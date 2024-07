Benjamin Cardin, congresista de EEUU: “Hay que vigilar lo que ocurre en América Latina con Hezbollah e Irán”

Benjamin Cardin participó del Congreso Judío Mundial, un acto previo a los homenajes por los 30 años del atentado a la AMIA (@CongresoJudio)

El gobierno de Estados Unidos mostró un fuerte respaldo a la Argentina en su pedido de justicia por el atentado a la Asociación de Mutuales Israelita Argentina (AMIA), al cumplirse 30 años del ataque terrorista que dejó 85 muertos. Además de la carta enviada por el presidente Joe Biden y del comunicado emitido por el secretario de Estado, Antony Blinken, Washington envió una delegación de funcionarios que participó de los diferentes actos que se realizaron en Buenos Aires con motivo de este nuevo aniversario del mayor ataque terrorista perpetrado en la región.

Uno de los miembros de esa delegación fue el demócrata Benjamin Cardin, senador por Maryland y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de los Estados Unidos.

En diálogo con Infobae, se refirió al emotivo acto para conmemorar a las víctimas del atentado, destacó el compromiso del gobierno norteamericano para que los responsables rindan cuentas ante la justicia, y advirtió sobre la amenaza que representa el régimen de Irán a la paz y estabilidad global.

Sobre el acto celebrado el miércoles en Buenos Aires, Cardin aseguró que “fue muy emotivo”. “Es muy difícil ver los videos y escuchar a las familias de los asesinados. Fue emotivo pero algo que necesitábamos hacer”.

“Fue un recordatorio de que siempre recordamos a los que perdieron la vida, que exigiremos justicia mediante la rendición de cuentas, y que ‘nunca más’ tiene que significar ‘nunca más’. Debemos llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó.

El congresista norteamericano reiteró el compromiso de Estados Unidos para ayudar a las autoridades argentinas a llevar a los responsables del atentado ante la Justicia. “Nuestras fuerzas de seguridad trabajarán con las argentinas para hacer cumplir las notificaciones rojas y que los responsables sean detenidos”.

Y agregó: “Ya hemos trabajado aquí con las fuerzas del orden para compartir toda la información y las técnicas de aplicación de la ley con el fin de responsabilizar a los autores. Estados Unidos está ahí para ayudar al gobierno a exigir responsabilidades”.

También respaldó la propuesta del gobierno de Javier Milei de un juicio en ausencia para condenar a los responsables del atentado: “Tiene que haber un juicio, tiene que haber una conclusión. Obviamente nos gustaría que se responsabilice personalmente a los individuos, pero es importante que la comunidad internacional sepa quiénes son los responsables, que haya un hallazgo de responsabilidad y que en última instancia exijamos que haya una rendición de cuentas individual”.

En ese sentido, Cardin consideró que también es importante el compromiso de la comunidad internacional no sólo para condenar a los responsables del ataque a la AMIA, sino para evitar nuevos atentados terroristas. “Aunque Argentina fue el centro de las actividades criminales, de los atentados terroristas, y que las víctimas estaban aquí en Argentina, esto fue un crimen contra la humanidad, esto es terrorismo. Y tiene que haber una rendición de cuentas internacional, no es sólo una cuestión de justicia con respecto a las leyes argentinas, es una cuestión de rendición de cuentas internacional por crímenes contra la humanidad”.

Este año la Justicia argentina concluyó que los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y a la AMIA (1994) fueron ordenados por Irán y ejecutados por el grupo terrorista libanés Hezbollah. El miércoles, en el marco de los actos conmemorativos por los 30 años del ataque contra la Asociación de Mutuales Israelita en Argentina, la República Islámica lanzó una amenaza contra Buenos Aires. “Teherán le hará lamentar su enemistad”, advirtió el régimen de los ayatolás a través de un artículo publicado en el Tehran Times, uno de los principales voceros estatales.

Consultado sobre esto, el senador Cardin sostuvo que su país “siempre se toma en serio” este tipo de amenazas: “Sabemos que hay terroristas alrededor y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso tenemos que vigilar lo que ocurre en esta región y en relación con Hezbollah e Irán”.

