Fernando Villavicencio fue reconocido póstumamente con el Premio George Washington al Legado de la Libertad y la Democracia

Amanda y Tamia Villavicencio recibieron el galardón en nombre de su padre (William Benshimol)

El Premio George Washington al Legado de la Libertad y la Democracia fue otorgado de manera póstuma a Fernando Villavicencio Valencia, periodista de investigación, ex legislador y ex candidato presidencial ecuatoriano. La ceremonia, organizada por el Interamerican Institute for Democracy en Miami, honró su vida y su trabajo de investigación que reveló actos de corrupción al más alto nivel.

El reconocimiento, entregado en un evento cargado de simbolismo y emotividad, fue recibido por sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval. Ambas compartieron un mensaje sobre el legado de su padre. La directora del instituto, María Fernanda Egas, destacó el impacto que tuvo Villavicencio en la lucha contra la corrupción y la defensa de la verdad. “Es para mí un honor y un privilegio representar al ganador del Premio George Washington al Legado de la Libertad y la Democracia, al periodista de investigación, ex legislador, ex candidato presidencial del Ecuador y directo amigo de este instituto”, expresó Egas.

Amanda y Tamia Villavicencio recordaron el legado de su padre (William Benshimol)

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito, tras asistir a un mitin que era parte de sus actividades de campaña, pues Villavicencio era candidato presidencial para los comicios extraordinarios que se celebraron en Ecuador el año pasado. El magnicidio que conmocionó a Ecuador y al mundo, fue descrito por Egas como un hecho que “marcó un antes y un después en la historia del país”. Durante años, resaltó Egas, Villavicencio se enfrentó a las estructuras de poder que intentaron silenciarlo. Su trabajo de investigación reveló importantes redes de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, exponiendo los vínculos entre políticos, empresarios y organizaciones criminales.

“Fernando se había convertido en un faro de luz con sus investigaciones sobre la mayor corrupción en la historia del Ecuador... Luego, como asambleísta fiscalizador, continuó con sus investigaciones hasta destapar los vínculos entre la corrupción, el narcotráfico y la política ecuatoriana e internacional”, indicó Egas.

Los galardonados (William Benshimol)

Durante la ceremonia, Amanda y Tamia Villavicencio ofrecieron un emotivo discurso en el que reflexionaron sobre la lucha de su padre y el impacto de su legado. Amanda citó a San Agustín: “La verdad es como un león, no necesitas defenderla, suéltala y se defenderá sola”, y recordó que la búsqueda de justicia y transparencia fue siempre el eje central de la vida de su padre. Tamia, por su parte, hizo un llamado a no permanecer indiferentes: “Es hora de indignarnos, de alzar nuestras voces y exigir la verdad”.

Las hijas de Villavicencio también dirigieron un mensaje directo a quienes consideran responsables del deterioro institucional en Ecuador. “Algunos de los saqueadores de nuestro país viven cómodamente en el extranjero. Este premio es para mi padre, pero también para todos los ecuatorianos que soñaron con un país mejor”, enfatizó Tamia.

Las hijas de Fernando Villavicencio durante la ceremonia (William Benshimol)

Ambas coincidieron en que el reconocimiento no solo honra la memoria de Fernando Villavicencio, sino que también motiva a continuar con su lucha. “Este galardón no es solo un homenaje; es un compromiso para seguir defendiendo los principios que él siempre promovió”, señalaron.

Reconocimientos en la ceremonia

El galardón formó parte de los Premios Democracia 2024, organizados por el Interamerican Institute for Democracy, un think tank con sede en Miami que destaca a figuras que han contribuido de manera significativa a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina. Además de Villavicencio, se reconoció a otros líderes por sus aportes al periodismo y la vida pública.

Entre los galardonados se destacaron Daniel Hadad, fundador de Infobae, por su innovación en los medios digitales; Vicky Dávila, periodista colombiana de la revista Semana, por su defensa de la libertad de expresión; y Robert Evan Ellis, académico estadounidense, en la categoría de periodismo de investigación. También fue reconocida Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española, por su contribución al periodismo de opinión.