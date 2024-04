José Mujica pidió que el próximo presidente de Uruguay y su gabinete donen el 40% de su sueldo para combatir la pobreza

El expresidente uruguayo José Mujica, en un acto de su sector político, el Movimiento de Participación Popular (@MPP609)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El ex presidente uruguayo José Mujica (2010-2015) tiene una propuesta para quien sea electo presidente de su país en las elecciones de este año: que aporte como mínimo el 40% de su salario para combatir a la pobreza. El dirigente hizo este planteo durante el acto de lanzamiento de la Lista 609, de su histórico espacio político, el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Delante del candidato que apoya para las elecciones presidenciales, Yamandú Orsi, Mujica sugirió aplicar una medida para “tener autoridad moral para agarrar del cogote a esos que tienen que colaborar, para sacar ese mundo que está sumergido”, argumentó en el acto político. El dirigente de izquierda admitió que esa medida “no es suficiente” para combatir la pobreza.

Mujica sugirió que el futuro presidente obligue a que también “pongan algo” quienes sean parte de la “burocracia de confianza”, desde los ministros a los porteros. “No se puede pedir solidaridad si no empezamos por quienes tienen responsabilidad”, señaló.

El expresidente uruguayo José Mujica le propondrá al próximo presidente que done el 40% de su salario para combatir la pobreza (@MPP609)

Las cifras de la pobreza se conocieron en los primeros días de abril y las distintas interpretaciones sobre el indicador ingresaron como un tema de campaña electoral. Medida por ingresos, en 2023 la pobreza se mantuvo en niveles similares a los del año previo: 7% de los hogares y 10,1% de las personas, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En su discurso, el ex presidente dijo que la pobreza no se trata solo de “la comida y la atención de los gurises”. “Hay que estar en guardia con el egoísta que llevamos dentro, porque hay gente que se acostumbra a vivir de lástima, y genera el oficio del mangueo sistemático, y nosotros tenemos que sacar nuevos trabajadores con dignidad. Esto también es una batalla cultural. No se puede venir a la vida de garrón”, expresó.

El dirigente recordó que cuando fue presidente donó el 80% de su sueldo para un plan de viviendas que creó su gobierno. “Tengo en la memoria a ese viejo que era dueño de (la cadena de supermercados) Tienda Inglesa. Vino y se puso fuerte. Los tengo a todos en la memoria, a todos los que colaboraron. Pero yo estaba en la Torre Ejecutiva y se hicieron todos los sota. No quiero que al próximo gobierno le pase lo mismo. Que aprenda”, expresó.

José Mujica durante su presidencia de Uruguay (2010-2015)

“Tengo que ser claro y terminante: (ser) solidario es darle una mano al que está más jodido que nosotros. Hay que ayudar y empujar para que puedan arrancar y progresen”, comentó.

Cuando fue presidente, Mujica fue la persona que más aportó para financiar el Plan Juntos, un programa social de viviendas. El 66% de los gastos de este programa se financió con fondos públicos; otro porcentaje relevante de los ingresos fueron donaciones. Mujica aportó unos USD 450.000 en total, según informó Carlos Acuña, el presidente de la directiva del Plan Juntos, al portal 180 en 2015.

La donación de Mujica –que destinaba buena parte de su sueldo de presidente al plan– correspondió a una tercera parte de las donaciones.

El precandidato a presidente Yamandú Orsi junto al expresidente José Mujica y su esposa, Lucía Topolansky (MPP)

El pedido de Mujica al próximo presidente generó polémica en Uruguay. El senador del Partido Nacional Javier García lo consideró una actitud demagógica. “Demagogia absoluta. Todo bien, pero nunca laburó las 8 horas, ni las 10 ni las 12 horas. Mito total. Dejemos las simplezas. Seriedad”, escribió quien hasta hace pocas semanas era el ministro de Defensa Nacional de Uruguay.

Los dichos de García fueron cuestionados por dirigentes del izquierdista Frente Amplio. El senador Daniel Caggiani, también integrante del MPP, recordó que Mujica donaba su sueldo tanto como senador como presidente. “Tanto es así que es el único ex presidente que se jubiló como cualquier trabajador (…) y no con una jubilación de privilegio de un expresidente”, escribió en la red social X.