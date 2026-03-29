Netanyahu defiende la actuación de la Policía israelí al bloquear al jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén

El presidente de Israel, Isaac Herzog, se comunicó con el patriarca latino de Jerusalén para expresarle su pesar por lo sucedido, denominando el bloqueo policial al acceso del jefe de la Iglesia Católica como un “desafortunado incidente”. Según publicó la agencia Europa Press, el mandatario trasladó en esa conversación que la decisión policial respondió a la preocupación originada tras recientes ataques con misiles atribuidos por las autoridades israelíes al régimen iraní y que algunos de estos proyectiles impactaron en las proximidades de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante los últimos días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió este domingo la actuación de la Policía al impedir la entrada del cardenal Pierbattista Pizzaballa, principal responsable de la jerarquía católica en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos. Europa Press informó que el jefe de Gobierno justificó esta medida alegando que se enmarca en las garantías de seguridad implementadas por Israel ante la escalada de tensión regional, especialmente en el contexto del conflicto con Irán.

En un mensaje oficial difundido por su oficina, Netanyahu habló sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la zona de la Ciudad Vieja, donde se concentran los principales lugares sagrados de varias religiones. Tal como consignó Europa Press, el primer ministro indicó que estas restricciones no están dirigidas contra la comunidad cristiana ni suponen ningún tipo de mala voluntad. Netanyahu insistió en que la prioridad es proteger la integridad tanto de los líderes religiosos como de los fieles de todas las confesiones: “Por especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió que el Patriarca Latino celebrara misa esta mañana”, afirmó el mandatario, quien además recalcó que la medida buscó evitar cualquier riesgo durante la celebración religiosa.

El medio europeo detalló que el incidente ha provocado numerosas críticas de distintos sectores, tanto a nivel interno como internacional, y ha puesto bajo escrutinio las políticas del Gobierno israelí ante la celebración de ritos religiosos en Jerusalén, espacio con relevancia simbólica y espiritual para judíos, cristianos y musulmanes. Las restricciones del acceso a los lugares sagrados, según Europa Press, han generado inquietudes entre líderes religiosos y distintos gobiernos, multiplicando los cuestionamientos hacia la gestión de la convivencia interconfesional en la zona.

De acuerdo con la versión oficial, Israel adoptó estas medidas de restricción temporal para pedir a los fieles, independientemente de su religión, que se abstuvieran de acudir a los principales lugares sagrados de la Ciudad Vieja, entre ellos el Santo Sepulcro, la Explanada de las Mezquitas y el Muro de los Lamentos. El ejecutivo sostuvo que este llamado busca reducir el riesgo para la vida de los visitantes y residentes en medio de la amenaza de nuevos ataques y como respuesta a “la reciente ofensiva de Irán”. Además, el Gobierno de Netanyahu subrayó que ya se encuentran elaborando alternativas para que los dirigentes religiosos puedan cumplir con las celebraciones de Semana Santa en condiciones seguras.

En su declaración, Netanyahu matizó que su administración actúa “sin ninguna malicia”, con el único interés de velar por la seguridad plena de quienes acuden a los templos y de los representantes religiosos, según la información reportada por Europa Press. No obstante, el gobierno israelí aclaró que la restricción de acceso a los lugares santos se mantiene solo de manera provisional y se ajustará en función de la evolución de las circunstancias de seguridad.

Irán, por su parte, rechazó la acusación israelí que la responsabiliza de atacar lugares de culto en Jerusalén. Tal como informó Europa Press, las autoridades iraníes sostienen que sus acciones solo han tenido como objetivo instalaciones militares israelíes y estadounidenses ubicadas en distintos puntos de la región y que descartan cualquier acción dirigida contra templos o lugares considerados sagrados por otras confesiones.

El incidente ha vuelto a situar el tema de la libertad religiosa en Jerusalén en la agenda internacional. Europa Press detalló que diversas figuras y organizaciones han expresado inquietud por el impacto de estas decisiones, especialmente ante la proximidad de la Semana Santa, periodo de alta relevancia para la comunidad cristiana global, que tradicionalmente acude a la ciudad para conmemorar los principales episodios de su fe en los lugares históricos.

Durante la comunicación con el patriarca, Isaac Herzog resaltó “el compromiso inquebrantable del Estado de Israel con la libertad de religión para todas las confesiones y con el mantenimiento del statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén”. El presidente recalcó, conforme a Europa Press, que ese principio sigue guiando la política del país sobre acceso y celebraciones religiosas, pese a las circunstancias que han obligado a reforzar controles temporales ante posibles amenazas.

El debate sobre las restricciones a actividades de distintas confesiones en la Ciudad Vieja se ha fortalecido en jornadas recientes, ya que, según Europa Press, líderes de diferentes religiones han denunciado dificultades para celebrar rituales habituales y expresaron temor a un endurecimiento prolongado de controles. La gestión de las autoridades israelíes respecto a estas restricciones se mantiene como un asunto de análisis y preocupación en organismos internacionales, con llamados a preservar la convivencia y el respeto a los derechos de las diversas comunidades que conviven en el enclave histórico de Jerusalén.