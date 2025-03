Los mensajes que complican a la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile

Cariola le pidió ayuda para dos empresarios a su amiga Irací Hassler mientras era alcaldesa de Santiago, en 2022.

En un polémico operativo, la policía allanó este lunes la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados chilena, Karol Cariola (PC), el mismo dio en que dio a luz a su hijo Borja. La legisladora es apuntada por un presunto tráfico de influencias, tras haberle pedido en 2022 ayuda para dos empresarios que apoyaron sus campañas a su compañera de partido, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Este miércoles, T13 publicó los mensajes en cuestión, en los cuales la parlamentaria le solicita a la exedil interceder para renovar la licencia de alcohol de un empresario chino dueño de un mall y después una reunión con otro militante comunista, conocido bajo el pseudónimo de “Juanito González”.

Esta jornada, sin embargo, el mismo medio reconoció en su noticiario de la tarde que la patente de alcoholes en cuestión finalmente no fue renovada, con el voto a favor de Hassler.

Cabe señalar que ambas mantienen una relación cercana, puesto que la pareja de Hassler, Juan Urra, es el jefe de gabinete de la diputada Cariola, tras desempeñarse como concejal de la comuna santiaguina de Peñalolén en un cupo del Partido Comunista (PC).

He aquí la transcripción de los mensajes:

18 de enero de 2022

CARIOLA: -Hola mejor alcaldesa de Chile -Cómo estás??

HASSLER: -Bieen y tú querida

CARIOLA: -Yo bien, esperando ansiosa el gabinete para liberarme de este rol que me dieron que me ha traído muchos problemas. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así. -Les quitarán la patente, que sólo requería renovación. -(Envía rut de la empresa y número de rol de la patente) -Estos son los datos de la empresa, tú crees que se pueda hacer algo? Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?

HASSLER: -Voy a averiguar de q se trata y te comento

CARIOLA: -Quedo atentaaaa.

La pareja de Hassler, Juan Urra, es el jefe de gabinete de la diputada Cariola.

19 de enero de 2022

HASSLER: MENSAJE REENVIADO -La patente de alcohol Depósito de bebidas alcohólicas, en el Sistema de Patentes, aparece vigente y al día. Pero en el sistema de pagos, figura sin pago el segundo semestre. En cuyo caso debería estar Anulado o al menos bloqueada. Como información adicional, Inspección General (de mi Dirección) ha formulado 4 denuncias por expendio de bebidas alcohólicas sin patente, además Carabineros ha efectuado decomiso de alcohol en el lugar. -Karito hasta acá va el reporte. Veré q alguien hable con ellos pq falta su pago, a ver si aun se puede resolver. No se pq no habrán pagado -Mándame el nro de la persona para q vean su situación

CARIOLA: -Gracias Ira!! -Ojalá lo puedan ayudar -(contacto empresario chino E.Y.)

24 enero de 2022

CARIOLA: -Ira, te acuerdas del caso de la patente de mi amigo Chino -?

HASSLER: -Si

CARIOLA: -Quería saber si existe alguna opción de ayudarle -ME ESTÁ PREGUNTANDO PORQUÉ NO LO HAN LLAMADO

HASSLER: -Si lo llamaron y no contestó -(Contacto compartido) -Que llame a Reynaldo (del Departamento de Actividades comerciales de la Municipalidad de Santiago)

CARIOLA: -Aah chuta -Le pregunto directamente a Reynaldo -Gracias

El fiscal nacional Ángel Valencia respaldó el allanamiento a Cariola asegurando que el Ministerio Público tiene el deber de actuar "sin distinción de qué persona se trata".

18 de noviembre de 2022

CARIOLA: -Oye necesito pedirte un gabrie -Quise decir favor -Hay un empresario cercano, que me apoyó en mi campaña -Última y también anteriores -Que se dedica a la publicidad a gran escala

HASSLER: -Hola Karito

CARIOLA: -Y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo -Quiere juntarse a almorzar o cenar -Contigo y conmigo -El vínculo con él lo tengo a través de xxxxx. -El tipo siempre financia proyectos sociales, de hecho anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo. -Cómo lo ves??

27 de noviembre de 2022

CARIOLA: -Hola compañera querida -Cómo estás?? -La reunión con el señor que te comenté -Sería en mi casa -A las 21:30 -Q es la hora que yo alcanzaría a llegar de Valparaíso -Nos vemos -Confírmame si está todo ok -O lo cambiamos

HASSLER: -Hola compañera -Démosle

CARIOLA: -Ya 21:30 en mi casa

HASSLER: -Oki