“Ha presentado un certificado de matrimonio, que actualmente está siendo validado”, explicó el ministro y detalló que el trámite se inició en 2014 bajo el nombre de Sérgio Noronha Filho.

Entre los documentos que presentó el capo del PCC para obtener la cédula de identidad boliviana está una certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos datos coincidían con el libro, la partida y otros elementos, y se precisaba que Sérgio Noronha “no tenía observaciones”, informó Ríos en conferencia de prensa.

El capo del PCC brasileño
El capo del PCC brasileño vive desde hace más de diez años en Santa Cruz, Bolivia, según una investigación periodística.

La investigación surge a raíz de un reportaje periodístico que reveló que Freitas, uno de los criminales más buscados de su país, vive hace más de una década en Santa Cruz de la Sierra, donde lleva una vida privilegiada. Según el fiscal Lincoln Gakiya, especialista en organizaciones criminales citado por Globo, Freitas fue enviado a Bolivia por otro líder del PCC con una tarea estratégica: coordinar el flujo de pasta base de cocaína hacia Brasil.

Ríos explicó que la notificación con sello rojo de Interpol fue publicada recién el 4 de julio de este año y que las autoridades brasileñas alertaron sobre su presencia el 8 de agosto. En su búsqueda, se realizaron tres allanamientos y se realizarán otros operativos hasta dar con su paradero.

Se trata del segundo emisario del PCC que es identificado en Bolivia en lo que va del año, luego de que Marcos Roberto de Almeida, conocido como “Tuta”, fuera capturado en mayo de 2025 y entregado a las autoridades de Brasil para enfrentar cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La confirmación de la presencia de Freitas en Santa Cruz se da en medio de una ola de violencia en Santa Cruz, que incluye dos secuestros, siete asesinatos violentos y dos enfrentamientos armados con la Policía en menos de dos meses. Según las investigaciones, estos casos están relacionados y sugieren la presencia de mafias internacionales, que disputarían el negocio del narcotráfico.

Agentes de la Policía en
Agentes de la Policía en el municipio de Warnes, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Foto: El Deber / Juan Carlos Torrejón

En ese marco, varias autoridades del Estado se han pronunciado y anunciaron acciones para evitar que las organizaciones del crimen organizado se afiancen en Bolivia. Mientras el presidente Luis Arce descartó la presencia de cárteles y se refirió a “emisarios” que operan en el país, el viceministro de Régimen del Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en “un santuario” para las organizaciones criminales.

En ese contexto, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, que se encuentra en Argentina participando en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, se reunió con el secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, Mario Sarrubo con el objetivo de “fortalecer la coordinación investigativa”.

También se informó que las autoridades Bolivia solicitaron un encuentro de “alto nivel” con el ministro de Justicia brasileño para coordinar acciones frente al avance del crimen organizado transnacional.

Temas Relacionados

BoliviaPCCPrimer Comando CapitalRoberto Ríosministro de GobiernoSérgio Luiz de Freitas FilhoMijaoCarola ArrayaLuis ArceJhonny Aguilera

Últimas Noticias

Cuba sufre un nuevo apagón nacional: es el quinto en menos de dos años

El corte fue a las 9:14 de la mañana de este miércoles, hora de La Habana, y afecta a toda la isla

Cuba sufre un nuevo apagón

Prisión preventiva para un sujeto que mató a otro por error en Chile

El individuo disparó contra un automóvil pero le dio en la cabeza a un transeúnte inocente

Prisión preventiva para un sujeto

“Sombras autoritarias”: cómo el Kremlin busca imponer su influencia en Centroamérica

La aparición de Rusia como actor disruptivo impacta en el equilibrio geopolítico de la región. Sus fuertes lazos con Cuba y Nicaragua

“Sombras autoritarias”: cómo el Kremlin

Una reina de belleza chilena se peleó afuera de una discoteca y todo quedó en video

Katia Hoffman causó lesiones con un arma punzante a otra chica tras un altercado en la pista de baile

Una reina de belleza chilena

Jeanine Añez: “Fue muy fácil quitarme la libertad y está siendo muy difícil recuperarla”

La ex presidenta obtuvo una sentencia favorable en el caso Senkata, cuando un tribunal ratificó su incompetencia para juzgarla por la vía ordinaria

Jeanine Añez: “Fue muy fácil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de Sheinbaum excluye ingresos

Gobierno de Sheinbaum excluye ingresos por la Copa del Mundo en el Paquete Económico 2026: “No quisimos ser muy optimistas”

La mañanera de hoy 10 de septiembre | No estamos aumentando IVA ni ISR, se prevé recaudar más al erradicar corrupción en aduanas y con las factureras: Sheinbaum

Con desmonte, sin señalización y caos vehicular: así luce la Vía Expresa Sur a un día de su inauguración

María José Pizarro respondió al Centro Democrático después de que la acusara de “manipular” la historia sobre ‘falsos positivos’: “No son una cifra”

Tráfico de tierras, cobro de cupos y sicariato: así operaban ‘Los Indeseables del Norte Chico’

INFOBAE AMÉRICA
La violencia política se desata

La violencia política se desata en Nepal: el ex primer ministro y la canciller fueron brutalmente agredidos en su residencia

Alemania asegura que ya es el mayor donante de ayuda militar a Ucrania, por delante de EEUU

La batería de los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max ofrece menos autonomía en España que en EEUU, al utilizar SIM física

Un inmenso chorro estelar se abre paso en las afueras de la Vía Láctea

La AEMPS informa sobre un defecto de calidad en varios lotes del medicamento 'Lipoplus 20%'

ENTRETENIMIENTO

Nina Dobrev reveló que nunca

Nina Dobrev reveló que nunca le pagaron igual que a las estrellas masculinas de ‘The Vampire Diaries’

Justin Baldoni enfrenta acusaciones de abuso verbal previo a su juicio con Blake Lively

La tradición que los Red Hot Chili Peppers comenzaron con su cameo en Los Simpsons: “Nos sentimos muy honrados”

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

Steven Spielberg y la confesión sobre una de sus películas que no le gustó para nada: “Me siento incómodo”