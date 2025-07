La oposición chilena pidió investigar a Boric por intervencionismo electoral

Desde el gobierno adujeron “libertad de expresión”.

Una nueva polémica se cierne sobre el presidente Gabriel Boric. Este lunes, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que se pronuncie sobre un posible intervencionismo electoral, luego que el mandatario le diera un espaldarazo a la precandidata presidencial del oficialismo, la militante comunista Jeannette Jara, en un acto oficial en la sede del Partido Socialista (PS).

“El próximo gobierno tiene que ser mejor que el gobierno que honrosamente me toca encabezar...(ojalá que) quienes nos sucedan sean mejores que nosotros y no me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy día representa eso”, señaló Boric.

Desde la UDI acusaron que dichas declaraciones “son cuestionables, considerando especialmente la imparcialidad y la prescindencia que deben observar las autoridades de gobierno”, según se lee en el documento estampado.

“Es de especial importancia mencionar que el Principio de Prescindencia Política (...) dispone en su artículo 19 que: “El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”, agrega.

Debido a esto, los legisladores exigieron que el CGR fiscalice “la conducta del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, determinando, en base a los hechos expuestos, si existe una vulneración al Principio de Prescindencia Política, a cuyo respeto se encuentran obligados quienes forman parte de la Administración del Estado y especialmente el Jefe del Estado de Chile”.

La acción se suma a otro oficio ingresado la semana pasada por diputados de Renovación Nacional acusando también “falta de prescindencia” del Ejecutivo, a quien acusaron de actuar prácticamente como “jefe de campaña” de la candidata del oficialismo.

Boric recibió en su casa a Jeannette Jara tras su victoria en las primarias presidenciales del oficialismo.

Gobierno se defiende

Por la tarde, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas argumentando que si bien el gobernante tiene prohibido expresar su apoyo de manera oficial a un candidato, sus palabras son parte de la “libertad de expresión” que tiene cualquier chileno de a pie.

“No se pueden usar recursos públicos en campañas, pero no se puede coartar la libertad de expresión que es sustancial a toda democracia”, aseveró la autoridad.

Por su parte, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, explicó que el Principio de Prescindencia Política emitido por la CGR es meridianamente claro:

“Los funcionarios públicos también tienen derechos civiles, pueden ejercer actividades y marcar sus preferencias, e incluso hacer campañas fuera de su jornada, sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio”, dijo taxativa.

Sin embargo, recordó también que el caso específico del Presidente de la República “está regulado en la Constitución y tiene un estatuto especial, que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos. Yo creo que esas son cosas que uno tiene que tener a la vista, pues esa legislación está vigente”.

Boric votando durante las primarias presidenciales en Punta Arenas.

RN pide sumario por viaje a votar

En paralelo, diputados de Renovación Nacional ingresaron otro oficio a la CGR pidiendo que se fiscalice el viaje del mandatario a Punta Arenas (3 mil kms al sur de Santiago) del domingo 29 de junio para votar en las primarias presidenciales del oficialismo, mientras se encontraba con licencia postnatal tras el nacimiento de su primera hija, Violeta.

Según detallaron los parlamentarios María Luisa Cordero, Juan Carlos Beltrán y Bernardo Berger, la acción busca que el órgano contralor investigue el posible uso de recursos públicos en dicho viaje, que se elevaría por los $30 millones (USD 31 mil).

Los legisladores aseguraron que no es la primera vez que Boric viaja a su ciudad natal a votar, asunto que habría significado “un considerable gasto de recursos públicos”.