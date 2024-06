Diana Salazar, fiscal general de Ecuador: “Lo último que les queda es venir a matarme”

Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, señaló que la persecución en su contra inició por haber mostrado que el ex presidente Rafael Correa, era un funcionario corrupto. Salazar aseguró: "lo único que les queda es venir a matarme".

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, está decidida a desmontar las narrativas de sus opositores, así lo ha aclarado en sus últimos videos publicados en sus redes sociales. Salazar se refirió al caso Sobornos 2012-2016, que resultó en la condena de Rafael Correa, ex presidente del país y de varios funcionarios de alto nivel de su gobierno. Esto, según la Fiscal, fue el inicio de una persecución política que busca sacarla de su cargo. Sin embargo, Salazar sostiene que, a pesar de los intentos, el grupo político de Correa no tiene argumentos legales para destituirla por lo que “lo último que les queda es venir a matarme”, sentenció.

En un video de 10 minutos, Salazar aclaró que los aliados de Rafael Correa han querido posicionar que el caso Sobornos fue creado para perjudicar la ex mandatario, prófugo de Ecuador y refugiado en Bélgica; no obstante, las evidencias eran contundentes. Los partidarios de Correa y él mismo han sostenido que lo sentenciaron por “influjo psíquico”, cuando en realidad el ex presidente fue condenado como autor mediato de cohecho. Salazar indicó que: “El término “influjo psíquico”, si bien no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, es una forma de participación a nivel doctrinario y no es otra que la participación del autor mediato, que sí está en el código penal. Es obligación de los jueces fundamental explicar la participación de cada una de las personas a quienes están sentenciando. Es parte única y exclusiva del razonamiento que hace el tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa, porque él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió alrededor de esta trama de corrupción”.

Sobre la persecución, Salazar dijo que “ese es el precio” que ha debido pagar por enfrentarse a quien se creía “dueño del país”. Según la fiscal: “Lo único que nosotros hemos hecho es develar que detrás de este personaje no hay más que un funcionario corrupto que permitió que su círculo cercano formara una estructura de corrupción y que se benefició de esto”, indicó. Es por ello que “no me van a perdonar”. Además, Salazar argumentó que los políticos alrededor de Rafael Correa: “Tratan de tejer historias y crear narrativas falsas, de falsedad absoluta, que solo da cuenta de la desesperación que tiene la estructura criminal que se vean develado”.

La Fiscal será premiada por su “compromiso”

Diana Salazar será premiada por su servicio público.

Por su “compromiso con la justicia”, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson entregará un galardón a Diana Salazar, la fiscal general del Ecuador encargada de liderar los casos de corrupción que han sacudido a las estructuras de poder del país.

El premio que recibirá Salazar está en la categoría de “servicio público”, según anunció el centro Wilson. “¡Muchas gracias por este reconocimiento! Me siento muy honrada. El servicio público es una vocación, con la que seguiremos cumpliendo”, escribió la fiscal Salazar en X junto con la publicación sobre el premio. Benjamin Gedan, director del Centro Wilson para América Latina, respondió a Salazar con un mensaje felicitándola por su trabajo: “El honor es nuestro. Usted representa lo mejor de la justicia regional por su incansable labor haciéndole frente al gran reto del crimen organizado fortaleciendo las instituciones del Estado”, publicó Gedan.

Los galardones se entregan “a los líderes que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de los demás”, según detalla el Centro Wilson en su web oficial. La gala de premiación incluirá una cena que se celebrará el 5 de diciembre de 2024 en Miami, Florida. Además del galardón de Salazar, también se premiará a otras personalidades destacadas con el Premio Wilson a la Ciudadanía Corporativa y el Premio Wilson al Servicio Público, como al Presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, que recibirá el premio Wilson de Servicio Público por su compromiso con el desarrollo sostenible.