Aumentarán la seguridad de un hospital pediátrico uruguayo por el parto de la hermana de un jefe narco

La entrada de emergencia del hospital pediátrico de Uruguay Pereira Rosell (Presidencia)

Lorena Suárez –o Loly Suárez, como se la conoce públicamente– fue imputada en octubre por negociación de estupefacientes. Ella –la hermana del Betito, un conocido criminal uruguayo y el líder de Los Suárez– fue enviada a arresto domiciliario con dispositivo electrónico porque cursa un embarazo. Y, a pocos días del parto, su llegada al hospital pediátrico Pereira Rossell genera nerviosismo en los funcionarios del hospital.

Días atrás, funcionarios de este centro de salud se reunieron con la dirección del hospital para pedir una guardia policial, previendo que Loly Suárez pueda llegar a atenderse a ese edificio, que pertenece al prestador de salud del Estado (ASSE), informó El País. El reclamo era por condiciones de seguridad.

Los funcionarios pidieron que se cumpla el protocolo que está previsto en estos casos. Por un lado, exigieron que la mujer embarazada llegue al hospital con efectivos de la Guardia Metropolitana. También solicitaron que policías la estén custodiando dentro del lugar e, incluso, que debería estar engrilletada para evitar que se pueda mover con libertad dentro del hospital.

El Betito Suárez, uno de los líderes de un grupo narco en Montevideo (Captura Subrayado Canal 10)

Este tipo de medidas se aplican con presos que llegan al lugar a hacerse estudios, detallaron funcionarios.

El pedido de los funcionarios será respetado. Loly Suárez tendrá dos custodias policiales extras al momento del parto, informó El Observador. Desde la dirección del hospital se comunicaron con el juez de la causa, quien determinó la custodia adicional en el momento del ingreso a sala. El medio uruguayo detalla que la sustitución de la prisión efectiva de la delincuente se debió a que sufrió pérdidas en el embarazo que cursa y que no recibió atención médica de urgencia.

Su abogado, Sebastián Puppo, aseguró que la mujer está imputada por un delito continuado de negociación de sustancia estupefaciente y sostuvo que “en ningún lado surgen pruebas de que sea una líder de bandas en Cerro Norte”.

Cerro Norte es una zona chica, lo que provoca que las dos bandas criminales estén cerca a la hora de actuar. Los Colorados y Los Suárez operan con poca distancia y se pelean por el dominio de la venta de drogas. El enfrentamiento entre Los Colorados y la familia Suárez data de varios años. La Policía conoce a sus líderes y a varios de los que trabajan para ellos.

Policía Científica encontró 32 casquillos de bala tras el ataque al Betito Suárez (@eugescogna/Subrayado/Canal 10)

El Betito Suárez, el hermano de Loly, es el líder de una de las bandas que disputa el mercado de venta de drogas en la zona. En febrero, el delincuente fue baleado por dos personas que pasaron por donde él estaba en una moto negra. La primera hipótesis de la Policía es que el ataque fue efectuado por Los Colorados, como una forma de vengar episodios anteriores.

Al día siguiente, Suárez se fue del sanatorio en el que estaba internado y dio una entrevista al noticiero Subrayado de Canal 10. Contó que estaba en el lugar invitado por conocidos a hacer un asado y chorizos en un medio tanque, cuando apareció una moto desde la que le dispararon. Luego paró un taxi y se dirigió hacia el Hospital del Cerro para recibir atención médica. “Estoy impecable”, dijo al otro día del episodio.

En esa entrevista, el Betito habló de Loly –dijo que cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica– y contó que sus otros tres hermanos están presos. “Cada vez que dicen los Suárez, soy el único Suárez”, dijo. El delincuente descartó estar enfrentado con otras bandas.

“Yo sé que no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada. Pero tengo que decirlo: yo robé toda la vida, no soy ni sicario ni matón. Yo robé y estuvo preso por robar, dijo. Agregó que algunas personas no entienden “el código de robar”.