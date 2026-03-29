Agencias

Egipto anuncia el arresto de un líder del brazo armado de los Hermanos Musulmanes

Guardar

El Cairo, 29 mar (EFE).- Los servicios de seguridad de Egipto anunciaron este domingo el arresto de uno de los cabecillas del Movimiento Hasm (Determinación), grupo designado por las autoridades egipcias como uno de los brazos armados de los Hermanos Musulmanes, tras haber frustrado un "complot".

En un vídeo de más de 18 minutos publicado por el Ministerio del Interior, aparece el arrestado identificado como Ali Mahmud Mohamed Abdelwanis, condenado a cadena perpetua en varios casos de terrorismo por intentar atentar contra el avión presidencial y asesinar al teniente coronel Maged Abdelrazek.

De acuerdo con el departamento, "los servicios de seguridad consiguieron traer al líder fugitivo desde un país africano", sin especificar desde dónde ni cuándo.

La última operación conocida de Hasm tuvo lugar en 2019, cuando las autoridades la acusaron de orquestar un atentado con coche bomba cerca del Instituto Nacional del Cáncer de El Cairo.

En 2022, las autoridades egipcias arrestaron al fundador de Hasm, Hossam Menoufy, tras "un aterrizaje no programado" en Lúxor durante su vuelo procedente de Sudán con destino a Turquía.

Menoufy residía en Sudán desde 2016, tras abandonar Egipto por las represalias contra partidarios de los Hermanos Musulmanes, grupo declarado terrorista en 2013 después del derrocamiento del entonces presidente Mohamed Morsi. EFE

Últimas Noticias

El presidente de Israel pide "datos adicionales" antes de pronunciarse sobre una clemencia para Netanyahu

Infobae