Benjamin Cardin (segundo de la derecha), encabezó la delegación de legisladores norteamericanos integrada por los diputados Steve Cohen, Daniel Goldman, Brad Schneider, Debbie Wasserman Schultz y Steny Hoyer (@ArgentinaMFA)

“Sabemos que Irán es una amenaza para los Estados democráticos, para nuestros valores, valores que consideramos fundamentales para la supervivencia de nuestra nación como Estados democráticos. Irán cree que usará la fuerza para imponer su voluntad. Así que sí, hay un problema de amenaza. Hay un problema de amenaza en Argentina, hay un problema de amenaza en nuestro hemisferio, y hay un problema de amenaza global. No se limita sólo a Irán. Vemos el mismo tipo de actividades con Putin en Rusia intentando cambiar las fronteras por la fuerza. No podemos permitir que ese tipo de política se convierta en un factor en el que la corrupción y la fuerza determinen la política”.

Con relación a la creciente presencia e influencia de Irán en la región, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos reconoció que los regímenes latinoamericanos -como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua- facilitan las actividades del régimen persa, pero destacó que sus poblaciones llevan años exigiendo libertad e instituciones democráticas.

“Pongamos el foco en Venezuela. Tienen unas elecciones dentro de muy poco. El mundo debería centrarse en si cumplirán el acuerdo de Barbados y celebrarán elecciones libres y justas. No sabemos si se celebrarán, pero puedo decirles que los venezolanos quieren instituciones democráticas. Veamos cómo votan; veamos si es un recuento honesto. Deberíamos centrarnos en eso. El pueblo de Cuba quiere sociedades libres y democráticas. Veamos cómo responde su gobierno a eso. Este hemisferio tiene una orgullosa historia de gobierno democrático, hay algunas excepciones. Dejemos que el pueblo hable”, apuntó.

Por último, Cardin habló del preocupante aumento del antisemitismo que provocan este tipo de actos terroristas, o como el ocurrido el pasado 7 de octubre por parte de Hamas en territorio israelí: “Encontramos un alarmante aumento del antisemitismo. Nunca normalizamos ningún tipo de antisemitismo; cualquier antisemitismo es una amenaza para las instituciones democráticas, es una amenaza para nuestra forma de vida. Todos tenemos que reconocer cuando cualquier grupo marginal está comprometido. Hoy es antisemitismo, pero mañana puede ser contra minorías raciales o minorías religiosas, la comunidad LGBTQ o la violencia de género... Todo esto está interconectado y nos envuelve el reconocer que no hay lugar para esto. Todo esto debe ser condenado de la manera más enérgica posible”.

Joe Biden y Antony Blinken recordaron a las víctimas del atentado terrorista a la AMIA en Buenos Aires (REUTERS/Kevin Lamarque)

Fuerte respaldo de EEUU

El presidente Biden envió una carta a la Argentina al cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, en la que transmitió su solidaridad con los familiares de las víctimas y reforzó el compromiso de su país en la lucha contra el antisemitismo, el odio y el terror.

“Hoy hace treinta años, un terrorista suicida de Hezbollah estrelló una camioneta cargada con 200 kilos de explosivos contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, matando a 85 personas e hiriendo a cientos más, y destrozando la vida de muchas familias. Este mal todavía nos sacude hasta la médula. Hasta el 7 de octubre, ese fue el día más letal para los judíos desde el Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad que nos recuerda a todos que el silencio es complicidad. Y quiero que lo sepan: Yo no me callaré. Estados Unidos no guardará silencio”, aseguró el jefe de Estado norteamericano.

El secretario de Estado Antony Blinken también recordó a las víctimas del ataque a la AMIA, y condenó el crecimiento del antisemitismo a nivel global. “Hoy se conmemora el 30º aniversario del atentado con una bomba perpetrado por Hezbolá en 1994 contra la AMIA en Buenos Aires, con el apoyo de Irán. Honramos la memoria de los 85 argentinos, judíos y no judíos, que murieron en el ataque y recordamos a las decenas de personas que resultaron heridas”, señaló en un comunicado.

“Ayer en Buenos Aires, en vísperas del aniversario del atentado a la AMIA, Estados Unidos se unió a más de 30 países para lanzar las Directrices globales para contrarrestar el antisemitismo (...) Estados Unidos se complace en desempeñar un papel de liderazgo, junto con la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, el gobierno de Argentina y otros gobiernos y organismos internacionales en la promoción de estas directrices e invitamos a otros en la comunidad internacional a respaldarlas e implementarlas”, agrega el texto.

“Estoy orgulloso del liderazgo en mi país con el presidente Biden y estoy orgulloso del liderazgo en Argentina con respecto al presidente Milei. Tenemos que condenar cualquier forma de antisemitismo”, concluyó el senador Cardin.