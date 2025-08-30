América Latina

Joven denuncia a Hospital de Monterrey por cobros excesivos: Pepto-Bismol con valor de más de 6 mil pesos

La presión social y las denuncias impulsaron cambios administrativos y disciplinarios en el nosocomio

Por Eduardo Marsan

Doctors Hospital Auna Monterrey. Screenshot
Doctors Hospital Auna Monterrey. Screenshot

La denuncia de la joven Alena Kharissova sobre cobros que consideró excesivos y una prolongada retención tras recibir el alta médica en el Doctors Hospital de Monterrey, Nuevo León, ha generado un intenso debate sobre la transparencia y las prácticas administrativas en los hospitales privados de la ciudad.

El caso ha resonado ampliamente en redes sociales y ha puesto en el centro de la discusión la experiencia de los usuarios frente a los servicios de salud privados.

Cobros excesivos en Doctors Hospital
Cobros excesivos en Doctors Hospital de Monterrey

¿De qué va?

Kharissova relató que ingresó al hospital el 13 de agosto por diversos síntomas y recibió el alta médica el sábado 15 a las 10 horas. Sin embargo, no pudo abandonar las instalaciones hasta la tarde del domingo, ya que le informaron que no había personal administrativo disponible para procesar su salida. Esta demora, que se extendió por más de 36 horas después del alta, derivó en un intento de cobro por una noche adicional de hospitalización.

Al revisar la factura, la paciente identificó varios cargos que consideró improcedentes. Entre ellos, destacó el cobro por el supuesto uso de quirófano, procedimiento que asegura nunca se realizó, el precio de un una caja de Pepto-Bismol facturada en 6 mil 600 pesos, conceptos que calificó como irregulares y los expuso públicamente a través de un video difundido en Instagram, mismo que se viralizó.

Posteriormente, la aseguradora responsable de cubrir parte de los gastos hospitalarios revisó la factura y rechazó los cargos correspondientes al quirófano, la noche extra y el medicamento señalado. Tras esta intervención, el hospital eliminó dichos conceptos de la cuenta final, pero a pesar de los ajustes, el monto total a pagar ascendió a 83 mil, de los cuales la afectada debió cubrir 22 mil como deducible.

En respuesta a la denuncia, el grupo Auna, propietaria de la institución, emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y afirmó que la experiencia reportada “no representa sus estándares de atención”. Además, informó sobre la apertura de una revisión interna que incluyó la aplicación de sanciones disciplinarias a parte del personal involucrado y la implementación de ajustes en los procesos administrativos del hospital.

El caso de Kharissova ha motivado a otros usuarios a compartir en redes sociales sus propias experiencias con cobros considerados excesivos en hospitales privados, lo que refleja una inquietud creciente sobre la transparencia y la ética en la facturación de estos servicios.

Práctica común

Tras lo ocurrido, en entrevista para un medio local, Alena informó que procedió a denunciar al nosocomio ante la Fiscalía de Nuevo León, ya que al parecer personal administrativo falsificó su firma y en caso se que así haya sido, “evitar que se haga mal uso de ella o de su identidad”, manifestó.

De igual manera, agregó que a petición de su abogada decidió proceder para que quede “como antecedente para que se revise con el hospital porque las personas que lo hicieron nos comentaron que en el grupo de enfermería es una práctica normal y pues es necesario que venga alguien por fuera y les ayude a optimizar sus procesos internos para que los delitos penales no sean normalizados”, dijo.

La regiomontana aseguró que también acudirá a levantar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por el sobrecosto de medicamento, así como también en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), por la negligencia que sufrió por parte del personal.

