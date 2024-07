La viuda y el hijo del militar venezolano Ronald Ojeda regresaron a Chile tras no lograr las condiciones para su asilo político en Argentina

La viuda y el hijo del militar venezolano asesinado en Chile intentaron sin éxito conseguir asilo en Argentina

(Desde Santiago, Chile) La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó este lunes que la familia del teniente venezolano asesinado en febrero pasado en Santiago, Ronald Ojeda, retornó a Chile tras fracasar su solicitud de asilo político en Argentina.

Todo indica que el gobierno de Javier Milei no habría rechazado la solicitud de refugio, pero sí se negaron a algunas peticiones de la familia, lo que los motivó a retornar a Chile, según reza una nota del noticiero estatal 24 Horas.

Vallejo explicó que “entendemos que la familia no se encuentra en Argentina, sino que se volvió a Chile y estará evaluando qué acciones tomar y a dónde se trasladarán. No podemos dar más detalles de la respuesta que le ha dado el gobierno argentino a su solicitud, pero están de regreso, por lo tanto, por el momento no estarían teniendo refugio ni respuestas ante solicitudes que hizo la familia en este país vecino”.

“Respetamos, obviamente, la decisión que vaya a tomar la familia del ex teniente Ojeda, pero en estos momentos se encuentran de vuelta en Chile”, subrayó la autoridad, quien recalcó que “tenemos una institucionalidad que ha estado funcionando para esclarecer este brutal crimen”.

La ministra vocera recordó que “hicimos una alerta internacional solicitándole a la Policía Internacional, la Interpol, la detención de los principales sospechosos de este crimen y ya dimos con el paradero de uno, que gracias al trabajo de las policías, de la Fiscalía y del Gobierno de Costa Rica, está detenido”.

Tocante a los argumentos del país trasandino para finalmente echar pie atrás a su decisión de recibir a la familia de Ojeda, Vallejo aseguró que Argentina “tendrá que dar las razones a ellos. Y también me imagino que la propia posición de la familia respecto a qué parte de su solicitud no fue acogida es algo que probablemente no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, pero efectivamente están de regreso en Chile”.

Avances en el caso

Por estos días se encuentra en un recinto penal de Costa Rica - mientras se tramita su extradición a Chile -, Maickel Villegas Rodríguez (27), miembro del Tren de Aragua y uno de los sospechosos del rapto, el 21 de febrero pasado en Santiago, del teniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo cuerpo apareció diez días después con signos de tortura, dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular de la comuna de Maipú.

Villegas fue arrestado el pasado viernes por autoridades policiales costarricenses cuando intentaba cruzar a Panamá para seguir camino al parecer hacia Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, ya descartó categóricamente que Villegas vaya a ser entregado a Venezuela y aseguró que su proceso de extradición a Chile será llevado a cabo con la mayor celeridad posible.

Según el fiscal a cargo de la investigación en Chile, Héctor Barros, Maickel Villegas fue uno de los primeros sospechosos identificados, al entregar su documento de identidad en una estación de combustible una hora después del asesinato de Ojeda. El individuo habría prestado “cobertura en la calle donde vive la víctima”, amén de conducir uno de los vehículos utilizados en el traslado del malogrado militar disidente del régimen de Maduro.

Tras su detención, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, volvió a fustigar la investigación llevada a cabo por la policía chilena y aseguró que enviará una delegación a Costa Rica a fin de entrevistar al sospechoso y ”advertir a la opinión pública nacional e internacional la clara posibilidad de que las autoridades chilenas pretendan también manipular la declaración del detenido, sobre la base de falsos positivos, para seguir siendo los mismos usados como un caso de falsa bandera contra nuestra nación”, señaló en su cuenta de X.