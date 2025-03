El régimen de Nicaragua ordenó el arresto domiciliario del excomandante sandinista Henry Ruiz tras sus críticas a Ortega

Henry Ruíz, ex miembro de la dirección nacional del FSLN en los años 80s. (Foto: Oscar Navarrete para Infobae).

El ex comandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia en Managua, según denunciaron este martes medios de comunicación nicaragüenses en el exilio y opositores a la dictadura de Daniel Ortega.

De acuerdo con los portales 100% Noticias, Confidencial, Divergentes y Nicaragua Investiga, la Policía Nacional impuso la medida desde el 8 de marzo, impidiendo a Ruiz salir de su vivienda o recibir visitas, salvo de familiares cercanos.

Según fuentes citadas por Divergentes y Confidencial, un oficial policial le informó a Ruiz que no podía abandonar su casa “por órdenes de arriba”. Hasta el momento, ni el régimen de Ortega-Murillo ni la Policía Nacional respondieron a las denuncias.

Ruiz, conocido como el “comandante Modesto”, fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el grupo que gobernó Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. Durante la década de 1980, ocupó el cargo de ministro de Planificación en el primer mandato de Ortega.

Con el tiempo, Ruiz se distanció del oficialismo y se convirtió en un crítico del régimen. Su postura se radicalizó después de la represión de las protestas de 2018, que, según la ONU, dejaron más de 300 muertos. En junio de 2019, instó al Ejército de Nicaragua a desarmar a los grupos parapoliciales que actuaron con el respaldo de la dictadura.

Hasta el momento, ni el régimen de Ortega y Rosario Murillo ni la Policía Nacional respondieron a las denuncias (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El dirigente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), Héctor Mairena, denunció que Ruiz enfrenta una “casa por cárcel de facto” y que la Policía no le permite salir “ni siquiera a la acera de su casa”.

“Nosotros lo denunciamos con fuerza y hacemos responsable a la dictadura por la integridad física, la salud y la vida de Henry Ruiz”, afirmó Mairena, en referencia al régimen de Ortega y Murillo. Por su parte, el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el exilio, exigió en la red social X la “libertad de todas las personas presas políticas” en Nicaragua.

Antecedentes de detenciones por parte del régimen

El arresto domiciliario de Henry Ruiz se suma a una serie de medidas represivas contra ex dirigentes sandinistas que se fueron distanciando del régimen de Daniel Ortega.

Dora María Téllez, ex comandante y ex ministra de Salud, pasó casi dos años en prisión antes de ser expulsada del país. El general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, falleció en septiembre de 2023, cuatro meses después de que medios opositores informaran que estaba bajo arresto domiciliario por sus críticas al régimen. Asimismo, el ex comandante Luis Carrión fue desnacionalizado, exiliado y acusado de “traidor a la patria”.

El general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, falleció en septiembre de 2023, cuatro meses después de que medios opositores informaran que estaba bajo arresto domiciliario por sus críticas al régimen (EFE/Mario López)

Entre los miembros históricos de la Dirección Nacional Sandinista que fueron detenidos se encuentran Carlos Núñez, Tomás Borge y Humberto Ortega (todos fallecieron).

Por su parte, Bayardo Arce mantiene un bajo perfil y Jaime Wheelock está alejado de la política. Mientras tanto, Ortega, en el poder desde 2007, continúa liderando el régimen junto a Rosario Murillo, afianzando su control sobre Nicaragua.

(Con información de EFE y AFP)