El contraataque de Luis Hermosilla, el abogado cuyos chats hacen tambalear al Poder Judicial chileno

Las conversaciones en el Iphone 14 de Luis Hermosilla dieron pie al "Caso Audios", que salpicó a empresarios, al Poder Judicial y buena parte de la derecha chilena.

En una anunciada conferencia de prensa en las afueras de su oficina en la comuna santiaguina de Vitacura, Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva imputado por el “Caso Audios”- dio a conocer la tarde del pasado jueves una lista con 28 nombres de jueces, ministros y fiscales, que aparecen en el iPhone 14 de quien fuera el abogado más influyente de los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

Ello, en respuesta a las filtraciones desde el Ministerio Público de algunas de estas conversaciones, las que dispararon varias aristas, una de las cuales ya provocó la caída de Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, y que mantienen al penalista cumpliendo prisión preventiva hace más de 70 días en el anexo penitenciario Capitán Yáber - la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, imputado por presuntos delitos de soborno y lavado de activos.

“Veamos quiénes le pedían favores a Luis”, amenazó hace un mes J.P. Hermosilla, cuando presentó una acusación por revelación de secreto y obstrucción a la justicia contra los tres fiscales que investigan las aristas del “Caso Audios” - Lorena Parra (Oriente), Mario Carrera (Arica) y Carmen Gloria Wittwer (Los Lagos) -, pero también a cualquier otro funcionario de la Fiscalía que haya tenido acceso al teléfono celular de su hermano.

Así las cosas, y afirmando que su intención solo era dar a conocer nombres que pudieran ser de “interés público”, Hermosilla entregó a los periodistas apostados su famoso listado, en el que aparecen nombres que ya saltaron a la palestra como el fiscal Carlos Palma y los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, y muchos más.

Sin embargo, quien encabeza el documento es nada menos que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien tiempo atrás admitió haberse reunido con Hermosilla y el ex ministro de Piñera, Andrés Chadwick -que pronto será citado a declarar como imputado -, a “tomar un café” y “limar asperezas” una vez asumido en su cargo actual.

El máximo persecutor chileno dijo más tarde estar “arrepentido” de dicha reunión, la que tildó de “informal”, y que de haber sabido de los pasos que andaban Hermosilla y Chadwick, no la habría tenido. También dijo que Hermosilla le pidió evaluar tres causas, entre ellas un procedimiento abreviado en la investigación contra el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa -cliente suyo-, pero que se negó a ello.

El martes, Juan Pablo Hermosilla ya había acusado que Ángel Valencia, una vez en su puesto, se comprometió a entregar a su hermano y al ministro Andrés Chadwick toda información referente a casos en los que el ex mandatario Sebastián Piñera estuviese involucrado. Dicha inculpación fue negada tajantemente por el Fiscal Nacional, quien anunció que denunciará a Juan Pablo Hermosilla ante el Colegio de Abogados, mientras Chadwick optó por tomar distancia.

En el mentado punto de prensa, Juan Pablo Hermosilla recordó que el hecho de aparecer en esta lista no implica delito alguno y llamó a los señalados a que transparenten sobre qué temas conversaban con su hermano. “Les damos la primera oportunidad de hacerlo”, dijo sibilino.

“En este listado no hay conductas que yo estime que son delitos, ni siquiera ilícitas. Luis tenía una activa vida judicial y por lo tanto tiene contacto con el fiscal Armendáriz, con la fiscal Perivancich, con los fiscales de la Macrozona sur, etc. Lo que estamos haciendo en este acto de transparencia no es insinuar o decir que esto está mal, al revés”, sostuvo.

Tocante a las razones de por qué revelaba dichos nombres, el defensor dijo que su crítica apunta al fondo del sistema judicial chileno y la Ley de Lobby, puesto que “funcional mal”.

Al final, avisó que en un mes más dará a conocer otra lista, esta vez con los nombres de las figuras y autoridades políticas que mantuvieron comunicación con su controvertido hermano.

Diversas voces acusaron a la defensa de Hermosilla de lanzar una "bomba de humo" para "contaminar la escena".

