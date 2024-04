Conmoción en Punta del Este por el crimen de un adolescente a la salida de una fiesta: se entregó el joven que lo apuñaló

Un adolescente de 15 años fue asesinado a la salida de los boliches en el Puerto de Punta del Este (Captura Telenoche)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El final de los bailes que hay en el Puerto de Punta del Este durante todo el año fue conflictivo este fin de semana. Varios adolescentes que, entrada la madrugada del domingo, estaban en esa zona festiva de la reconocida ciudad uruguaya iniciaron un confuso enfrentamiento que tuvo un final trágico. Sobre la hora 5.30, un joven de 19 años agarró un arma blanca y apuñaló a un adolescente de 15 años.

La Policía llegó al lugar y alcanzó a trasladar a ese menor hasta el Hospital de Maldonado, pero la herida que tenía era grave. Una hora después, Daniel Peloche murió por el corte letal.

El asesino había participado esa misma noche de otros incidentes y, tras herir a Peloche, se fugó del lugar junto a otras dos personas, informó Telemundo. El análisis de las cámaras de la Policía permitió identificar al criminal, que comenzó a ser buscado por el departamento uruguayo. Entre el lunes y el martes hubo varios allanamientos, pero nunca se lo logró encontrar.

Hasta que este miércoles el asesino se entregó.

El acusado por el homicidio de un adolescente de 15 años en Punta del Este (Captura FM Gente)

Acompañado de su abogado, Marcos Prieto, el criminal concurrió a la Jefatura de Policía de Maldonado. Su defensor declaró ante los medios que el homicida “sabe que está involucrado en los hechos”, lo que motivó que se entregara. Sin embargo, comentó que “no estaba solo” en el momento del enfrentamiento sino acompañado de personas que conocía.

“Si hay una, dos, tres o cuatro personas, le va a corresponder a los abogados de las otras personas responder si el Ministerio Público (la Fiscalía) los llama”, dijo Prieto. El abogado dio a entender que ante la fiscal Fabiana Corbo deberían declarar más personas. El defensor aclaró que su defendido estuvo en todo momento en el departamento de Maldonado y descartó que haya huido.

La víctima y su asesino no habían tenido enfrentamientos previos y el cruce de la madrugada del domingo fue, según el defensor, “circunstancial”. Prieto no aclaró si su defendido se conocía de antes con Peloche o no.

Este joven de 19 años fue imputado y deberá cumplir prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación. El acusado no tiene antecedentes penales.

El liceo de Daniel, el joven de 15 años asesinado en Punta del Este, de luto (Captura Telemundo)

El hecho generó conmoción en Maldonado. Peloche cursaba el primer año de Mecánica Automotriz en un centro educativo UTU –de educación secundaria–. “Estamos de luto ante el fallecimiento de nuestro estudiante Daniel Peloche. Desde nuestra comunidad educativa saludamos a familia y compañeros”, rezaba un cartel colocado en el centro de estudios.

El director Carlos Vaz lamentó lo ocurrido. “Una vez más es una alarma para todos en cuanto a que tenemos que insistir en la necesidad de comunicación, de fortalecer los vínculos familiares para evitar, dentro de lo posible, que ocurran estos incidentes”, declaró al noticiero uruguayo.

El funcionario señaló que el problema que derivó en el crimen no fue por discrepancias que hayan ocurrido dentro de la institución educativa. “Fue un hecho puntual en ese momento. Aparentemente había dos grupos de amigos, y este chico participó lamentablemente de esta situación, lo acorralaron entre tres”, señaló.

La familia de Daniel, el menor asesinado en Punta del Este, reclama Justicia (Captura Subrayado)

La docente Ana Antúnez, en tanto, llamó a reflexionar tras este episodio. “Es un día muy triste. Hoy nos encontramos que nos faltaba un estudiante y de una forma muy terrible. Es un día para reflexionar sobre qué nos está pasando como sociedad, por qué hay tantos episodios de violencia”, cuestionó.

La familia del adolescente organizó una marcha en silencio en Maldonado en reclamo de Justicia. En declaraciones a Subrayado, una tía de la víctima lo recordó como “un chico sano, que hacía deporte y era querido por todos sus compañeros”.

“Fue totalmente inesperado. Es un chico que sale un sábado y nos levantamos el domingo con una noticia de que ya no había vuelta atrás. Hoy ya no tenemos a Daniel entre nosotros. Entonces, estamos con mucho dolor y tristeza. Esta marcha es por los jóvenes que están”, comentó.

La tía de la víctima dijo que la familia no “maldice” al asesino. “Creo que es una víctima de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos compasión de la familia de él, para quienes también es un momento difícil”, comentó.