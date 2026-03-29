Menor de 11 años mata a su hermano de 7 de un disparo accidental en República Dominicana

El hermano mayor de once años disparó de manera accidental un arma de fabricación casera e hirió mortalmente a su hermano de siete años (FOTO DE REFERENCIA)- crédito iStock

El fallecimiento de un niño de siete años en el sector Los Tanquecitos de Boca Chica al este de República Dominicana ha generado conmoción tras confirmarse que recibió un disparo accidental mientras su hermano de once años manipulaba un arma de fabricación casera, detalló una nota de la agencia EFE.

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó que el hecho tuvo lugar dentro de una de las habitaciones de la casa, cuando uno de los niños manipulaba el arma y se disparó accidentalmente, cita la nota de EFE.

Las autoridades confirmaron a medios locales que están investigando las circunstancias exactas del suceso para esclarecer responsabilidades.

La Policía Nacional de Santo Domingo informó que el suceso ocurrió la tarde del 27 de marzo y precisó que la investigación se realiza en conjunto con el Ministerio Público.

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó que el hecho tuvo lugar dentro de una de las habitaciones de la casa, cuando uno de los niños manipulaba el arma y se disparó accidentalmente. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

El informe preliminar indica que el menor de once años encontró el arma, tipo “chagón”, en un solar baldío cercano a su hogar, mientras cuidaba chivos y la llevó a la vivienda familiar, donde se produjo el disparo dentro de una de las habitaciones.

La madre relató que escuchó la detonación y encontró a su hijo herido en el suelo. El niño fue trasladado a un centro de salud, pero falleció debido a una herida de contacto en el cuello, según el diagnóstico médico.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales pertinentes.

Tras el disparo, un hermano mayor, de diecisiete años, presuntamente lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la casa. Las autoridades recuperaron el artefacto, que contenía un cartucho calibre 12 ya disparado, y lo pusieron bajo análisis de la Policía Científica.

El niño de once años fue entregado a sus familiares y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El cuerpo del menor del menor de siete años fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes, según detalló una nota de Diario Libre.

Investigación y debate sobre armas caseras en República Dominicana

Este caso pone en evidencia los riesgos asociados a la presencia de armas caseras en entornos familiares y la facilidad con la que los menores pueden acceder a ellas. La comunidad de Boca Chica permanece consternada mientras las autoridades profundizan las indagatorias para aclarar las circunstancias que rodearon el lamentable hecho.

El niño de once años fue entregado a sus familiares y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. REUTERS/Mayela Lopez

El hecho ha causado consternación en Boca Chica y vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en los hogares y la responsabilidad en la tenencia de armas, en particular aquellas fabricadas sin regulación.

Para los habitantes del sector, la muerte accidental del niño ha reavivado el debate sobre la seguridad y la vigilancia en el entorno doméstico, así como la necesidad de reforzar la prevención de incidentes vinculados a armas no reguladas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer el caso y adoptar las medidas necesarias para evitar tragedias similares en el futuro.