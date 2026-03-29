El Real Betis conquista el título del I Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures

La primera edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures se desarrolló en el Estadio Municipal Los Arcos, en Brunete, donde se congregaron veinte equipos representando a clubes de fútbol de cinco continentes. Según reportó la organización del certamen, este torneo coincidió con la conmemoración del trigésimo aniversario del evento juvenil y por primera vez reunió a conjuntos internacionales de máxima categoría en la categoría sub-12. En ese escenario, el Real Betis se proclamó vencedor tras derrotar en la final al CR Flamengo de Brasil por 3-1.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización y recogidos por diversos medios, la final presentó un encuentro ajustado desde el inicio. El equipo brasileño se adelantó en el marcador al finalizar la primera parte, gracias a un tanto firmado por Carlos Leonardo, quien aprovechó un tiro cruzado para superar al portero contrario y enviar el balón a la escuadra. Tras el descanso, el conjunto verdiblanco igualó el resultado mediante una jugada que inició Ameri, quien se anticipó en el área y aprovechó un rebote para marcar fácilmente. El Real Betis remontó poco después. Tras un saque de banda lateral, el portero brasileño no pudo interceptar el envío y Jasper aprovechó la oportunidad para convertir con una volea y dar la vuelta al marcador. La sentencia del encuentro llegó cuando Lucas, desde fuera del área, concretó el 3-1 definitivo.

Según publicó la organización del torneo, el FC Barcelona se quedó con el tercer puesto, con Destiny Ejiofor como uno de los protagonistas. Ejiofor marcó en dos oportunidades contra el Paris Saint-Germain, en un partido que finalizó 2-0. Además, Ejiofor se consagró como el máximo goleador del certamen, sumando siete tantos en el total de la competición, según consignó la fuente. En el encuentro por la exhibición, el Real Madrid venció a Boca Juniors tras un empate y una posterior definición desde el punto de penalti, con resultado final de 3-2 en la tanda.

Los premios individuales también otorgaron un reconocimiento a los jugadores destacados del torneo. El centrocampista y capitán del Real Betis, Javier Secano, obtuvo el galardón como Jugador Más Valioso (MVP) de la competición. Por su parte, el portero Kurtis Riviere, representante del Paris Saint-Germain, fue distinguido como el mejor arquero del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures.

El evento fue impulsado por LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena. Tal como detalló la organización, la presencia de veinte clubes procedentes de cinco continentes convirtió a esta edición en un punto de encuentro global para talentos en etapa formativa. Equipos de Europa, Sudamérica y otros rincones del mundo se enfrentaron a lo largo de varios días, generando una experiencia deportiva que permitió a los jóvenes futbolistas competir en igualdad de condiciones y ante rivales internacionales.

Según la información proporcionada por los organizadores, el torneo celebrado en Brunete consolidó su perfil internacional. Además, la combinación de partidos finales y de exhibición, junto con la entrega de premios individuales, delineó un cierre de campeonato que busca proyectar a futuro una plataforma para visibilizar jóvenes promesas del fútbol mundial.