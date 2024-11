La ministra de Interior chilena se desmarcó del Caso Monsalve y cargó responsabilidad sobre Boric

El Gobierno lamentó la filtración a la prensa de la declaración de Carolina Tohá.

Varios coletazos trajo la filtración de la declaración hecha por la ministra de Interior, Carolina Tohá, ante el fiscal Xavier Armendáriz, quien amén de las denuncias por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve -hechos por los cuales el ex subsecretario fue enviado este martes a prisión preventiva a la cárcel de Rancagua-, investiga además la cronología de cómo el Gobierno se enteró de la denuncia, el tiempo que demoró en reaccionar, y las posibles responsabilidades al respecto.

En su testimonio, publicado este lunes por T13, Tohá se desligó de las principales decisiones tomadas por el presidente Boric, asegurando entre otros puntos que el mandatario sostuvo una reunión con Monsalve la tarde del martes 15 de octubre a la que ella no asistió; que en esa reunión Boric le dio permiso a Monsalve para viajar al sur a informarle a su familia de su situación; que recién el jueves 17 asistió a la reunión en la que le pidió la renuncia -cita en la que ella no dijo palabra-; y que fue él quien autorizó que Monsalve a renunciar desde La Moneda.

Para peor, este martes un reportaje de The Clinic reveló que el mandatario conversó en el intertanto todo el asunto con sus asesores más cercanos, Miguel Crispi (jefe de asesores) y Carlos Durán (jefe de gabinete), cuestión que abrió un nuevo flanco en el Gobierno y provocó airadas reacciones por parte de la oposición, que criticó la demora de casi 48 horas en expulsar del Gobierno al ex “zar de la seguridad”, tiempo que Monsalve usó para ordenar a la PDI las diligencias “con sigilo” tendientes a averiguar si la víctima, una subalterna de 32 años, pensaba denunciarlo o no.

“No participé en esa reunión”

Según su testificación, el director de la PDI, Eduardo Cerna, le informó el 15 de octubre -alrededor de las 16 horas-, que una acusación por violación pesaba sobre Monsalve y que éste había pedido a la PDI revisar las cámaras del hotel donde ocurrieron los hechos que se investigan. De inmediato marcó el número del jefe de gobierno para informarle, y “en esa llamada el Presidente se escuchaba impresionado, sorprendido, él no sabía”, sostuvo.

Boric citó entonces a Monsalve a La Moneda, a las 20:00 horas. “Hago presente que yo no participé en esa reunión y en cuanto a lo que conversaron no tuve mayor detalle”, prosiguió. “Terminada la reunión el Sr. Presidente me dijo que había instruido a Monsalve para que me llamara esa misma noche para juntarse conmigo, llamado que no sucedió”.

Esa noche, a eso de las 22.30 horas, Cerna llamó a Tohá para pedirle que Monsalve se apersonara en el hotel Panamericamo, donde el Ministerio Público comenzaba a realizar sus primeros peritajes.

“El día miércoles 16 intenté contactar al Sr. Monsalve para concretar la conversación que había definido el Presidente y no fue posible (...) Cuando le informé de esto al Presidente, él me indicó que Monsalve estaba en el sur, ya que le había instruido que fuera a avisarle a su familia”, agregó.

“Debía volver ese mismo miércoles, sin embargo, llegó el día jueves 17 directamente a la sesión del Congreso”, sostuvo.

La mañana del jueves, Tohá le preguntó a Monsalve si había tenido sexo con la joven subordinada, a lo que el ex militante socialista respondió que “no estaba seguro, pero que creía que sí”.

Boric entonces citó a ambos a una reunión a las 14 horas, en La Moneda, “oportunidad en que se le informaría a Monsalve qué se iba a hacer con su situación”, detalló. En dicha reunión “el presidente le preguntó cómo estaba, a lo que Monsalve le dijo que bien, salvo las 12 horas de su vida que no recordaba. Luego de esto el señor Monsalve dijo que su abogado le había señalado que renunciar perjudicaría su defensa”.

Sin embargo, la máxima autoridad del país Boric le dijo que necesitaba su renuncia “y lo instruyó a bajar inmediatamente a informar a la prensa antes de abandonar el Palacio”.

Un nuevo flanco se abre en el Gobierno de Gabriel Boric.

UDI acusó “pacto de silencio”

Este martes, la bancada de diputados de la UDI acusó un “pacto de silencio” al interior de La Moneda y apuntó directamente al segundo piso de La Moneda, donde están las oficinas de sus principales asesores, Miguel Crispi y Carlos Durán, pidiendo su inmediata renuncia, puesto que “fueron incapaces de dimensionar la gravedad de la crisis y actuar como hubiese correspondido”.

“Mientras más información se va conociendo, más involucrada pareciera estar La Moneda en este grave caso (…) En vez de recomendar la salida inmediata del exsubsecretario Monsalve, como hubiese correspondido, prefirieron armar este verdadero pacto de silencio para actuar de manera oculta, sin que la opinión pública supiera”, fustigaron en un punto de prensa.

Según los parlamanterios gremialistas, fue el mismo mandatario “quien autodefinió a su administración como el ‘primer gobierno feminista’ en la historia del país, pero en la primera oportunidad, donde una denuncia involucra a uno de los suyos, se olvidan de la denunciante, la relegan a un segundo plano y hacen todo a su alcance para protegerse. Ese va a ser el legado del Gobierno”, remataron.

Reacciones desde el Gobierno

Consultado al respecto, esta jornada el reemplazante de Monsalve en la subsecretaría de Interior, Luis Cordero, fue cauto.

“Yo para esto quiero remitirme a las declaraciones de la ministra (Carolina) Tohá, el 29 de octubre. Ese día, la ministra Tohá conjuntamente con la ministra (Antonia) Orellana, explícitamente señaló en la sesión de la Cámara de Diputados, que las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor”.

“Con la información que tiene el gobierno, en ese momento, se podrían haber tomado decisiones distintas. Esa versión autocrítica, la ministra Tohá y el gobierno, la señaló desde el 29 de octubre”, indicó Cordero.

Más honesto, quizás, fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), quien leyó entre líneas: “Yo lo que veo es que a partir de las declaraciones de la ministra del Interior y otros asesores, se deja en una situación expuesta al Presidente de la República. La afirmación de que la decisión de que el exsubsecretario Monsalve viajase a Concepción, fue una decisión del propio Presidente en que no participó ninguna otra autoridad, me parece que es dejar al desnudo al Presidente”, razonó.

