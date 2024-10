La ex alcaldesa chilena imputada por fraude que abrió una página de contenido erótico ganó USD 7.500 en un día

Barriga cumple arresto domiciliario total en su parcela de Peñaflor, en las afueras de Santiago.

Era de esperar. Cathy Barriga, ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú - con arresto domiciliario total tras ser formalizada por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones -, ganó $7 millones (USD 7,500) en un día con su nuevo emprendimiento: su página para adultos en ‘Onfayer’.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, señaló el domingo a través de su cuenta de Instagram, cuando dio a conocer su decisión de lanzarse al mundo del contenido erótico amateur.

Este lunes, Cristian Rubio, gerente de Onfayer, reveló en conversación con Canal 13 que “en solo un día ya lleva más de $7 millones, solo eso puedo decir”.

Tocante al arresto domiciliario total que pesa sobre ella, Rubio sostuvo que ella “no está condenada, no es ni inocente ni culpable, puede seguir laburando desde su casa”.

Más tarde, en entrevista con el programa ‘Hay que decirlo’, Rubio sostuvo que Cathy Barriga “cuenta con todo el apoyo de su familia, de su marido y de sus hijos”, aseguró.

“A ella siempre le ha gustado la comunicación, las redes sociales, ella hacía videos en Instagram y cuando lo hablamos con ella y se lo propusimos, ella dijo, ¿por qué no? Es mejor monetizarlo que regalarlo”, remató.

Su caso se suma al de Camila Polizzi, ex candidata a alcaldesa de Concepción, en la región del Bío Bío (500 kms al sur de Santiago), quien también se encuentra con arresto domiciliario total mientras se investiga su participación en la llamada arista “Lencería” del Caso Convenios. Polizzi abrió en el verano una página en la plataforma Arsmate - conocido como el “Onlyfans” chileno - y facturó nada menos que $15 millones (unos USD 15.500) en solo 10 días.

La causa gira alrededor de la transferencia de más de $250 millones (unos USD 260 mil) a la Fundación En Ti, los que debía ser utilizados en la capacitación de pobladores. Sin embargo, buena parte de este dinero fue utilizado por Polizzi para adquirir productos personales, entre ellos ropa, comida y lencería.

Polizzi se encuentra formalizada por los delitos de estafa, usurpación de identidad, falsificación de documento público, uso malicioso de esos documentos, lavado de activos y fraude al fisco.

Ley Polizzi-Barriga

Así las cosas, este lunes la diputada del partido Demócratas, Joanna Pérez, anunció la presentación de un proyecto de ley que impida que las personas sujetas a la medida cautelar de arresto domiciliario puedan ganar dinero a través de sus redes sociales, puesto que ello incluso podría afectar el desarrollo de la investigación en su contra.

La modificación al artículo 7 de la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas de libertad, reza así:

“Se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación. En casos calificados, el juez podrá autorizar al formalizado las comunicaciones a que se refiere este inciso siempre que no sean permanentes ni signifiquen un impedimento o riesgo en el desarrollo de la investigación, o cuando a criterio del Ministerio Público afecten el espíritu de la medida cautelar impuesta”.

Según la parlamentaria, “si hemos defendido que en las cárceles y en los centros penitenciarios no pueda haber señal telefónica, internet y otros, es casi irrisorio que tengamos personas que están hoy día en sus domicilios generando distintas actividades económicas, que pudieran afectar alguna investigación”, razonó.

“Nosotros esperamos que este proyecto se pueda ver en la comisión de Constitución, que pueda tener una tramitación y que demos señales claras”, agregó Pérez.

La primera en salir al paso del proyecto de ley fue la propia Camila Polizzi, quien desde sus redes sociales fustigó al idea: “¿Y la presunción de inocencia? Un proyecto de ley que va en contra de la propia Constitución”, señaló escueta.