El Parlamento de Ecuador se divide entre ADN, de Daniel Noboa, y Revolución Ciudadana, de Rafael Correa

La Asamblea Nacional en Quito, Ecuador (AP Foto/Dolores Ochoa)

La composición de la nueva Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador refleja la polarización que hay en el país entre el partido del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la postulante del correísmo, Luisa González, pues la mayoría de los escaños estarán divididos entre las dos fuerzas políticas.

Con entre el 70% y el 90% de las actas escrutadas para las dignidades de asambleístas nacionales, provinciales y por el exterior, Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de Noboa, podría alcanzar entre 65 y 68 escaños, de los 151 curules que habrá para el período 2025-2029.

Mientras que el movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), alcanzaría 64 puestos, a la espera de que se terminen de contabilizar todos los votos y las actas con inconsistencias.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos partidos alcanzaría una mayoría en el Legislativo, que para este periodo será de 77 escaños.

Daniel Noboa (EFE/ José Jácome)

Para poder llegar a esa mayoría absoluta, indispensable para aprobar o negar leyes y reformas, ambas fuerzas tendrían que negociar con otros movimientos que obtuvieron resultados más pequeños, como en el caso de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, que estaría logrando unos ocho legisladores.

Con menor representación puede estar el conservador Partido Social Cristiano (PSC), que podría obtener entre tres y cinco puestos; la formación de centroderecha Construye, que tendría solo un asambleísta, u otros partidos locales que tendrían entre dos y tres espacios.

En las provincias más grandes, como Pichincha, cuya capital es Quito, y Guayas, cuya capital es Guayaquil, ADN y RC se dividían los espacios con porcentajes entre el 30% y el 50% de los votos válidos.

Tras declararse como ganador de la primera vuelta en un comunicado, el presidente Noboa también resaltó en la mañana de este lunes que el “paso más importante de todos” era “consolidar una Asamblea distinta”, convirtiéndose en “la primera fuerza” política del país.

Luisa González (EFE/ Gianna Benalcazar)

Hasta el momento ADN tenía una bancada parlamentaria minoria frente al correísmo, que es la primera fuerza y dirige actualmente el Legislativo.

Entre las caras más reconocidas de ADN que estarán en el nuevo Parlamento están la madre de Noboa y ex asambleísta, Annabella Azín; el ex ministro de Turismo Niels Olsen, la ex asesora presidencial Diana Jácome y el ex viceministro de Gobierno Esteban Torres.

“Gracias, Ecuador. Gracias por confiarnos tu voto y permitirnos ser la primera fuerza política. Logramos la mayoría en la Asamblea. ¡A seguir luchando!”, escribió Olsen en su cuenta de la red social X.

Por el lado del correísmo, entre los más conocidos están la expresidenta de la Asamblea Viviana Veloz y el excanciller de Correa Ricardo Patiño.

“Seguiremos trabajando por el país”, escribió Veloz en su cuenta de X, quien repirte en el Legislativo como representante de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El número de escaños aún podría variar, ya que el CNE no ha procesado el 100% de las actas. Hasta las 13:00 hora local (18:00 GMT) de este lunes, por ejemplo, se había procesado el 90,15% de las actas de asambleístas nacionales.

En esa dignidad, de los 15 escaños que tiene este período legislativo, siete corresponderían a ADN, siete a la RC y uno al PSC.

Más de 13,7 millones de electores estaban llamados este domingo a las urnas para renovar a sus representantes para el periodo 2025-2029, entre ellos quienes ocupen la Presidencia y Vicepresidencia, los 151 integrantes de la Asamblea y los cinco representantes del Parlamento Andino.

Estos comicios se han desarrollado en medio del “conflicto armado interno” declarado por Noboa a comienzos de 2024 en un intento de hacer frente a las bandas criminales, que ha tipificado como “grupos terroristas”, para lo cual ha recurrido incluso a las Fuerzas Armadas.

(Con información de EFE)