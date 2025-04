Controversia en Chile por libro que asegura que el Gobierno de Eduardo Frei ayudó a Pinochet a fingir demencia cuando estuvo detenido en Londres

Augusto Pinochet estuvo detenido en Londres pues sobre él pesaba una orden de extradición desde España por delitos de lesa humanidad.

Los ex cancilleres del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, descartaron de plano este martes que el Ejecutivo de esa época haya ayudado a Augusto Pinochet a fingir demencia mientras estuvo detenido en Inglaterra entre 1998 y 2000, tal como asegura el ex asesor del mandatario, Cristián Toloza Castillo, en el libro “Calle Londres 38″ del investigador británico Philippe Sands, recientemente publicado por editorial Anagrama.

Cabe recordar que Pinochet fungía como senador vitalicio cuando fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, pues sobre él pesaba una orden de captura internacional y extradición emitida por el juez español Baltasar Garzón, por delitos de lesa humanidad.

Toloza Castillo, asesor de Frei y miembro del grupo cuya misión era traer de vuelta al ex dictador a Chile, sostiene en el libro que su permanencia en suelo inglés era un problema mayor para ambos países, por lo que habrían llegado a un acuerdo con el gobierno de Tony Blair para ayudar a Pinochet a fingir demencia senil y evitar su extradición a España, para luego trasladarlo a Chile donde sería juzgado.

“Creo que la cuestión médica la plantearon los británicos. Sabían que, legalmente, podían abortar el proceso de extradición por cuestiones de salud”, señala Toloza, según reza un reportaje de BBCL Investiga.

Para ello, el Gobierno de Frei habría pergeñado un informe de unas diez páginas en el que se indicaba “cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido y describía cómo debía ‘actuar’: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”.

Dicho documento le habría sido entregado al entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, quien -supone Toloza-, se lo habría deslizado a Pinochet puesto que viajó a Londres a visitarlo.

Finalmente, el 2 de marzo de 2000 el gobierno británico denegó el pedido de extradición de Garzón y envió a Pinochet de vuelta a Chile, argumentando precisamente demencia senil y razones humanitarias.

En una escena que quedó grabada en la retina de miles de chilenos, un día después Pinochet llegó a Santiago en un avión de la Fuerza Aérea, descendió en silla de ruedas y apenas pisó la losa, se puso de pie y abrazó al general Izurieta.

Y aunque se supone que el Gobierno había dado garantías a su homólogo británico de que Augusto Pinochet sería juzgado en el país, lo cierto es que tras ser procesado en 2001 por el caso “Caravana de la Muerte” finalmente logró ser sobreseído por la Corte Suprema el 4 de julio de 2002, aduciendo problemas mentales.

Los cancilleres del expresidente Eduardo Ruiz-Tagle desmintieron la participación de su Gobierno en la elaboración del controvertido documento.

La desmentida

Tras revelarse la noticia, los ex cancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés salieron al paso de las aseveraciones de Toloza y mediante un comunicado conjunto enviado al medio citado. Señalaron que “es absolutamente falso que el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle elaborara o solicitara crear un documento en el cual se dieran instrucciones sobre cómo el general Pinochet debía fingir una enfermedad mental”.

“Ni el presidente ni sus ministros se habrían prestado para manipular los hechos“, agregaron a coro.

“El supuesto documento no fue conocido ni creado por nadie del Gobierno. Y si hubiese existido, se hizo a espaldas del gobierno chileno“, complementaron.

Al cierre de esta edición, el ex presidente Eduardo Ruiz-Tagle no había hecho declaraciones y cercanos aseguraron a BBCL Investiga que tampoco lo hará, pues está fuera del país y no está dando entrevistas.