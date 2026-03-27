América Latina

La justicia chilena capturó a una de las prófugas más buscadas del país: huyó por 576 días

Nataly Sofrais Paillán (25) se concertó con otras cuatro personas para atacar a dos hombres, uno de los cuales murió

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La justicia chilena capturó a una de las prófugas más buscadas del país: huyó por 576 días
La mujer estaba sentenciada a 5 años y un día como cómplice del asesinato.

Luego de evadir a la justicia por un total de 576 días, Carabineros de Chile informó la captura de Nataly Sofrais Paillán (25), quien estaba sentenciada por el crimen de un hombre en la comuna de Panguipulli (830 kms al sur de Santiago), en 2022.

Los hechos se remontan al 21 de junio de ese año, cuando la acusada se concertó con otras cuatro personas - Lissette Troncoso, Tiare Soto, Manuel Alarcón y José Alarcón-, para agredir a Diego Fernando Rubilar Huanquil y Brian Aedo Espinoza, el primero de los cuales murió producto de una golpiza y heridas con arma blanca.

En mayo de 2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Sofrais a 5 años y un día como cómplice del asesinato, pero la mujer logró evadir a la justicia por más de un año y medio cambiando periódicamente su domicilio con la ayuda de amigos y familiares.

Este jueves, Nataly Sofrais fue detenida por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas de Carabineros, quienes lograron dar con su paradero tras identificar sus patrones de ocultamiento.

La justicia chilena capturó a una de las prófugas más buscadas del país: huyó por 576 días
Foto referencial.

Sin oponer resistencia

Según el teniente de Carabineros, Óscar Araneda, la detención se llevó a cabo “en la población Pablo Neruda, en la comuna de Valdivia, a raíz de diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía de Panguipulli”.

Al percatarse de la presencia policial, Sofrais se entregó sin oponer resistencia y fue puesta de inmediato a disposición de Gendarmería, siendo trasladada a la cárcel de Valdivia para comenzar a cumplir su pena.

Cabe señalar que en noviembre de 2025, otra de las mujeres condenadas en este caso que también se mantenía prófuga -Lissette Troncoso Villagra-, fue capturada por los uniformados , igualmente en las inmediaciones de la ciudad de Valdivia.

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