José Mujica reapareció tras anunciar que padece cáncer en un asado con políticos y músicos

El expresidente José Mujica junto a Ruben Rada y el candidato a presidente que apoya, Yamandú Orsi (@OrsiYamandu)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica se había resguardado en su chacra de Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo, después de anunciar que tiene un tumor en el esófago. El dirigente de izquierda, de 88 años de edad, recibió allí los llamados del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou y de varios políticos de la región, como el brasileño Lula da Silva y los argentinos Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Este miércoles, en el Día Internacional de los Trabajadores, Mujica reapareció públicamente en un tradicional asado.

Hace unos 20 años que Mujica organiza esta celebración en el Quincho de Varela, una barbacoa cercana a su casa. Allí ha recibido a políticos, diplomáticos y celebridades, pero el evento de este año era especial por ser el primero después de haber anunciado su enfermedad. En el asado estaba Yamandú Orsi, el pre candidato presidencial del Frente Amplio que Mujica apoya para las elecciones de este año, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, y el músico Ruben Rada, otro de los amigos del ex mandatario que suele estar en eventos que organiza.

El músico bromeó con Mujica y dijo que era “mayor” que él, pese a que tiene 80 años, según la crónica de El Observador. El anfitrión cumplirá los 89 el próximo 20 de mayo. En su cumpleaños volverá a ese mismo quincho para celebrar rodeado de sus afectos.

El presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira, el expresidente uruguayo José Mujica y el candidato presidencial que postula, Yamandú Orsi (@OrsiYamandu)

Desde que Rada llegó al festejo, no paró de bromear al ex presidente, quien lo definió como “un chiste con patas”. Luego también se sumó el también cantante Eduardo Larbanois y quien faltó fue José “Pepe” Guerra, el cantante de Los Olimareños, quien está “muy embromado” de salud, según contó Mujica.

Una pregunta recurrente para Mujica fue cómo se siente y su respuesta la reiteró a lo largo del mediodía: “Bastante bien”. Admitió, sin embargo, que tiene molestias al tragar y que debe cumplir con una dieta estricta. Por ejemplo, no pudo comer el asado del 1° de mayo y bromeó con que lo iba a “terminar licuando” para tomar como “tipo bebida con ensalada y todo”.

Luego, ante los medios, Mujica contó que su tumor está localizado y detalló que probablemente el tratamiento que tenga que cumplir sea radioterapia.

José Mujica y Ruben Rada, durante un tradicional asado que organiza los 1° de mayo en el Quincho de Varela (Captura @BomioLorena)

El ex presidente se mostró agradecido con quienes lo llamaron en los días y dijo que los contactos llegaron desde Argentina, Brasil y Estados Unidos. “Qué lindo ser uruguayo. ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados y hemos tenido líos y es notable”, reflexionó Mujica, en referencia a los llamados que recibió de Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y el ex senador por el Partido Colorado Pedro Bordaberry.

Durante el día, Mujica recibió al presidente de un prestador de salud uruguayo para comentarle que en Estados Unidos le habían avisado que estaban dispuestos a hacerle el tratamiento. “¡Yo no voy a ir ni a la esquina! Yo confío en los médicos uruguayos. Vamos a ver si podemos remendar lo que puédamos (sic) acá en el barrio nomás”, respondió.

El ex presidente uruguayo José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago

Mujica adelantó que, mientras pueda, intentará seguir su vida de forma “normal”. Y detalló cómo continuará su tratamiento: “Me han hecho un chequeo de todos lados y el asunto está localizado. Es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación”.

Consultado sobre si tiene miedo, Mujica repreguntó: “¿Miedo de qué? ¿De morirme? Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido suerte: tengo balazos a patadas, perdí el pasó, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis! ¡Qué me voy a quejar! Cuando me toque, que me toque”.