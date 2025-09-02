América Latina

Quién es Alexandre de Moraes, el poderoso y polémico juez a cargo del juicio a Jair Bolsonaro

El magistrado brasileño es una figura controvertida hasta en Estados Unidos

Por Ramón Sahmkow

Guardar
Alexandre de Moraes (REUTERS/Tita Barros)
Alexandre de Moraes (REUTERS/Tita Barros)

¿Defensor de la democracia o “dictador”? Alexandre de Moraes, el magistrado brasileño a cargo del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, es una figura controvertida, hasta en Estados Unidos: Elon Musk lo detesta y la administración Trump lo sanciona.

Calva pulida, mirada severa: el físico del juez más destacado de la corte suprema, de 56 años, contribuye a su reputación de firmeza, incluso si también es descrito como un hombre con gran sentido del humor.

Un juez que no resiste la presión debería cambiar de profesión”, dijo recientemente durante una conferencia en Río de Janeiro.

En su caso, la presión ha venido últimamente de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump lo acusa de desatar una “caza de brujas” contra su aliado de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuyo proceso por intento de golpe de Estado entra el martes en su fase final.

El 30 de julio, tras haber revocado su visa, Washington impuso al magistrado sanciones económicas a través de la ley Magnitsky, que permite castigar a personas acusadas por la Casa Blanca de violar los derechos humanos.

“Una toga no puede protegerte”, lanzó en aquel momento el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Moraes, sin embargo, juró “ignorar las sanciones” y “continuar trabajando”.

El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

“Canalla”

Nacido el 13 de diciembre de 1968 en San Pablo, este experto en derecho constitucional llegó al supremo en 2017 nombrado por el ex presidente de centroderecha Michel Temer, de quien fue ministro de Justicia.

Durante su paso como secretario de seguridad del Estado de San Pablo, entre 2015 y 2016, fue criticado por la izquierda, que lo acusaba de reprimir los movimientos sociales.

Una parte de la opinión pública, sobre todo la izquierda, ve hoy a este practicante del muay thai (un arte marcial) como un defensor infatigable de la democracia brasileña.

A lo largo del mandato de Bolsonaro (2019-2022) el magistrado estuvo en primera línea de la defensa de las instituciones frente a los repetidos ataques de este nostálgico declarado de la dictadura militar (1964-1985).

Es también bajo su conducción que la justicia electoral condenó en 2023 al ex presidente a una pena de inhabilitación de ocho años por desinformación antes de los comicios de 2022, que perdió.

Para el líder de los conservadores brasileños, el juez Moraes es un “canalla” y un “dictador”.

El magnate Elon Musk comparó
El magnate Elon Musk comparó a De Moraes con Voldemort, el villano (también calvo) de la saga Harry Potter (REUTERS/Adriano Machado)

Voldemort

Por su parte, el magnate Elon Musk lo ha comparado con Voldemort, el villano (también calvo) de la saga Harry Potter.

El juez y el propietario de la red social X protagonizaron el año pasado un largo pulso que culminó con la suspensión durante 40 días de la plataforma, por ignorar una serie de decisiones judiciales relacionadas con la lucha contra la información falsa.

Libertad de expresión no es libertad de agresión”, responde Moraes a aquellos que lo acusan de censura.

Con el caso Bolsonaro, va aún más lejos.

La corte decidirá si el ex mandatario, acusado de haber liderado en 2022 un complot para impedir la investidura del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, debe ser condenado. Se enfrenta a hasta 43 años de prisión.

Según la acusación, este plan incluía, entre otras cosas, el asesinato de Moraes, por lo que los críticos más acérrimos del magistrado, y otros, dicen que es juez y parte.

Jair Bolsonaro se toma la
Jair Bolsonaro se toma la cara en la puerta de su domicilio, donde cumple prisión preventiva (REUTERS/Adriano Machado)

Papel “histórico”

Otros reproches surgieron en las últimas semanas cuando impuso medidas drásticas a Bolsonaro, entre ellas el arresto domiciliario preventivo por sospechas de obstrucción en su juicio.

