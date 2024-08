El Partido Comunista chileno se diferencia de Boric y defiende a Maduro: negó que en Venezuela exista una dictadura

El timonel del PC chileno, Lautaro Carmona, arguyó que en Venezuela hay separación de poderes y una institucionalidad que se debe respetar.

El Partido Comunista (PC) chileno sigue poniendo en aprietos al gobierno de Gabriel Boric, del que se supone son aliados. Este domingo dejaron en claro su postura frente a las últimas elecciones venezolanas, primero mediante un comunicado de prensa y luego, en una entrevista con el programa ‘Estado Nacional’ de TVN, en la que su presidente, Lautaro Carmona, aseguró que Venezuela “no es una dictadura”.

En el comunicado, desde la colectividad señalaron primero estar “profundamente comprometidos con el respeto y soberanía de los pueblos”, remarcando “su compromiso inquebrantable con la democracia, el pluralismo y los Derechos Humanos”. Por eso mismo, dijeron compartir “el llamado de los países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales imparciales”.

“Reafirmamos que la política exterior de Chile es conducida por el Jefe de Estado, y respetamos plenamente esa prerrogativa”, dijeron, amén de valorar “todas las instancias y caminos que permitan, como país, ser contribuyentes a la superación de la crisis”.

Sin embargo, también sostuvieron que “es importante subrayar que Venezuela ha sido objeto de sanciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados, las cuales han sido denunciadas y rechazadas por las Naciones Unidas”.

Debido a ello, “instamos a la comunidad internacional a abstenerse de adoptar posturas que puedan fomentar un clima de confrontación en Venezuela, que agudicen la crisis a niveles extremos. Toda solución debe ser en el marco del irrestricto respeto de los Derechos Humanos”, finaliza el documento.

“No es una dictadura”

Por la mañana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, precisó la postura del partido en una entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, asegurando que lo que se vive en Venezuela “no es una dictadura”, puesto que el régimen de Maduro no ha sido instaurado por la fuerza.

He aquí extractos de la entrevista, según consignó Ex-Ante:

-¿El Presidente Boric dijo que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente frente al exilio más grande del mundo, solo comparable con Siria”. ¿Están en condiciones hoy de firmar o de coincidir con el Presidente y esta declaración?

-Nosotros somos muy claros. Con mucho respeto, con buen tono, sin ninguna alteración: nosotros no compartimos, no tenemos esa conclusión.

-¿En qué no coinciden? ¿En qué es una dictadura? ¿Que falsea elecciones? ¿En lo del exilio o las 3?

-No quiero entrar en un debate con el Presidente, porque quiero ser consistente en que respeto a pesar de mi diferencia y yo me concentro en positivo, en la mirada distinta que tenemos.

-¿En que no es dictadura?

-En que no es dictadura. Yo no puedo apurarme en definir una dictadura si conozco que hay separación de poderes. Unos dicen ‘no, los poderes no están separados’. Bueno, no sé en Chile si están separados o no, digamos (…) Yo no soy el árbitro de Venezuela. Es una lectura distinta que hacemos con respeto.

-¿Usted está hablando a nombre del Partido Comunista de Chile?

-Estoy hablando a nombre del Partido Comunista de Chile.

-¿Incluso Karol Cariola y la ministras Camila Vallejo, Jeannette Jara y Nicolás Cataldo, que son miembros del partido, pero son ministros de estado? ¿Para ellos tampoco es una dictadura?

-Primero, estuvieron presentes en la reunión (…) Hubo un acumulado de apreciaciones distintas y se hizo una síntesis.

-¿El régimen de Maduro está violando los DD.HH. de manera sistemática como lo dice Naciones Unidas?

-No lo sé.

-¿Y respecto a lo que dice el Presidente Boric de que hay una dictadura que falsea elecciones?

-No soy representante de la institucionalidad de Venezuela, ellos tienen una institucionalidad.

-¿Usted cree, respeta, lo que diga esa institucionalidad?

-Hasta aquí, sí.