Alcalde por azar: la insólita definición electoral en Uruguay tras empate en votos entre dos candidatos

Joaquín Farina, electo mediante el sorteo

Los candidatos Roberto Siriani y Joaquín Farina se ubicaron uno al lado del otro. Miraron hacia una mesa, en la que los encargados de hacer el sorteo aprontaban una urna en la que solo se habían colocado dos sobres, con los nombres de cada uno. Lo que se definía en ese sorteo era el alcalde de San Bautista, un municipio uruguayo en el que viven algo más de 3 mil personas.

En las elecciones regionales hubo empate entre dos candidatos de la Coalición Republicana, el lema electoral bajo el que se presentaron los partidos Nacional y Colorado a las elecciones departamentales en Canelones. Esta coalición obtuvo 2.079 votos y prácticamente duplicó al izquierdista Frente Amplio, que obtuvo 547 sufragios. Sin embargo, dentro de los postulantes de la Coalición Republicana hubo un empate. El candidato del Partido Nacional, Roberto Siriani, y el colorado, Joaquín Fariña, obtuvieron 857 votos cada uno.

El municipio de San Bautista, en Canelones, a 83 kilómetros de Montevideo (Intendencia de Canelones)

Por eso estaban Siriani y Farina, uno al lado del otro, este miércoles, esperando saber cuál de los dos iba a ser electo alcalde. Cuando la presidenta de la Junta Electoral sacó la lista, no necesitó ni siquiera desdoblarla. Los militantes enseguida se dieron cuenta y gritaron fuerte: “¡Joaquín!”. El ganador y el perdedor se dieron un abrazo de unos segundos y Farina se fue a festejar con allegados y familiares.

Militantes Partido Colorado, que respaldaban a Joaquín Farina

El galón se sacudió en festejos y abrazos. Farina le había prometido a Siriani un cordero en caso de ganar, como relata la crónica de El País. Era una promesa que se habían hecho ambos. Después de ganar, Farina contó. “Esta fue la apuesta con el amigo Siriani. Me toca pagar a mí. Si no es cordero, va a ser pollo. Algo se va a comer porque se tiene que cuidar el respeto y la buena relación que hay”, comentó. Esa zona es reconocida por la producción avícola.

Antes del sorteo, el ahora alcalde electo había comentado que este tipo de cosas “se dan pocas veces en el país”. “Es un sorteo que, para algunos es justo, pero para otros no. Nos hubiera gustado que la población eligiera por uno o el otro. Sabemos los costos que tiene y los movimientos que hay que hacer. Capaz que esto es lo más justo, y tenemos que aceptarlo. Estamos los dos adentro, es 50% y 50%”, comentó.

El nacionalista Siriani, en tanto, contó que hacía días que estaba nervioso por la definición. “Uno es creyente de la virgen del Verdún y San Expedito. Por hoy, de un lado o del otro, va a estar la suerte”, comentó.

Walter Cervini muestra imagen de Adrián Peña (Captura Telemundo/Canal 12)

De San Bautista y colorado era Adrián Peña, el ex ministro y senador uruguayo que murió en un choque frontal hace poco más de un año. Para él fueron las dedicatorias del triunfo. Hasta su tumba, en el cementerio del pueblo, viajaron los ganadores en caravana, narró El Observador. Los autos tocaban bocina.

“No me quiero olvidar de la persona que me trajo a la política, que hoy ya no puedo contar con él pero es una persona que ha estado siempre conmigo, que es Adrián Peña”, dijo Farina, en sus primeras palabras tras ser electo. Según contó, Peña le había dicho que él tenía que postularse para el puesto que asumirá en julio. El ganador destacó la campaña limpia que hubo en el pueblo y destacó el respeto que tiene por Siriani, con quien seguirá trabajando por el municipio.

Urna donde estaban los dos sobres con los nombres de los candidatos (captura tv)

Durante los festejos, el diputado colorado Walter Cervini mostraba una imagen del fallecido senador en su celular. “Hubo muchísimas emociones. Llegamos, en un proceso electoral largo, cansados, en donde muchas cosas se juegan. Llegar a una definición así, es tremendo. Éramos uno más, siempre Adrián Peña presente”, dijo a Canal 12, mientras mostraba la imagen del fallecido dirigente político de la zona.