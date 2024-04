La salud de José Mujica: cómo fue la decisión de comunicar su cáncer y las evaluaciones para definir el tratamiento

El expresidente de Uruguay José Mujica habla durante una entrevista con EFE, el 22 de abril de 2024, en Montevideo (Uruguay). (EFE/ Sofía Torres)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica se sentía incómodo desde hacía algunas semanas y, luego de tener “un poco de reflujo” –según declaró su esposa, Lucía Topolansky–, decidió ir a consultar a su prestador de salud, el Casmu. Allí se realizó una endoscopía y el viernes conoció el resultado que informó este lunes en una conferencia de prensa: a sus 88 años, Mujica tiene un tumor en el esófago.

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, informó el expresidente, en un mensaje que generó conmoción en dirigentes políticos locales y de la región.

El ex presidente uruguayo José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago

Topolansky declaró a El País que decidieron anunciar la enfermedad de esta manera para evitar cualquier tipo de filtraciones. “En Uruguay somos tan pequeños, como un bosquecito ralo, se ve todo (…) Pepe va al Casmu, lo ven 40 y en vez de que haya un murmullo nos pareció más sano”, explicó la esposa de Mujica, ex vicepresidenta de la República.

“Por nuestros compañeros, por la gente que lo votó, nos pareció mejor dar la información directa y en el correr de los días el equipo médico irá tomando las decisiones, que son los que saben”, detalló.

Todavía falta que Mujica se haga algunos exámenes para confirmar la virulencia de la enfermedad y si el tumor está concentrado en el esófago o también están afectadas otras partes del cuerpo. La médica personal del ex mandatario, Raquel Pannone, dijo a El Observador que la evaluación recién comienza y que no está definido el tratamiento que se le va a realizar.

El expresidente uruguayo José Mujica junto a su esposa, Lucía Topolansky, en Santiago de Chile (REUTERS/Iván Alvarado)

Mujica conoció el resultado el viernes y se refugió en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. Ese mismo día le informó el diagnóstico al pre candidato presidencial que apoya para las elecciones presidenciales de este año, Yamandú Orsi. También se lo comentó a uno de los principales dirigentes de su sector en el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, según informó este medio uruguayo.

El domingo por la noche, sin embargo, Mujica participó de un acto por el 80° aniversario del lanzamiento del gueto de Varsovia, organizado por el movimiento de judíos progresistas Jaime Zhitolvsky.

Tras anunciar su enfermedad, Mujica recibió los llamados de Luis Lacalle Pou y Lula Da Silva (REUTERS/Ricardo Moraes)

Después de informar el diagnóstico en la conferencia de prensa de este lunes, Mujica volvió a refugiarse en su chacra. Allí recibió la llamada del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien se puso a las órdenes y con quien intercambió de la salud de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera. El también ex presidente tuvo una caída al mediodía del lunes y debió ser trasladado a un sanatorio.

En su casa, Mujica recibió los llamados de los ex presidentes argentinos Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La ex mandataria también le dedicó un posteo en las redes sociales. “Esta mañana me comuniqué con Pepe ni bien conocí la noticia sobre su enfermedad. Conversé con él y con Lucía, para transmitirle mi cariño y darle fuerzas. Estoy segura que ese cariño es un sentimiento compartido del pueblo argentino. ¡Fuerza Pepe!”, escribió.

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, también se comunicó con él y le ofreció la posibilidad de tratarse en el hospital de San Pablo Sirio Libanés, detalló El Observador. Allí, el brasileño se atendió cuando estuvo afectado por un cáncer de laringe.

Cristina Fernández llamó al ex mandatario uruguayo tras conocer que tiene cáncer de esófago (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Lula también dejó un mensaje en las redes sociales. “Al hermano Mujica, mi admiración y solidaridad. Eres un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para ti y Lucía”, posteó.

Tras el anunció de Mujica, el Institut Pasteur de Montevideo explicó en un hilo de X que el cáncer de esófago tiene una incidencia de 6,65 casos por 100.000 habitantes para hombres y 2,25 en mujeres. Ocupa el cuarto lugar en la incidencia entre tumores del tubo digestivo, detrás del cáncer colo-rectal, de estómago y páncreas. Los mayores de 60 años son los más afectados.

El consumo frecuente de líquidos muy calientes como el mate y el café aumentan el riesgo de este tipo de cáncer, explicó el instituto. Otro factor de riesgo es el llevar una dieta pobre de frutas y vegetales, consumir alimentos procesados con alto contenido de sodio y carnes rojas procesadas.