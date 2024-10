La renuncia del subsecretario de Interior provoca la caída en la popularidad del gobierno de Gabriel Boric

Este fin de semana, la denunciante de Manuel Monsalve ingresó una querella por violación y la Fiscalía anunció que investiga una eventual obstrucción a la investigación, pues Monsalve tuvo acceso a las cámaras de seguridad de su hotel.

Continúan los coletazos tras la renuncia, este jueves, del subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual. Este fin de semana, la víctima presentó una querella por violación, la Fiscalía anunció que investiga una posible obstrucción a la investigación -pues Monsalve tuvo acceso a las cámaras de seguridad de su hotel-, y la última entrega de Cadem confirmó que el mandatario y todos los miembros de su Gabinete tuvieron una importante baja en su popularidad.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el domingo 22 de septiembre cuando la víctima - subalterna de la ahora ex autoridad -, se reunieron a comer en un local de comida peruana, ocasión en la que bebieron una cantidad no menor de alcohol, dijo la denunciante. La mujer dijo haber despertado al día siguiente en el hotel donde suele alojarse el ahora ex subsecretario en Santiago, sin recordar mucho de cómo había llegado hasta allí, desnuda y con manchas de sangre en su ropa.

La noticia, revelada por el vespertino La Segunda, corrió como reguero de pólvora y a los minutos Canal 13 confirmó que la PDI ya había incautado el teléfono de Monsalve y revisado además las cámaras del hotel donde habrían ocurrido los hechos, diligencias ambas hechas en estricta reserva. Por la tarde, el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo reemplazó en el cargo, el Tribunal Supremo del Partido Socialista (PS) suspendió su militancia y las críticas al Gobierno y su manejo del asunto no se hicieron esperar.

La desaprobación al presidente Boric alcanzó un 65%.

Este domingo la encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que el presidente Boric y su Gabinete, - pero sobre todo la ministra de Interior, Carolina Tohá -, sufrieron un desplome en su popularidad.

En concreto, la aprobación de Boric tuvo una caída de 5 puntos y quedó en un 27%. Su desaprobación también subió otros 5 puntos, llegando a un 65%, su peor marca desde el asesinato de los tres carabineros en Cañete, en abril pasado.

Mientras tanto, la ministra Tohá pasó a convertirse en la peor evaluada del Gabinete, pues su aprobación cayó en picada 11 puntos, alcanzando un 35% de aprobación.

Otros que registraron fuertes descensos fueron los ministros Jaime Pizarro (66%, -12pts); Ximena Aguilera (47%, -6pts); Mario Marcel (47%, -8pts); Luis Cordero (41%, -5pts) y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (38%, -4pts).

Denunciante ingresó querella por violación

Por su parte, la víctima ingresó este sábado una querella por violación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y en paralelo se informó que el abogado que la representará será el ex militante socialista - igual que Monsalve -, Roberto Ávila Toledo, conocido defensor de causas de Derechos Humanos.

El Gobierno, además, informó la dimisión de Gabriel de la Fuente, jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve, puesto que según el testimonio de la víctima éste le habría ofrecido un aumento de sueldo para que acompañara a Monsalve a sus reuniones y giras fuera de Santiago.

Así las cosas, según fuentes de BíoBíoChile, este martes la PDI tomará declaración a los garzones del restaurante peruano donde estuvieron la denunciante y Monsalve.

Alcaldesa Matthei criticó al Gobierno

La alcaldesa de Providencia y eventual candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, salió también este sábado a hacer leña del árbol caído en un punto de prensa, en el que señaló que “nosotros veníamos diciendo hace mucho rato que los equipos de seguridad de este gobierno no estaban dando el ancho”.

“Hemos visto con estupor que en el fin de semana en que más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de ésta, estaba tomando pisco sour y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado por un delito”, acusó Matthei.

“El debió haber renunciado el día siguiente, cuando no se presentó a trabajar porque no podía por el estado en que estaba”, subrayó.

Tocante a la querella que ahora es por violación y no sólo por abuso sexual, la edil sostuvo que “esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias (...) lo más rápido y en profundidad posible, porque es un tema de enorme gravedad”.