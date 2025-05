Las primeras horas del adiós a Mujica: el silencio de la chacra, la compañía a Topolansky y los últimos saludos

FOTO DE ARCHIVO: El expreisdente de Uruguay José "Pepe" Mujica en una entrevista con Reuters, en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, Uruguay, el 22 de mayo de 2024. REUTERS/Mariana Greif/Foto de archivo

A las 16 horas del martes 13 de mayo –una semana antes de su cumpleaños número 90– la médica Raquel Pannone certificó la muerte del ex presidente uruguayo José Mujica. El fallecimiento del histórico dirigente político de la izquierda uruguaya se dio en su chacra en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. Estaba acompañado de su esposa, Lucía Topolansky.

La chacra de Mujica, que ha sido un sitio de peregrinaje de dirigentes políticos de distintas ideologías, se convirtió este martes en un lugar de luto. El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue uno de los que se hizo presente en el lugar para acompañar a la viuda. También estuvo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y otros allegados.

Orsi llega a la chacra de José Mujica tras el fallecimiento del ex presidente (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Fue el mismo Orsi quien, pocos minutos después de certificada la muerte, confirmó la noticia en la red social X. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente, conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, escribió.

Tanto Orsi como Sánchez se fueron de la casa de Mujica sin dar declaraciones. También estuvo en el hogar el músico Mario Carrero, quien recordó su última charla con el ex presidente. “Hablamos de todo porque él te hablaba hasta de la inteligencia artificial. Él nunca estuvo hablando de alguien que se va sino comprometido, como estuvo toda su vida”, destacó Carrero a los medios, al salir de la chacra de Mujica. Destacó que el histórico dirigente político siempre estaba pensando en el futuro.

La última imagen de José Mujica en su chacra, en Rincón del Cerro (Radio Sarandí)

El pasado jueves fue el último encuentro del músico popular uruguayo con Mujica. Conversaron durante casi dos horas. El ex presidente le había pedido que llevara la guitarra la próxima vez que fuera. “Traje la guitarra, pero en primera instancia no bajé con ella. Estuvimos hablando de todo un poco, de su etapa de ciclista. Como a la media hora me dijo: ‘¿Y trajiste la guitarra?’ Estuve cantando algunas canciones”, dijo.

“En todo momento planteó cosas que tienen que ver con el mundo que queda, con cómo lo veía”, sostuvo. Carrero contó que Mujica fue un “ser pensante” hasta en los últimos momentos, que estaba informado y preocupado por la incidencia de los cambios tecnológicos. “Quiso cambiar el mundo y así se fue, con esa intención. Y nos dejó una tarea”, aseguró el cantante popular uruguayo.

La primera reunión como presidente electo que tuvo Yamandú Orsi fue con el ex mandatario José Mujica y su esposa Lucía Topolansky (@OrsiYamandu)

El domingo, día de las elecciones regionales en Uruguay, el ex presidente faltó a votar por primera vez en muchos años. En declaraciones a Radio Sarandí, Topolansky contó: “Está en la meseta, está a término”.

En las últimas horas Mujica ya no se levantaba de su cama, reconstruyó El Observador. La viuda del ex mandatario se mantuvo estoica durante este martes. Ella no salió de la casa, pero recibió a los visitantes y también llamadas a su teléfono personal. Uno de los guardias de seguridad recibió el abrazo de una secretaria de Orsi y se permitió lagrimear.

Este miércoles empieza el último adiós a José Mujica. El cortejo fúnebre comenzará este miércoles 14 de mayo a las 10:00 horas desde la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República, ubicada en la Plaza Independencia. Desde allí, el féretro recorrerá calles emblemáticas de Montevideo y lugares estrechamente vinculados a la vida política y militante de Mujica.

El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, es visto en un vehículo mientras sale de la casa del expresidente uruguayo José Mujica, quien falleció a los 89 años, en Montevideo, Uruguay, (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El itinerario incluye paradas simbólicas que reflejan las múltiples facetas del ex presidente. Tras salir de la Torre Ejecutiva, el cortejo tomará la avenida 18 de Julio y se dirigirá hacia la sede del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T). Luego continuará hacia la sede del Movimiento de Participación Popular (MPP) y pasará por la sede del Frente Amplio. A partir de las 12:00 del mediodía, el cuerpo de Mujica será velado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.