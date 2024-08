Gabriel Boric rechazó el fallo del Tribunal de Justicia de Venezuela: “Estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”

Fotografía de archivo del 5 de agosto de 2024 del presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una rueda de prensa en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González

El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó este jueves la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela que ratificó el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El mandatario chileno señaló en la red social X que el régimen chavista acogió con “entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.

En su cuenta de la red social X, Boric fue enfático: “No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”.

El presidente izquierdista dijo que ha visto a los ojos miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que con la noticia del TSJ reciben un nuevo portazo.

“Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”, señaló Boric en X. “Seguro por nuestra postura recibiremos (como es costumbre) insultos por parte de sus autoridades. No saben que como decía Huidobro “el adjetivo cuando no da vida, mata”, y ellos han asesinado la palabra democracia”.

Y añadió: “La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo construyendo comunidad en vez de individualismo, encuentro por sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile”.

Uruguay asegura que el pronunciamiento no es creíble

Por su parte, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, aseguró este jueves a EFE que el fallo del TSJ “de ninguna manera” es un pronunciamiento creíble.

“Esto indica que una vez más que el régimen se dedica a desconocer todos los llamados de la comunidad internacional a que realice una constatación de los datos de las actas que demuestre con información detallada lo que se proclama”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores, quien agregó que se encuentra muy preocupado.

18/08/2024 Sesión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA (TSJ)

Añadió que lo que se vio es “todo lo contrario” con un organismo, que no es el constitucionalmente competente para intervenir en dicho episodio, “que proclama en forma inapelable la victoria de Maduro sin dar explicaciones sólidas al respecto”.

“Todos sabemos además que en Venezuela estos organismos no son independientes del Poder Ejecutivo, de manera que es un organismo que depende de Maduro, que está avalando que el propio Maduro sale reelecto. Claramente no se trata de un pronunciamiento creíble de ninguna manera”, enfatizó

Asimismo, detalló que el fallo “indica la voluntad del régimen de no hacer lo que tiene que hacer”, que es “reconocer que perdió las elecciones y abrir un proceso de transición hacia la democracia”.

Paganini recordó que la comunidad internacional está completamente convencida que el proceso de elecciones “fue fraudulento”.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro de manera fraudulenta.

“Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado.

La sentencia, con la que concluye de manera “inequívoca e irrestricta” la revisión de las elecciones, según dice el texto, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitase este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.

Uruguay figuró, junto a España, la Unión Europea y Estados Unidos, entre los 22 países que solicitaron el viernes pasado la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados de esos comicios, celebrados el pasado 28 de julio.

(Con información de EFE)