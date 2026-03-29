El presidente de Israel pide "datos adicionales" antes de pronunciarse sobre una clemencia para Netanyahu

La asesoría legal del presidente de Israel ha solicitado información al Ministerio de Justicia sobre antecedentes relacionados con la concesión de indultos durante procesos judiciales abiertos, incluyendo situaciones en las que dicho poder se utilizó por motivos diplomáticos o en el contexto de negociaciones por la liberación de rehenes. Según publicó 'Times of Israel', esta petición de datos adicionales surge en el marco de la solicitud de clemencia presentada por la defensa del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrenta tres procesos judiciales por diversas acusaciones. La oficina de Isaac Herzog recalcó que este requerimiento de información no implica ninguna decisión anticipada respecto a la petición del jefe de Gobierno.

De acuerdo con el comunicado recogido por el medio 'Times of Israel', la iniciativa de recabar precedentes legales responde a la necesidad de realizar un examen profesional antes de que la presidencia emita una recomendación sobre la demanda de Netanyahu. Michal Tzuk, asesora legal de Herzog, fue la encargada de formalizar esta solicitud ante el Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia. Según detalló el comunicado, la documentación requerida analiza expresamente el uso de la facultad de indulto antes de que existan sentencias firmes, abarcando incluso casos donde la decisión estuvo influida por circunstancias diplomáticas excepcionales.

El primer ministro se encuentra imputado en tres causas distintas, que incluyen delitos como fraude y aceptación de sobornos. Las investigaciones abarcan desde el uso indebido de su cargo para obtener cobertura mediática favorable hasta presiones a medios de comunicación. Uno de los expedientes, conocido como el caso del diario 'Yedioth Aharonot', se originó en el año 2000 e involucra supuestos acuerdos para que el medio ofreciera opinión positiva sobre la administración de Netanyahu a cambio de perjudicar mediante legislación al diario rival 'Israel Hayom', tal como consignó 'Times of Israel'.

Las autoridades judiciales han mantenido abiertos estos procesos desde antes de que Netanyahu regresara al poder a finales de 2022 para su sexto mandato. El jefe de Gobierno, según detalla el medio, ha sostenido desde sus primeras respuestas a la justicia que estas causas forman parte de una persecución política. Además, ha manifestado de manera reiterada las dificultades que le supone continuar con sus responsabilidades por las restricciones y demandas legales derivadas de estos procedimientos judiciales, especialmente desde el inicio de la guerra en Gaza.

A lo largo del proceso, Netanyahu ha presentado múltiples solicitudes para aplazar comparecencias en el tribunal. Entre los argumentos de estas peticiones se han incluido motivos de salud, razones de seguridad nacional y visitas diplomáticas oficiales, según detalla 'Times of Israel'.

La oficina del presidente Herzog insistió en que la solicitud de información no debe interpretarse como indicio de una decisión tomada sobre el fondo de la petición de clemencia. De acuerdo con lo consignado por 'Times of Israel', el análisis técnico-jurídico enfocado en antecedentes de indultos durante juicios en marcha busca ofrecer una perspectiva objetiva y rigurosa previa a cualquier posicionamiento del Ejecutivo israelí en torno a la situación actual de Netanyahu.

Por el momento, no se han divulgado plazos oficiales para que el Ministerio de Justicia remita la documentación solicitada. Mientras tanto, el primer ministro continúa ejerciendo sus funciones bajo la sombra de los procesos judiciales y la recepción de una petición de clemencia cuya evaluación permanece en trámite, en espera de los informes adicionales requeridos por la presidencia, según reportó 'Times of Israel'.