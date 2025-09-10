Bolivia: el líder del PCC que radica en Santa Cruz obtuvo nacionalidad en 2011 por matrimonio

El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Roberto Ríos, durante una conferencia de prensa.

El Gobierno de Bolivia abrió una investigación sobre la radicatoria del brasileño Sérgio Luiz de Freitas Filho, uno de los principales líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), quien se presume que vive en Santa Cruz de la Sierra desde hace diez años con una identidad falsa, de acuerdo con una investigación periodística de la red Globo de Brasil.

Según informó el ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, Freitas ingresó de manera ilegal al país, con documentación falsa y obtuvo la nacionalidad el 2014, luego de haber contraído matrimonio el año 2011 con una ciudadana boliviana.

“Ha presentado un certificado de matrimonio, que actualmente está siendo validado”, explicó el ministro y detalló que el trámite se inició en 2014 bajo el nombre de Sérgio Noronha Filho.

Entre los documentos que presentó el capo del PCC para obtener la cédula de identidad boliviana está una certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos datos coincidían con el libro, la partida y otros elementos, y se precisaba que Sérgio Noronha “no tenía observaciones”, informó Ríos en conferencia de prensa.

El capo del PCC brasileño vive desde hace más de diez años en Santa Cruz, Bolivia, según una investigación periodística.

La investigación surge a raíz de un reportaje periodístico que reveló que Freitas, uno de los criminales más buscados de su país, vive hace más de una década en Santa Cruz de la Sierra, donde lleva una vida privilegiada. Según el fiscal Lincoln Gakiya, especialista en organizaciones criminales citado por Globo, Freitas fue enviado a Bolivia por otro líder del PCC con una tarea estratégica: coordinar el flujo de pasta base de cocaína hacia Brasil.

Ríos explicó que la notificación con sello rojo de Interpol fue publicada recién el 4 de julio de este año y que las autoridades brasileñas alertaron sobre su presencia el 8 de agosto. En su búsqueda, se realizaron tres allanamientos y se realizarán otros operativos hasta dar con su paradero.

Se trata del segundo emisario del PCC que es identificado en Bolivia en lo que va del año, luego de que Marcos Roberto de Almeida, conocido como “Tuta”, fuera capturado en mayo de 2025 y entregado a las autoridades de Brasil para enfrentar cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La confirmación de la presencia de Freitas en Santa Cruz se da en medio de una ola de violencia en Santa Cruz, que incluye dos secuestros, siete asesinatos violentos y dos enfrentamientos armados con la Policía en menos de dos meses. Según las investigaciones, estos casos están relacionados y sugieren la presencia de mafias internacionales, que disputarían el negocio del narcotráfico.

Agentes de la Policía en el municipio de Warnes, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Foto: El Deber / Juan Carlos Torrejón

En ese marco, varias autoridades del Estado se han pronunciado y anunciaron acciones para evitar que las organizaciones del crimen organizado se afiancen en Bolivia. Mientras el presidente Luis Arce descartó la presencia de cárteles y se refirió a “emisarios” que operan en el país, el viceministro de Régimen del Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que Santa Cruz de la Sierra se ha convertido en “un santuario” para las organizaciones criminales.

En ese contexto, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, que se encuentra en Argentina participando en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, se reunió con el secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, Mario Sarrubo con el objetivo de “fortalecer la coordinación investigativa”.

También se informó que las autoridades Bolivia solicitaron un encuentro de “alto nivel” con el ministro de Justicia brasileño para coordinar acciones frente al avance del crimen organizado transnacional.