Expectativa en Chile por los posibles anuncios de José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública ante el Congreso

Oficialismo y oposición esperan noticias en temas como el Plan de Reconstrucción Nacional, seguridad, economía, migración, probables indultos presidenciales e incluso la fusión de más ministerios (AFP)

Expectación ha generado en el país la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, a menos de tres meses de su ascenso al gobierno. La cita es este lunes al mediodía en el Congreso en Valparaíso y desde el oficialismo y la oposición esperan varios anuncios claves en temas como el Plan de Reconstrucción Nacional, seguridad, economía, migración, probables indultos presidenciales e incluso la fusión de más ministerios.

Desde el gobierno ya han dicho que esta Cuenta Pública servirá para hacer un balance de lo hecho por el Ejecutivo en este corto tiempo y marcar una hoja de ruta a futuro, en medio de las críticas de la oposición que exigen menos “metáforas” como la de los 300 mil migrantes que prometió expulsar, y más certezas.

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La Cámara de Diputados despachó por amplia mayoría al Senado gran parte de las medidas incluidas en el Plan de Reconstrucción Nacional.

El Plan de Reconstrucción Nacional

Hace un par de semanas, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.

La también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales. Sin embargo, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

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En tanto, expertos económicos y ambientalistas apuntaron sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

Gracias al acuerdo logrado con el Partido de la Gente (PDG), el gobierno logró “pasar la aplanadora” en la Cámara Baja y aprobar gran parte de las 43 medidas incluidas en el proyecto -entre ellas la rebaja del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones-, pero la oposición y un sector del oficialismo unieron fuerzas para incluir en este proyecto la Sala Cuna Universal, asunto que no cayó nada bien en el Ejecutivo e incluso llevó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a realizar formalmente una reserva de constitucionalidad, lo que significa que el Ejecutivo llevará la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerarla ilegal si continúa avanzando en el Senado de la misma forma.

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Debido a esto, se esperan definiciones del presidente Kast en este tema, sobre todo después que la ministra de la Mujer, Judith Marín, ya confirmó que su cartera ingresará indicaciones para establecer de dónde provendrá su financiamiento y así avanzar con esta iniciativa, considerada clave para elevar la tasa de empleo femenino.

La saliente ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, admitió que no sabía que tenía que presentar un plan de seguridad estructurado y por escrito (EFE/Adriana Thomasa)

El plan de seguridad

Otro de los puntos que estará de los primeros en la agenda es el de la seguridad, luego del “ajuste” de gabinete que terminó con la salida de la ministra de esa cartera, Trinidad Steinert, quien reconoció la última semana de su gestión que no sabía que tenía que presentar un plan “escrito” para combatir la crisis de delincuencia, la misma que el mandatario esgrimió como uno de los ejes de su “gobierno de emergencia”.

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“Yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto“, admitió la defenestrada Steinert.

Es más, el ministro entrante, Martín Arrau, aseguró este lunes que la Política Nacional de Seguridad Pública de la administración de Gabriel Boric era “suficiente” para trabajar sobre ella.

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“Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el Presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro”, afirmó el flamante secretario de Estado.

Sus declaraciones le valieron críticas desde su propio sector y la mofa de figuras de la oposición como la ex vocera de la administración de Boric, Camila Vallejos, quien mediante una publicación en su cuenta de X fustigó que “el Gobierno de Kast por fin dice cuál es su Plan de Seguridad: el plan del Gobierno de Boric”.

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Por ello, se esperan definiciones del mandatario al respecto, mientras que Arrau adelantó que después de la Cuenta Pública, “estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada uno de estos planes y de cada una de estas iniciativas que van a estar, en detalle, en esa comparecencia”.

Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) escoltan a migrantes irregulares para su expulsión del país.

Migración irregular

Otro de los flancos abiertos en el gobierno se instaló tras la desafortunada declaración del presidente Kast de que su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares “el primer día” de gobierno era una “metáfora”, señalando que quienes la tomaron de manera literal “entendieron mal el mensaje”.

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Luego de este “error no forzado” y las encendidas críticas desde la oposición -“no se gobierna con metáforas”-, el Canciller aseguró que están en conversaciones con Venezuela para restablecer relaciones diplomáticas y consulares, a fin de permitir la salida de miles de ciudadanos de ese país que no cuentan con documentación legal, y días después el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció el tercer vuelo fletado por el gobierno con 80 migrantes con problemas con la justicia expulsados, esta vez a Bolivia y Colombia.

Además, Sauerbaum entregó un balance afirmando que 2.446 personas han dejado el país de manera voluntaria -un 90% de ellos ciudadanos venezolanos-, y que se han concretado 686 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, lo que da un total de 3.229 deportaciones en lo que va del año.

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Así, es muy probable que el mandatario subraye su política de "mano dura" contra la migración irregular y se apoye en las cifras anteriores para dar fe de la gestión de su administración en este punto, y también es posible que haya novedades en el tema diplomático con Caracas.

El líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, intensificó sus presiones para que el presidente indulte a adultos mayores condenados por delitos de lesa humanidad

Indultos presidenciales

Desde el oficialismo también esperan que haya anuncios sobre los indultos presidenciales que el mandatario aseguró evaluaría en casos de carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, y también para reos adultos mayores con problemas graves de salud, en directa alusión a los presos por delitos de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco y también en módulos especiales de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y Colina I.

Luego de la muerte del ex fiscal militar Óscar Podlech, de 90 años, en un hospital público mientras cumplía condena efectiva, 10 días después de haber presentado su abogado una solicitud de indulto, las presiones desde el Partido Nacional Libertario (PNL) se intensificaron, razón por la cual también es posible que haya anuncios al respecto.

Finalmente, otro tema que ha tomado fuerza desde el cambio de gabinete y del que se esperan noticias es la fusión de más ministerios, luego de la positiva evaluación que han tenido los biministros Daniel Mas, a la cabeza del Ministerio de Economía y el de Minería, y Claudio Alvarado, quien ejerce de manera simultánea en el Ministerio del Interior y en la Secretaría General de Gobierno (Segebob), como vocero en reemplazo de Mara Sedini, cuyo fugaz paso por la administración de Kast fue criticado transversalmente dada su inexperiencia política.