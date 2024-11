Víctima de una violación grupal en Uruguay pidió varias veces ayuda psiquiátrica antes de su tráfica muerte

Indignación y marchas en Uruguay por la muerte de una joven víctima de violación grupal que buscaba justicia (Archivo EFE/ Meri Parrado)

La joven Milagros Chamorro decidió contar, en 2022, lo que había sufrido en 2010, cuando era quinceañera. Un amigo la invitó entonces a un apartamento en Punta del Este y, cuando fue, había otros cinco hombres que tenían entre 17 y 18 años. Le ofrecieron alcohol y, luego de tomar, la Chamorro comenzó a sentirse mareada. Al poco tiempo estaba tirada y desnuda, de acuerdo a su relato.

A Chamorro la violaron, la fotografiaron y la filmaron sin su consentimiento. Y luego difundieron el contenido. “Esa noche no solo fui violada, fui ultrajada, me arrebataron mi inocencia, me cosificaron y me expusieron como si fuese un trofeo”, escribió años más tarde en un relato.

Chamorro decidió contar porque quería Justicia, pero nunca lo consiguió. Y el viernes pasado decidió terminar con su vida. La joven fue al servicio de emergencias del sanatorio Casmu de Montevideo. Mientras esperaba la psiquiatra, fue al baño y se suicidó.

Después de conocida la noticia, amigas de Chamorro y colectivos feministas cuestionaron el accionar del centro de salud en el que se atendió la mujer el día de su muerte. La joven se suicidó en el box del servicio de emergencia del sanatorio. La encontraron ahorcada con una bufanda el viernes 25, informó El País.

La cuenta Feminismo Uruguay difundió el testimonio de "Mili", quien fue violada en 2010 y años después decidió contar su historia (@Feminismo.uruguay)

Antes del trágico final, la joven había ido dos veces al sanatorio, cuando había tenido otros intentos de quitarse la vida.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay resolvió iniciar una investigación administrativa de oficio sobre el Casmu. El objetivo de las autoridades del gobierno es determinar si el suicidio estuvo vinculado a la “falta de asistencia en la emergencia”, según consignó el diario uruguayo. El MSP envió un equipo a investigar después de lo ocurrido.

Ante el MSP, la institución de salud explicó que la joven denunció que sufrió una violación a sus 15 años en un contexto de intoxicación, que derivó en consultas y tratamientos farmacológicos. Se atendía de forma irregular y no tenía un psiquiatra de referencia. Chamorro había estado internada y, en su historia clínica, figura que tuvo “ideas de muerte”.

La paciente fue derivada a psicoterapia, pero fue una “mala experiencia”, según lo que declararon los médicos que la trataron.

El miércoles 23, Chamorro fue a la puerta de la emergencia y se mostró enojada por el tiempo que tuvo que esperar. Le explicaron que ese día no había más consultas de psiquiatras y ella se retiró por su propia voluntad. La institución buscó una profesional como suplente, pero no la consiguió.

Colectivos feministas se han expresado tras el suicidio de una joven que denunció una violación grupal en Maldonado (@Feminismo.uruguay)

La joven volvió al lugar 40 minutos más tarde y volvió a manifestar sus ideas sobre la muerte. Dijo que estaba “muy angustiada” y que planificaba su suicidio. Entonces, le indicaron un tratamiento con fármacos. Chamorro quedó internada, pero se fugó.

Al otro día regresó al hospital, luego de otro intento de suicidio. Le recetaron fármacos y la joven amenazó con retirarse y suicidarse. Cuando ingresó al box de enfermería –según los registros–, la mujer se encontraba “tranquila, sin manifestar ideas de muerte” y no quiso recibir alimentación. Después almorzó.

A la hora 14.30 de ese viernes una psiquiatra encontró a Chamorro ahorcada en el box.

Chamorro se había recibido de trabajadora social y trabajaba en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social en Montevideo. Además, viajaba algunos días a Maldonado para cursar una maestría en Políticas Públicas en el Centro Universitario Regional del Este (CURE). Fue en ese centro de estudios que le confió a algunas compañeras lo que le había pasado y sobre la necesidad de que se hiciera justicia.

Su caso ha generado conmoción en Maldonado y en colectivos feministas. “Le hicieron esto cuando tenía 14 años, hoy a sus 30 años seguía luchando para tener justicia”, escribió la cuenta Feminismo Uruguay en Instagram. “Ellos siguieron con su vida como si nada, los que estaban allí también siguieron su vida como si nada. Ella intentó hacerlo, pero claramente no pudo”, escribieron y compartieron las imágenes de los denunciados por violación.