“Bomba de humo”

Sus declaraciones fueron criticadas transversalmente y el primero en abrir los fuegos fue el diputado socialista Daniel Manouchehri - querellante del Caso Audios -, quien señaló que Hermosilla “actúa como un verdadero charlatán, tirando una ordinaria bomba de humo”.

“¿Por qué no hizo públicos todos los chats? Solo entregó un listado de gente que habría hablado con su hermano, donde además se le perdieron los poemas del juez Antonio Ulloa, los eventuales mensajes con el fiscal Morales o con Mario Vargas, entre otros, que no quiso meter en su listado”, fustigó.

Camila Musante, jefa de la bancada independientes PPD, aseguró que Hermosilla armó “un show televisivo” que busca “contaminar la escena”, puesto que “nombrar tantos fiscales, jueces y ministros, pareciera ser que está todo contaminado y, por lo tanto, no queda más que liberar a Hermosilla y quede en la más absoluta impunidad”.

Desde la oposición, el diputado Eduardo Durán (RN) sostuvo que las revelaciones de Juan Pablo Hermosilla “son más un intento de amedrentamiento a la Justicia que la búsqueda de transparencia real”, y criticó el “show televisado en vivo que no aporta en nada a la pérdida de confianza que tiene la gente en el sistema judicial”.

La defensa aduce que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, mintió sobre su reunión con Andrés Chadwick y Luis Hermosilla y por eso debe inhabilitarse.

El gallito con Valencia

Los dardos de Juan Pablo Hermosilla apuntaron directamente al Fiscal Valencia, a quien señala como el responsable de permitir las filtraciones sobre la causa de su hermano, a pesar de que tiene carácter de reservada.

“Empezaron a escoger algunos de los mensajes a filtrarlos parcialmente y después abrir causas penales. Yo eso empecé a reclamar que era inaceptable y presenté una querella por las filtraciones”, señaló.

Pero el primer movimiento contra el máximo persecutor vino el martes, cuando J.P Hermosilla presentó un recurso de protección contra la Fiscalía en el que derechamente pidió la inhabilitación de la fiscal Lorena Parra - a cargo de la arista principal del “Caso Audios” -, y acusó a Valencia de mentir sobre el verdadero tenor de la conversación que mantuvo con Chadwick y su hermano el día del “cafecito”.

“El superior jerárquico de la fiscal Parra, el Sr. Ángel Valencia Vásquez, también tuvo contactos telefónicos y reuniones con Luis Hermosilla. Sin embargo, con fecha 9 de septiembre de 2024, primero señaló no mantener ningún tipo de comunicaciones con mi representado, fuera de unas relativas a un doctorado”, reza el texto en cuestión.

Aunque luego, “en una entrevista de fecha 9 de octubre de 2024, recordó que se juntó en un café con él y con Andrés Chadwick, exministro del interior y cliente de Luis Hermosilla, en diversas causas, incluso una que en ese momento se encontraba abierta”, prosigue la acusación.

“La información dada por el Sr. Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de “limar asperezas” en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, continúa el libelo.

Debido a ello, y “si bien el Sr. Ángel Valencia no está a cargo de las decisiones concretas en la investigación del Caso Audios, las versiones que ha dado sobre su vínculo con mi representado Luis Hermosilla no son efectivas, por lo que afectan también su imparcialidad para supervisar el desarrollo de estas investigaciones y tomar decisiones como, por ejemplo, decidir sobre inhabilitar o no a la Fiscal Regional, Lorena Parra”, cierra la interpelación.

Ese mismo día, desde la Fiscalía emitieron un comunicado en el que desmintieron tajantemente dicha versión.

“Entendemos que el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, (…) pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial (...) en los próximos días se presentará una denuncia en contra del señor Juan Pablo Hermosilla, ante el Colegio de Abogados de Chile, por las evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión”, cerraron.

Comunicado que no gustó, eso sí, a la Asociación de Fiscales, desde donde le pidieron a Valencia no ocupar la corporación del Ministerio Público para defenderse.

Por su parte, Andrés Chadwick, también mediante un comunicado, tomó distancia de los dichos de Hermosilla: “Nunca he solicitado ni recibido antecedentes de esa naturaleza, menos aún lo habría hecho utilizando canales informales”, indicó.

