Los avisos por fuertes rachas de viento continuarán este lunes en ocho CCAA, con aumentos notables de la temperatura

Las poblaciones de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote se enfrentarán este lunes al riesgo derivado de la presencia de polvo en suspensión, mientras que otras zonas verán activadas diversas alertas meteorológicas por la previsión de fuertes vientos y oleaje intenso. Según publicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ocho comunidades autónomas se encuentran bajo avisos por estos fenómenos, en una jornada donde también se esperan aumentos significativos de las temperaturas máximas en diferentes regiones de la Península.

De acuerdo con la información difundida por la Aemet, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias figuran entre las comunidades que tendrán avisos activos por rachas de viento u oleaje. El medio oficial detalló que en Huesca, Ibiza y Formentera, así como en Menorca, se desplegará la alerta naranja, ya que se prevén rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Los avisos de menor nivel, alerta amarilla, afectarán a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Madrid, Zaragoza, Soria, Lérida, Tarragona y Valencia.

Con relación a las condiciones marítimas, la previsión apunta a que Mallorca, Menorca, Lérida y Gerona estarán bajo alerta naranja debido a fuerte oleaje. Alertas amarillas por este mismo motivo incluirán a Murcia, Alicante, Valencia, Lérida, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

El fenómeno del polvo en suspensión implicará la activación de la alerta amarilla en las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, según consignó la Aemet. Además, la previsión para el archipiélago canario indica cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas, mientras que el sur permanecerá poco nuboso o despejado. Las orientales del archipiélago podrán experimentar la entrada de calima.

La Aemet reportó que el escenario meteorológico en la Península y Baleares estará condicionado por el flujo húmedo de componente norte, bajo la influencia de un anticiclón situado al noroeste del territorio peninsular. Se esperan cielos cubiertos o muy nubosos en la mitad norte, así como precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, el sector alto del Ebro, el norte de la Ibérica y el área de los Pirineos. En contraposición, los cielos serán poco nubosos en la mitad sur peninsular y sobre Baleares.

La presencia de una depresión aislada en niveles altos (dana) al norte de África introduce un elemento de inestabilidad en Baleares, donde se considera baja la probabilidad de precipitaciones, según consignó el medio meteorológico. En las montañas, las precipitaciones podrán darse en forma de nieve, con una cota que subirá desde los 500-700 metros hasta alcanzar los 1200-1500 metros en el Pirineo. Para el resto de las montañas del norte peninsular, la cota de nieve se elevará de 800-1000 metros por encima de los 1500-1800 metros.

En cuanto a otros fenómenos atmosféricos, se prevén bancos de niebla durante la mañana en zonas montañosas de la mitad norte, con posibilidad de que se extiendan en la tarde a áreas bajas de la meseta norte y cuencas del noreste. También cabe esperar heladas débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas elevadas de ambas mesetas.

El pronóstico difundido por la Aemet incluye una subida generalizada de las temperaturas máximas en la Península y Baleares, excepto en la zona del Estrecho y los litorales de Alborán, donde se estima un descenso térmico. Los incrementos de temperatura pueden resultar destacados en áreas pirenaicas, y en el extremo oriental de la meseta sur y la región sur de la Ibérica. Las temperaturas mínimas, en cambio, tienden a descender en el tercio sur y el nordeste peninsular, mientras que en la mitad norte y Baleares predominarán ligeros aumentos. En Canarias no se esperan variaciones significativas en las temperaturas.

Según detalló la Aemet, las condiciones de viento también serán notorias, con predominio de vientos moderados de componente norte sobre la Península y Baleares. Se esperan episodios de tramontana fuerte con intervalos y rachas muy intensas en el área del Ampurdán y Baleares, además de cierzo con rachas muy fuertes en el valle del Ebro y zonas de los Pirineos. En el archipiélago canario, predominarán los vientos alisios, con intervalos fuertes y rachas muy intensas.

Estas previsiones buscan resaltar los potenciales riesgos meteorológicos para las regiones afectadas, con el fin de alertar a la población y los servicios de protección civil sobre posibles impactos derivados de las condiciones adversas, incluidas interrupciones en la movilidad, alteraciones en el transporte marítimo, y afectaciones a la calidad del aire por el polvo en suspensión en Canarias.