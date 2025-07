Seguidores de Evo Morales suben la presión al Tribunal Electoral y exigen habilitarlo para las elecciones

Seguidores sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y la frase "Sin Evo no hay elecciones", durante una protesta para exigir que se le permita postular a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral, en La Paz, Bolivia, el 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

El entorno del expresidente Evo Morales (2006-2019) insiste en registrar su candidatura para las elecciones generales de agosto pese a que está inhabilitado legalmente y no cuenta con un partido político vigente, determinaciones que esta semana fueron reiteradas por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, a través de una carta enviada al ex mandatario.

En respuesta, el senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza, emitió el jueves un video dirigido a Hassenteufel en el que le dice: “Hoy o mañana debes habilitar a Evo, porque hay fallos que te obligan a reconocer a Pan Bol como una organización política en carrera electoral y de esa organización, el candidato es Evo Morales. No te hagas al desentendido”.

En la carta enviada al ex presidente, Hassenteufel citó los argumentos jurídicos de su inhabilitación como candidato presidencial y rechazó sus solicitudes en relación a dos partidos políticos: el Movimiento Al Socialismo (MAS) que está bajo control de los aliados del presidente Luis Arce y el Partido de Acción Nacional de Bolivia (Pan Bol), con el que Morales hizo una alianza reciente pero que no cuenta con personería jurídica.

Imagen tomada en Chimoré, Cochabamba, en diciembre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

Pan-Bol no había alcanzado el 3% de la votación en las elecciones generales de 2020, un requisito para mantener vigente los frentes políticos. Sin embargo, la pérdida de su personería jurídica es tardía y controversial debido a que en 2020, debido a la pandemia, una ley suspendió excepcionalmente la aplicación del límite del votación. En ese sentido, Pan Bol pudo participar en las elecciones regionales de 2021.

“Usted está en la obligación y responsabilidad constitucional de habilitar a Evo Morales, hay fallos de cumplimiento obligatorio”, argumentó Loza en el video pero no precisó a qué fallos se refiere.

Las declaraciones del senador surgen luego de la posición asumida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia que amenazó con que “no habrá elecciones” si Morales no está en la papeleta y han advertido que no permitirán actos proselitistas en los territorios donde el ex mandatario goza de popularidad.

En junio, partidarios del expresidente bloquearon una de las vías que une el oriente con el occidente boliviano este lunes, en Parotani (Bolivia).EFE/ Luis Gandarillas

Pese a que cesaron los bloqueos de carreteras y las protestas públicas de sus partidarios, las presiones se mantienen contra el Órgano Electoral. La institución denunció a través de un comunicado que una “escalada de ataques sistemáticos” contra la entidad y los vocales amenaza con obstaculizar la realización de las elecciones previstas para el 17 de agosto.

“Estos ataques consisten en acusaciones infundadas, campañas de desinformación mediática y amenazas veladas contra la integridad de los vocales del TSE, con la intención de debilitar la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático”, cita el pronunciamiento. En ese marco, el Tribunal llamó a los actores políticos y sociales a deponer las acciones que “socavan la institucionalidad democrática, generan confrontación y amenazan la paz social” de cara a las elecciones.

Cerca de 7,5 millones de bolivianos están convocados a las urnas para renovar presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. Hay nueve candidatos en carrera y por primera vez en 15 años, la oposición lidera las encuestas de intención de voto con los candidatos Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. En tanto, Andrónico Rodríguez ocupa el tercer lugar y se convierte en el aspirante de izquierda mejor posicionado.