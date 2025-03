Bolsonaro dijo que es víctima de “mentiras” luego de que se archivara una causa por fraude en certificados anticovid

Bolsonaro denunció que es víctima de “investigaciones sin fundamento” tras el archivo de su causa relacionada a las vacunas del COVID-19 (REUTERS/Adriano Machado)

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió el jueves en que es víctima de “investigaciones sin fundamento” y “mentiras”, al reaccionar al pedido de archivo por parte de la Fiscalía General en una de las causas penales que enfrenta, relacionada con la presunta falsificación de certificados de vacunación contra la COVID-19.

“Después de meses de titulares, detenciones arbitrarias, registros y espectáculos, admitieron lo obvio: no había pruebas contra mí”, escribió el ex mandatario en sus redes sociales. Bolsonaro sostuvo que la investigación fue “frágil desde el principio”, pero sirvió para “allanar el camino para decenas de operaciones de pesca de pruebas”.

La decisión fue tomada por el fiscal general Paulo Gonet, quien afirmó que no existen “elementos que justifiquen la responsabilización” del ex presidente en ese caso, en contraposición a la opinión de la Policía Federal, que sí había recomendado imputarlo. Gonet fundamentó su dictamen en la falta de pruebas independientes, señalando que no es posible presentar una denuncia “apenas en las declaraciones del colaborador”.

El principal elemento de la investigación era el testimonio del teniente coronel Mauro Cid, antiguo ayudante de órdenes de Bolsonaro, quien afirmó en un acuerdo de colaboración judicial que el entonces presidente le dio la orden de emitir de forma irregular un certificado de vacunación contra la COVID-19 para él y su hija Laura. La Fuerza de Tarea del caso consideró que este testimonio, sin respaldo documental o de otros testigos, no bastaba para iniciar una acusación formal.

La causa se refiere a un episodio en el que Bolsonaro y personas de su entorno habrían intentado falsear documentos para sortear las restricciones sanitarias internacionales durante la pandemia. El archivo fue solicitado en un escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo Federal (TSF) Alexandre de Moraes, quien instruye el caso.

Bolsonaro aprovechó el pronunciamiento de Gonet para reforzar su discurso de que es blanco de una persecución judicial, y denunció un patrón común en todas las causas en su contra. “Hicieron ruido, mintieron, crearon narrativas, todo para intentar hacerme daño políticamente”, escribió. “Una narrativa distorsionada, montada para manchar mi imagen y tratar de reducir el apoyo popular que construí durante años de vida pública”, añadió.

El ex presidente afirmó que todas las investigaciones en curso siguen “el mismo método”, en referencia a los procesos sobre la supuesta apropiación de joyas recibidas como obsequios oficiales y la presunta participación en una tentativa de golpe de Estado para evitar la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Sobre este último caso, el TSF decidió el miércoles abrir un juicio penal contra Bolsonaro por presuntamente “liderar” una trama golpista para revertir los resultados electorales, en la que se le acusa de incitar e influir en la movilización de sus simpatizantes para desestabilizar el orden constitucional.

El ex mandatario reiteró también sus críticas al juez De Moraes, a quien acusó de cometer “abusos”, “excesos” e “ilegalidades” en su contra. “Pero la verdad resiste. Y el pueblo brasileño sigue a mi lado”, afirmó en su mensaje público.

El fiscal Gonet, al explicar la diferencia entre los dos procesos, destacó que en el caso del intento de golpe sí existen “pruebas convincentes autónomas” que corroboran las declaraciones de Mauro Cid, a diferencia de lo que ocurre en la investigación sobre los carnés de vacunación.

(Con información de EFE)