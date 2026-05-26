Costa Rica

Gobierno de Costa Rica propone grabar las visitas a los presos de máxima seguridad

El proyecto busca reforzar el control sobre las comunicaciones que mantienen los internos con personas externas, en respuesta al uso de visitas para coordinar actividades ilícitas desde los penales del país

Guardar
Google icon
Vista trasera de un hombre con uniforme naranja de prisión y esposas en las manos, siendo sostenido por los brazos por dos policías.
Laura Fernández anuncia grabación obligatoria de visitas en cárceles de máxima seguridad de Costa Rica para frenar el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un mes de haber asumido la presidencia de Costa Rica, la derechista Laura Fernández anunció el lanzamiento de un proyecto de mano dura contra el crimen, el cual busca que todas las visitas que reciben los presos en las cárceles de máxima seguridad sean grabadas en audio y video, con el fin de cortar su comunicación con grupos delictivos en el exterior.

La presidenta explicó que para implementar esta medida es necesario presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Según Fernández, la normativa actual impide grabar o restringir las visitas a los internos de este perfil.

PUBLICIDAD

“Voy a proponer una ley para que las visitas a este perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en video y en audio, porque si no, no vamos a ganar la batalla. Me parece que son cosas de sentido común, pero actualmente tienen una prohibición legal de que sean grabadas o restringidas esas visitas”, afirmó la mandataria tras un encuentro con altos mandos policiales del Ministerio de Seguridad.

En su declaración, Fernández detalló que los presos de máxima seguridad continúan enviando mensajes y girando órdenes a sus bandas desde la cárcel, utilizando como intermediarios tanto a sus visitantes como a sus abogados.

PUBLICIDAD

Dijo que estos contactos permiten que los grupos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico, mantengan sus operaciones desde el interior de los penales. “No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecen”, expresó.

La presidenta Fernández anunció leyes para restringir visitas y comunicaciones de delincuentes de alta peligrosidad en prisión. Crédito: Presidencia de la República
La presidenta Fernández anunció leyes para restringir visitas y comunicaciones de delincuentes de alta peligrosidad en prisión. Crédito: Presidencia de la República

La jefa de Estado, quien asumió el poder el pasado 8 de mayo, señaló que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes más peligrosos del país. Solicitó al Organismo de Investigación Judicial que avance con las investigaciones sobre 260 estructuras criminales que, según su información, agrupan a 4,300 miembros.

Fernández subrayó: “No son tantos, 4,300 personas son las malas en Costa Rica, las que pertenecen a una banda criminal. Me duele que estén sueltas, pero más que dolor es combustible para hacer lo que haya que hacer. No puede ser que 4,300 delincuentes le roben la paz a todo el territorio nacional”.

En el marco del endurecimiento de la política de seguridad, la presidenta remarcó la importancia del desarrollo del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), conocido como la “mega cárcel”, que presenta un avance del 36 % en su construcción y tendrá capacidad para 5,100 internos. Esta infraestructura, que demandará una inversión de $35 millones, sigue el modelo aplicado en El Salvador.

El anuncio se produce en un contexto de cifras récord de homicidios en Costa Rica, con alrededor de 900 asesinatos anuales, de los que aproximadamente un 70 % se atribuyen al narcotráfico.

La mandataria enfatizó que la lucha contra el crimen enfrenta obstáculos por las corrientes garantistas y progresistas, que según sus palabras priorizaron los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas.

“Estamos peleando contra corrientes garantistas y progresistas que pusieron por delante los derechos de los delincuentes y se les olvidó las víctimas, tenemos que enderezar eso”, declaró.

El proyecto de ley impulsado por la presidenta busca cortar la comunicación entre presos peligrosos y las bandas criminales en el exterior. (Foto cortesía)
El proyecto de ley impulsado por la presidenta busca cortar la comunicación entre presos peligrosos y las bandas criminales en el exterior. (Foto cortesía)

En esta línea, Fernández anunció que someterá a pruebas de polígrafo a los jefes policiales del país, como parte de las acciones para fortalecer la integridad y efectividad de las fuerzas de seguridad. El plan de la presidenta apunta a cortar los vínculos de los cabecillas criminales desde las cárceles y limitar su capacidad de operación en el exterior.

Temas Relacionados

Crimen OrganizadoCosta RicaNarcotráficoPolíticas de SeguridadCárcelDetenidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A 32 años del “sí, quiero”: Cuando Michael Jackson y la heredera de Elvis unieron sus vidas en República Dominicana

Mientras los tabloides internacionales buscaban pistas sobre el paradero del Rey del Pop, en la tranquilidad de la provincia de La Vega, República Dominicana, se estaba firmando el acta matrimonial más surrealista y comentada del siglo XX

A 32 años del “sí, quiero”: Cuando Michael Jackson y la heredera de Elvis unieron sus vidas en República Dominicana

La Mesa Nacional de Transporte pide diálogo al Gobierno ante crisis de combustible en El Salvador

Las recientes subidas en los precios de los combustibles, impulsadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, han elevado los costos operativos y ponen en riesgo la sostenibilidad del sector en el país.

La Mesa Nacional de Transporte pide diálogo al Gobierno ante crisis de combustible en El Salvador

La Interpol desmantela redes de crimen organizado en operación Orca XI a nivel internacional, Centroamérica incluida

El operativo, que reunió la cooperación de países latinoamericanos y caribeños, permitió la incautación masiva de armamento, drogas, municiones y efectivo, además de desarticular rutas y fortalecer acciones conjuntas de seguridad

La Interpol desmantela redes de crimen organizado en operación Orca XI a nivel internacional, Centroamérica incluida

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El acuerdo, tomado durante la última reunión del consejo nacional de seguridad alimentaria, instruye reiniciar la distribución del suplemento alimenticio destinado a menores con el fin de prevenir la desnutrición en todo el territorio

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

En medio del estruendo y el dolor que fracturaron en Barrio Las Palmas, la vida se abrió paso de forma milagrosa. Una pequeña de tan solo dos años y otra mujer adulta resultaron físicamente ilesas tras un feroz ataque armado dentro de su vivienda

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

TECNO

Guía para canjear los códigos de Free Fire disponibles este martes 26 de mayo de 2026

Guía para canjear los códigos de Free Fire disponibles este martes 26 de mayo de 2026

Robots tendrán identificación como si fueran humanos: el objetivo es rastrearlos

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

ENTRETENIMIENTO

Con 56 años, Jennifer Lopez presume su figura en un diminuto bikini: “Pasando el día con la gente que amo”

Con 56 años, Jennifer Lopez presume su figura en un diminuto bikini: “Pasando el día con la gente que amo”

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

Euphoria y el episodio que dejó huella: Sam Levinson habló sobre el destino de Nate

Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega de un ojo durante diez años sin que nadie lo supiera

Así fue el reencuentro de Fergie con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

MUNDO

La nueva extorsión de Putin para conseguir reclutas: ofrece condonar deudas de miles de dólares a cambio de combatir en Ucrania

La nueva extorsión de Putin para conseguir reclutas: ofrece condonar deudas de miles de dólares a cambio de combatir en Ucrania

Escocia lanzó un billete “conmemorativo” con la jugada del gol que los clasificó al Mundial

Casi 90 drones cayeron al agua en pleno espectáculo de luces en Sídney: se cancelaron cuatro funciones

“La destrucción de un mito”: la lapidaria crítica de Luca di Montezemolo a la primera Ferrari eléctrica

Las acciones de Ferrari se desplomaron tras la presentación de su primer auto eléctrico: “El mercado ha hablado”