A pesar de las críticas transversales a la jugada de Juan Pablo Hermosilla, algunos ya pidieron la salida del Fiscal Nacional.

Diputados piden la salida del Fiscal Nacional

Solo unas horas después de revelado el listado, varios personeros oficialistas pidieron a Ángel Valencia dar un paso al costado.

El diputado socialista, Jaime Naranjo, señaló en el noticiero 24 Horas que “la situación del Fiscal Nacional ha quedado en un momento bastante delicado y difícil, porque una vez más se confirma que él ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones”.

“Llamaría al Fiscal Nacional a reflexionar, y creo que lo más conveniente por el prestigio de la institución, por el trabajo honesto, serio y responsable que están haciendo la mayoría de los fiscales, él debiera dar un paso al costado, debiera presentar su renuncia porque claramente su figura hoy día es cuestionable, es una persona que no ha dicho la verdad”, agregó.

“Si él no toma el camino de renunciar, el día de mañana los parlamentarios acudimos a las facultades que tenemos de presentar un libelo ante la Corte Suprema para pedir su destitución. No queda la menor duda que en el Parlamento ya hay más de diez firmas para aquello (…) creo que ya se han juntado un número de antecedentes que hacen necesario seguir ese camino”, advirtió.

De la misma opinión fue el radical Alexis Sepúlveda, quien razonó: “Digámoslo como es: (Valencia) tuvo una reunión privada, no registrada en la Ley de Lobby con un operador en el ámbito judicial y además, esa reunión en una de las versiones de la parte del abogado Hermosilla, señala que fue para analizar causas que eventualmente podrían involucrar al ex presidente Piñera, entonces esto es una situación grave”.

Según el parlamentario, Valencia “ha perdido credibilidad y eso es fundamental para la primera autoridad del Ministerio Público (…) creo que el Fiscal Nacional tiene que dar un paso al costado”, remató.

Un chat corroboraría la versión de que el Fiscal Valencia no fue quien pidió la reunión con Chadwick y Hermosilla.

El chat por Signal

A pesar de esto, este viernes, una nota de Ex-Ante desmintió la versión de J.P. Hermosilla, al revelar la conversación entre Chadwick y Valencia, en la que el primero - mediante la aplicación Signal - le pide reunirse y luego le pregunta si no hay problema en que Luis Hermosilla se sume a la cita.

El intercambio de mensajes, fechado el 2 de mayo de 2023, reza así:

- (Chadwick)“Hola, cuando puedes un café?”

- (Valencia) “Hola! Encantado”.

- (CH)“Importa que me acompañe Lucho H? Otro lugar?”

- (V)“Considerando lo atractivos que hemos resultado para los fotógrafos malintencionados, mejor otro lugar entonces”.

De acuerdo a BiobíoChile, la famosa reunión ocurrió finalmente la mañana del 10 de mayo en la casa de Chadwick.

Sumario en el Poder Judicial

Para cerrar la semana, y en un acto de transparencia, el Pleno de la Corte Suprema instruyó por propia petición un sumario en contra de los ministros Manuel Valderrama Rebolledo y Mario Carroza Espinoza, quienes también aparecieron nombrados en el listado de Hermosilla.

“El ministro señor Valderrama y el ministro señor Carroza (…) solicitaron al Pleno la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de poder ellos, en esa investigación, dar a conocer y acreditar efectivamente los antecedentes que los vincularon con el señor Hermosilla circunstancialmente”, dijeron desde el máximo tribunal chileno.

El Colegio de Abogados también se pronunció al respecto, puesto que “el art. 101 del Código de Ética establece ciertas limitaciones a la exposición en medios, por lo que solicito una investigación para recabar información sobre lo expresado por el Sr. Hermosilla a la prensa”, reza el oficio firmado por el presidente del gremio, Pedro Pablo Vergara.

Por ahora, solo queda ver si la presión hará caer al mandamás del Ministerio Público chileno, aunque todo apunta a que este es solo el primer paso de una gran ofensiva por parte de los hermanos Hermosilla.