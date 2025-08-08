Corte Constitucional aprobó pregunta sobre bases militares para el referéndum de Daniel Noboa

En la Constitución del 2008, impulsada por el ex presidente Rafael Correa, se prohibió la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. (Diario El Correo)

La Corte Constitucional del Ecuador aprobó la noche del 7 de agosto de 2025 la primera de las siete preguntas que el presidente Daniel Noboa busca someter a referéndum. El dictamen 5-24-RC/25 avaló la constitucionalidad de la propuesta para reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución, con el fin de eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional o ceder instalaciones militares a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

Según el comunicado oficial, la Corte verificó que la pregunta y sus anexos cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como con los límites previstos en el artículo 442 de la Carta Magna. La propuesta ya había superado en octubre de 2024 la primera revisión, cuando el tribunal determinó que el mecanismo adecuado para su tramitación era la reforma parcial. En esta segunda etapa, el análisis se centró en los aspectos formales de la convocatoria al referéndum.

Este avance en el trámite del referéndum se produce en medio de una fuerte confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Noboa y miembros de su gabinete han acusado al tribunal de obstaculizar su agenda de seguridad, especialmente tras la suspensión provisional de 25 artículos de tres leyes aprobadas con carácter de urgencia económica. Las tensiones escalaron después de que el Ejecutivo planteara incluir en la consulta una pregunta para que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político, una medida que ha suscitado críticas de organismos internacionales y juristas por considerarla una amenaza a la independencia judicial.

Un manifestante sostiene una figura de cartón con el mensaje "Plátanos para hoy, hambre para mañana", mientras agentes de policía montan guardia frente a la Corte Constitucional de Ecuador durante una protesta contra las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa, en Quito, Ecuador, el 7 de agosto de 2025. REUTERS/Karen Toro

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, declaró recientemente que los magistrados “tienen agendas propias” y que actúan como “enemigos de la ciudadanía” al suspender normas que, según el Ejecutivo, fortalecen la lucha contra el crimen organizado.

Por su parte, Noboa ha convocado para el martes 12 de agosto una marcha pacífica hacia la sede de la Corte, con el argumento de “hacer sentir el verdadero poder del pueblo” frente a lo que califica como decisiones que dejan al país sin herramientas para garantizar la seguridad .

La pregunta aprobada sobre bases militares es solo una de las siete que el Ejecutivo planea someter a votación. De acuerdo con el anuncio de Noboa del 5 de agosto, el referéndum incluirá las siguientes propuestas, aunque las seis restantes aún no han sido enviadas a la Corte Constitucional:

Bases militares extranjeras: para eliminar la prohibición constitucional de establecer instalaciones militares extranjeras o ceder bases a fuerzas armadas de otros países. Financiamiento a partidos políticos: para suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): para transferir sus funciones de designación de autoridades a otras entidades como la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Reducción del número de asambleístas: para modificar el sistema de elección legislativa para disminuir el número de curules. Trabajo por horas en el sector turístico: para permitir esta modalidad exclusivamente en la primera relación laboral y con garantías de derechos adquiridos. Juicio político a jueces de la Corte Constitucional: para incorporarlos en el listado de autoridades sujetas a este mecanismo. Casinos y juegos de azar en hoteles cinco estrellas: para autorizar su funcionamiento con un impuesto del 25 % para programas contra la desnutrición infantil y de alimentación escolar.

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (Foto AP/Carlos Noriega, Archivo)

La votación, según dijo Noboa, se realizaría el 14 de diciembre, aunque la ministra Rovira ha mencionado como posible fecha el 30 de noviembre. En cualquiera de los casos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar oficialmente a la ciudadanía una vez que la Corte Constitucional emita dictamen favorable para cada pregunta y sus anexos. La ley establece un plazo máximo de 20 días para que el tribunal se pronuncie desde la recepción de cada propuesta.