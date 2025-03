Conmoción en Punta del Este: joven alcoholizado chocó a una mujer que perdió el embarazo

Un hombre alcoholizado chocó a una mujer en Punta del Este; joven de 22 años perdió su embarazo (Portada)

Una mujer de 22 años perdió su embarazo tras chocar en la rambla de Punta del Este (en Maldonado, Uruguay) y está internada en estado grave. El accidente fue en la tarde del sábado. La joven iba en moto y fue embestida por un auto que era conducido por un hombre alcoholizado, informó Montevideo Portal.

La joven llevaba como acompañante a su hija, una niña de ocho años, y ambas fueron atendidas en el lugar por una emergencia móvil. Luego las trasladaron a un sanatorio privado. Allí se diagnosticó que la conductora que iba en la moto tenía fractura de cadera, de sus dos brazos y que había perdido el embarazo. La mujer fue internada en cuidados intensivos. La menor que iba con ella sufrió lesiones, pero no tan graves.

El conductor del auto era un hombre de 45 años a quien se le practicó una espirometría que resultó positiva. También fue trasladado a un sanatorio, donde se constató que tenía una fractura cervical.

Una amiga de Valeria, la joven accidentada, narró que la familia está atravesando “un momento horrible” por esta situación. “No hay palabras para este momento, no hay consuelo. Estamos todos totalmente destrozados”, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10. La mujer contó que la accidentada está internada grave y que las primeras 72 horas son clave para su recuperación.

El relato de la amiga de la accidentada: "Estamos destrozados" (Captura Subrayado / Canal 10)

“Tenemos toda la fe que va a ser bueno”, dijo la amiga, quien destacó la fortaleza de Valeria. Con el paso de las horas, según detalló, se supo que la joven también tiene fracturas en la muñeca, desplazamiento de pelvis y luxación de cadera. Pero por el momento lo traumatológico ha pasado a un segundo plano.

Lo que más le preocupa a los médicos, según este relato, es que una tomografía arrojó que Valeria tiene gotas de sangre en su cabeza, y esperan que las absorba el cuerpo. También tiene sangre en los pulmones y, para eso, le hacen drenajes.

Valeria tenía fecha para mayo para el nacimiento de su hija. La bebé llegó con latidos al sanatorio, pero pese a los esfuerzos de los médicos –narró– no logró sobrevivir. “Fue un golpe muy fuerte porque la mamá perdió sangre. Entonces a ella no le llegaba y no resistió. La bebé era hermosa y hubo que reconocerla”, señaló.

“Además de muchísimo dolor y angustia, lo único que queremos es justicia. Porque esto no puede quedar así”, dijo la amiga de la víctima.

Un chofer apuñalado en Montevideo

En la noche del sábado, otro episodio grave se vivió en las calles de Montevideo. A la hora 20.30, un ómnibus de Coetc fue rapiñado y el conductor resultó herido con un arma blanca. El chofer se había bajado al baño y cuando retomó la marcha un delincuente lo estaba esperando y lo apuñaló con una cuchilla grande.

Ariel Nogueira es el chofer de la línea 494 que recibió una puñalada. El trabajador contó al noticiero Subrayado que el hombre subió “con bastante violencia” a la unidad y aseguró que estaba decidido a que el conductor le diera todo. Él pensó en defenderse y, de hecho, forcejearon durante algunos minutos.

El conductor de un ómnibus de Uruguay que fue apuñalado (Captura Subrayado/Canal 10)

Pasajeros que esperaban en la parada de enfrente ayudaron al chofer para que el delincuente no se llevara toda la recaudación y, en ese momento, el hombre se dio cuenta que tenía una herida. “Se te pasan mil cosas por la cabeza. Uno tiende a defenderse, pero después en frío, cuando te cae la ficha, decís: ‘podría haber terminado mucho peor’”.

Nogueira es chofer hace cinco meses y asegura que eligió esta tarea por vocación. Aseguró que por momentos es estresante, pero rescató el trato con los pasajeros en el día a día y reclamó por mayor seguridad.