Habló la madre de la mujer que denunció por violación al ex subsecretario de Interior de Chile

Trascendió que Monsalve conocía a la familia de la víctima desde hace años.

Tras la bullada renuncia el jueves recién pasado del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, acusado de violación por una subalterna - un verdadero terremoto político para el Gobierno de Gabriel Boric -, la madre de la víctima entregó detalles del estado en que se encuentra su hija tras la denuncia interpuesta.

En un testimonio anónimo para Mega Investiga, la mujer sostuvo que “esto es demasiado delicado. Esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así, por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros”.

“Yo estoy destrozada, para mí, mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor… eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga”, prosiguió. “Fue horroroso. A mí no me quedan lágrimas. Nosotros somos una familia humilde acá del sur y ella se fue a trabajar a Santiago con sueños”, señaló.

La joven, de 32 años, está acompañada de sus familiares y con tratamiento sicológico. “Ella me contó todo. Esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer (...) Está muy mal, ella tiene crisis, tiene ataques de llanto, grita”, confesó.

Tocante a la renuncia de Monsalve desde La Moneda y su escueta declaración en la que aseguró ser inocente, la madre de la joven dijo tajante: “Quisiera contar tantas cosas, pero no puedo”.

El abogado de la víctima aseguró que la denunciante no bebe y tuvo que hacerlo debido a que se trataba de su jefe.

Abogado querellante: “Ella estaba privada de voluntad”

Por su parte, Roberto Ávila, abogado de la joven funcionaria, dio detalles de la querella por violación presentada y aseguró este lunes el medio antes citado que “cuando alguien tan importante llama a una funcionaria cuya estabilidad laboral depende de ese jefe, esa invitación es casi una orden. Hay una subordinación jerárquica, no es algo que ella pudiera decir que no”.

Cabe recordar que ese domingo 22 de septiembre en que ocurrieron los hechos, el ex subsecretario estaba sin sus escoltas, a quienes había dado el día libre, asunto que también es motivo de investigación. En dicha cena conversaron asuntos de trabajo e incluso Monsalve le habría ofrecido pagarle un curso de inglés, cosa a la que la joven se negó.

Según el letrado, cada uno bebió dos pisco sour y compartieron un quinto, detalle no menor puesto que “ella no bebe, y quien induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el señor Monsalve, con los propósitos que después quedaron de manifiesto”.

Finalizada la comida, ambos se fueron en taxi hasta el Hotel Panamericano, aunque en su denuncia la víctima asegura no recordar cómo llegó allí.

“Ella estaba inconsciente, su último recuerdo es en el restaurante y después cuando despierta al otro día en el hotel (...) Lo relevante jurídicamente es que ella estaba privada de voluntad, no tenía ninguna consciencia de lo que estaba ocurriendo... eso es violación”, sentenció Ávila.

Acoso previo

El abogado querellante fue más atrás y sostuvo que los requiebros amorosos de Monsalve comenzaron a inicios de septiembre, cuando Monsalve la invitó a un mall y le habría robado un beso no consentido. “Hay acosos previos que derivan en estos tristes hechos (...) Son acosos de índole sentimental, sexual”, afirmó Ávila.

Y aunque desde la defensa señalaron que Monsalve tampoco recuerda nada, Ávila arguyó tajante: “Eso no se comparece con la realidad, es una coartada de escasa densidad, no lo exime de responsabilidad penal. Si ingiere voluntariamente alcohol y comete delito, es responsable igualmente”.

“Ella vivía una vida normal, exitosa profesionalmente (...) iba en una carrera en ascenso. Todo esto se destruyó, es uno de los delitos más graves que una mujer puede ser víctima, esto marca para toda la vida. ¿Qué esperamos? Que lo acusen y que lo condenen”, remató el abogado querellante.

Monsalve renunció el jueves pasado desde La Moneda.

Monsalve conocía a la familia de la víctima

Este lunes también se supo que Manuel Monsalve conocía a la familia de la denunciante y que incluso su padre, un reconocido dirigente socialista de la región del BioBío, había trabajado en su campaña para diputado, cargo que ocupó por cuatro períodos. La joven proviene de una familia de esfuerzo y llegó a la subsecretaría de Interior en enero de este año.

Según el reportaje de Mega Investiga, la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) ya tomó declaración a unos diez testigos, entre ellos al taxista que los llevó hasta el hotel, testimonio que es considerado clave.