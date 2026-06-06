Colombia

Alerta por fraude con pasaportes y visas: Cancillería advierte sobre páginas falsas que cobran por trámites inexistentes

La Cancillería alertó sobre sitios web fraudulentos que ofrecen citas para pasaportes y trámites de visa, cobrando dinero por servicios que no tienen ninguna validez oficial

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Fachada de la Cancillería de Colombia en Bogotá | Crédito Colprensa
Fachada de la Cancillería de Colombia en Bogotá | Crédito Colprensa

Según información obtenida por El Tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una alerta urgente ante la aparición de plataformas digitales que estarían suplantando los canales oficiales para ofrecer citas de pasaporte y trámites relacionados con visas.

La entidad advirtió que estas páginas están cobrando dinero a los ciudadanos por procedimientos que no son reconocidos por las autoridades y que podrían poner en riesgo la información personal de quienes acceden a ellas.

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La Cancillería señaló que varias personas han llegado a sus oficinas convencidas de haber realizado correctamente sus trámites, aunque los comprobantes obtenidos a través de estas plataformas carecen de cualquier validez dentro de los sistemas institucionales.

La canciller Yolanda Villavicencio Mapy afirmó que el nuevo documento cumple con los estándares OACI y garantiza validación y seguridad internacional - crédito Presidencia de la República de Colombia
La canciller Yolanda Villavicencio Mapy afirmó que el nuevo documento cumple con los estándares OACI y garantiza validación y seguridad internacional - crédito Presidencia de la República de Colombia

La situación ha generado pérdidas económicas para algunos usuarios y preocupación por el posible uso indebido de datos personales suministrados durante estos procesos.

La advertencia fue difundida mediante un comunicado oficial y reforzada a través de los canales digitales de la entidad. Allí se informó sobre la identificación de páginas web que imitan la apariencia de los portales institucionales con el propósito de engañar a los ciudadanos y obtener pagos irregulares.

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Las autoridades explicaron que estas plataformas fraudulentas ofrecen supuestas citas para la expedición de pasaportes o para procesos relacionados con visas, presentándose como intermediarios autorizados. Sin embargo, la Cancillería reiteró que dichas páginas no tienen ningún vínculo con el Gobierno colombiano ni con las entidades encargadas de prestar estos servicios.

Cómo operan las plataformas fraudulentas

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los responsables de esta modalidad de fraude diseñan sitios web que reproducen elementos visuales similares a los utilizados por las entidades oficiales, generando una falsa sensación de confianza entre los usuarios.

Una vez las personas ingresan a estas páginas, son inducidas a suministrar información personal y posteriormente a realizar pagos para supuestamente asegurar una cita o agilizar procedimientos migratorios. No obstante, los comprobantes emitidos por estas plataformas no permiten acceder a ningún servicio oficial.

Elementos gráficos que reflejan la biodiversidad, la historia y la cultura colombiana dentro del diseño del pasaporte. - crédito Cancillería
Elementos gráficos que reflejan la biodiversidad, la historia y la cultura colombiana dentro del diseño del pasaporte. - crédito Cancillería

La Cancillería explicó que quienes efectúan consignaciones a través de estos portales no obtienen citas válidas para la expedición de pasaportes ni para otros procedimientos administrados por la entidad. Además, alertó sobre el riesgo de que la información suministrada pueda ser utilizada con fines fraudulentos.

Frente a este panorama, la entidad recomendó verificar siempre que cualquier gestión se realice únicamente a través de canales oficiales y revisar que las direcciones electrónicas correspondan a dominios institucionales terminados en “.gov.co”.

También sugirió desconfiar de enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería cuando prometan agilizar trámites a cambio de pagos adicionales o supuestos beneficios especiales.

Qué hacer si ya fue víctima del engaño

La Cancillería recordó que actualmente las oficinas de pasaportes de Bogotá, ubicadas en las sedes Centro y Norte, prestan atención sin necesidad de cita previa, por lo que ningún ciudadano debe pagar a terceros para acceder a turnos o servicios preferenciales.

Asimismo, enfatizó que la entidad nunca solicita pagos anticipados para agendar citas de pasaporte y tampoco realiza trámites de visas por fuera de sus canales institucionales.

Para quienes ya hayan realizado pagos en plataformas fraudulentas, la recomendación es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes e identifiquen a los responsables de estas actividades ilícitas.

La entidad también aconsejó comunicarse de inmediato con el banco o la entidad financiera utilizada para efectuar la transacción, con el propósito de reportar el movimiento y conocer las alternativas disponibles para intentar recuperar los recursos.

Pasaporte - Colombia
Los colombianos podrán estar hasta 90 días en el país asiático - crédito Cancillería

En los casos donde se haya entregado información personal o documentación sensible, la Cancillería pidió informar oportunamente la situación a las autoridades competentes para adoptar medidas de protección y evitar posibles afectaciones derivadas del uso indebido de esos datos.

Finalmente, el Ministerio reiteró que la forma más segura de verificar cualquier trámite relacionado con pasaportes y visas es consultar exclusivamente los canales oficiales y las redes sociales verificadas de la entidad, evitando intermediarios o plataformas que prometan procesos más rápidos a cambio de dinero.

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