Incluso han circulado rumores de disensiones dentro del máximo tribunal.

Gilmar Mendes, decano del tribunal, afirma, sin embargo, que no está de ninguna manera “aislado”.

“Cualquier ataque contra uno de nosotros es un ataque contra la corte”, dice a la agencia de noticias AFP, elogiando el papel “histórico” desempeñado por su colega.

Aunque la derecha brasileña sueña con destituirlo, Alexandre de Moraes, casado y padre de tres hijos, puede por el momento ocupar el cargo hasta los 75 años.

(AFP)

Temas Relacionados

Alexandre de MoraesJair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Bolivia: Murió Percy Fernández, el seis veces alcalde y “constructor” de Santa Cruz de la Sierra

Una de las figuras más relevantes de la política municipal contemporánea falleció a los 86 años. Además de alcalde, fue ministro y senador. Su estilo directo le generó tanto críticas como simpatías

Infobae

Jair Bolsonaro y sus colaboradores: quiénes son los otros siete acusados de planear un golpe de Estado en Brasil

Ex ministros y altos mandos militares podrían ser castigados con penas de más de 40 años de cárcel

Jair Bolsonaro y sus colaboradores:

Alexandre de Moraes acusó a Jair Bolsonaro de haber buscado instalar una “verdadera dictadura” en Brasil

El juez del Tribunal Supremo apuntó contra el ex mandatario y siete de sus ex colaboradores en el inicio de la fase de sentencia del juicio

Alexandre de Moraes acusó a

Prisión preventiva para el exdiputado argentino que trató de pasar balas de contrabando a Chile

Edgardo Della Gáspera fue sorprendido en el Paso Pino Hachado con 50 proyectiles sin contar con su documentación legal

Prisión preventiva para el exdiputado

Cuba Siglo 21 lanza la serie “Talentos cubanos en Libertad”: de qué se trata y cuáles son sus objetivos

La iniciativa pone en primer plano las historias de hombres y mujeres cubanos que, lejos de la represión y las restricciones de la isla, han alcanzado logros extraordinarios en sociedades libres

Cuba Siglo 21 lanza la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villa Fiorito: mató a golpes

Villa Fiorito: mató a golpes a su beba de dos meses y fue condenado a prisión perpetua

Miguel Uribe Londoño despejó dudas sobre posibles roces con precandidatos del Centro Democrático: “No me he enfrentado a nadie”

Irene Rosales sale en defensa de Kiko Rivera tras las últimas informaciones sobre el dinero del DJ: “No hay nada económico”

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

La conferencia de hoy 2 de septiembre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo terremoto de 5,2

Un nuevo terremoto de 5,2 sacudió la zona afectada por el trágico sismo del fin de semana en Afganistán

Jair Bolsonaro y sus colaboradores: quiénes son los otros siete acusados de planear un golpe de Estado en Brasil

Alemania alerta del incremento de "reclutamientos" de espías por parte de Rusia a través de redes sociales

El presidente del Parlamento de Irán adelanta "medidas disuasorias" contra la amenaza de sanciones a Teherán

El PSOE asegura que está dispuesto a "pelearse" y negociar con todos los grupos para aprobar los Presupuestos

ENTRETENIMIENTO

Así vive Charlie Sheen tras

Así vive Charlie Sheen tras ocho años sobriedad: “Me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”

La verdadera distancia recorrida por Bilbo Bolsón y su compañía sorprende a los fans de El Hobbit

Orlando Brown advirtió sobre la fama: “No experimentes con drogas, no hagas cosas solo por la atención”

Paul Weller habló sobre el éxito con The Jam: “Siempre pensé que íbamos a lograrlo, pero solo en una forma adolescente muy pretenciosa”

Ethan Hawke reveló por qué agradece no haber protagonizado “Titanic”