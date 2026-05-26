América Latina

Sismo sacudió el norte de Chile: se sintió en Perú y Brasil

El temblor de 6,9 de magnitud tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama y no hubo heridos ni muertos que lamentar

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Un sismo de magnitud 6,9 remeció la tarde de este lunes el Norte Grande de Chile y se sintió en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, provocando daños estructurales y cortes de luz, aunque sin heridos ni muertos que lamentar. El potente temblor incluso se sintió en las regiones peruanas de Tacna, Moquegua y Arequipa, y hasta en San Pablo, Brasil.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 hora local (20:52 GMT), tuvo su epicentro a 20 kms. al noreste de la localidad de Calama -en la región de Antofagasta-, con una profundidad de 114 kilómetros, y hasta el momento se han reportado al menos 15 réplicas.

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Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicaron en tanto que “el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile”.

El sismo se sintió en las regiones peruanas de Tacna, Moquegua y Arequipa y hasta en San Pablo, Brasil.
El sismo se sintió en las regiones peruanas de Tacna, Moquegua y Arequipa y hasta en San Pablo, Brasil.

Autoridades y medios locales reportaron daños materiales en distintos sectores, supermercados con todos sus productos en el suelo, deslizamientos de rocas en caminos y cortes de luz que afectaron a unas 27 mil personas.

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Debido a esto, se suspendieron las clases en la comuna de Calama para esta jornada, mientras que varios videos tomados por residentes dieron cuenta de la magnitud del temblor.

Sismo se sintió en Perú y Brasil

Por otra parte, el sismo también se percibió en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa -sin provocar daños materiales-, y hasta en San Pablo, Brasil.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de Perú, en la ciudad fronteriza de Tacna el seísmo tuvo una intensidad moderada de III en la escala de Mercalli, considerada como “moderada”.

Cabe recordar que Perú y Chile se encuentran por sobre el llamado “cinturón de fuego” del Oceáno Pacífico, considerada la zona más sísmica del mundo.

Sin embargo, el fuerte sismo también se sintió en algunas ciudades de Brasil como San Pablo, tal como reportó el medio Folha de Sao Paulo, que recogió testimonios de residentes de barrios como Lapa, Pompeia y Perdizes.

“Sentí un temblor durante unos segundos en mi balcón, pensé que era mareo, pero todas las plantas se balanceaban”, aseguró una mujer.

Sismo con características de terremoto sacudió el norte de Chile: se sintió en Perú y Brasil
Hubo daños materiales en distintos sectores, deslizamientos de rocas en caminos y cortes de luz que afectaron a unas 27 mil personas.

Otros medios también reportaron el sismo en las ciudades aledañas de Osasco, Santos, Mogi das Cruzes y la región de Campinas.

Desde la Red Sismográfica Brasileña (RSBR) explicaron las razones por las que el movimiento telúrico se sintió a más de 3.000 kms, mediante un publicación en su cuenta de X:

“Los terremotos que ocurren en Los Andes, como el registrado en Chile, dependiendo de su magnitud y profundidad, pueden sentirse en San Pablo. Esto sucede porque la ciudad está ubicada en una cuenca sedimentaria que tiene la característica de amplificar las ondas sísmicas”, detallaron.

“Las personas que están en lugares altos como edificios o barrios altos tienen una mayor probabilidad de sentir estos eventos. Además, el horario en que ocurrió el terremoto chileno también facilita que sea sentido por las personas, que suelen estar en casa en un momento más tranquilo del día”, cerraron.

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