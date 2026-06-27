México

Morena destituye a dirigente juvenil tras agredir a mujer en Zacatecas durante festejos por el triunfo de la Selección Mexicana

El incidente tuvo lugar el pasado 24 de junio tras el partido México vs. Chequia

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El video del ataque en el Centro Histórico de Zacatecas se viralizó, desatando indignación y exigencias de sanciones. (Crédito: Redes)

Luego de que se viralizara un video donde se puede ver a Jaime Castillo Castillo golpear a una mujer en el rostro, Morena destituyó este viernes 26 de junio al comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 24 de junio durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana, a la decisión del partido oficialista se le suma el proceso penal que enfrentará el dirigente juvenil.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido informó la destitución de Castillo mediante un comunicado oficial. El documento señala que la decisión responde a la “determinación irrevocable de preservar el compromiso con los valores y principios” del movimiento.

Castillo es egresado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas; tras la viralización del actuar violento, compañeros de esa institución lo han señalalado como una persona con historial de conductas agresivas.

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Morena destituye al dirigente juvenil de Zacatecas

El CEN de Morena anunció que Castillo fue separado de su cargo “como un acto de responsabilidad y congruencia”. El partido subrayó que “no hay lugar para ninguna forma de violencia, y mucho menos para conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres”.

Dirigente juvenil de Morena en Zacatecas fue destituido del comisionado de Jóvenes del CEE en Zacatecas. (Fotos: Redes)
Dirigente juvenil de Morena en Zacatecas fue destituido del comisionado de Jóvenes del CEE en Zacatecas. (Fotos: Redes)

El Consejo Estatal de Morena Zacatecas había emitido previamente su propio comunicado en el que condenó los hechos y señaló que la conducta del dirigente “contraviene los principios y valores” del partido. “No hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos cuando ésta se ejerce contra las mujeres”, se lee en ese documento.

El video que desató la destitución: así ocurrió la agresión

Las imágenes grabadas por aficionados muestran el momento en que una conductora de plataforma circulaba por el Centro Histórico de la capital zacatecana cuando fue interceptada por una multitud en el cruce de la avenida Hidalgo y el callejón del Santero.

Según el video, los aficionados comenzaron a balancear el vehículo, mientras que la conductora en el intento de huir, acelera el carro. Castillo respondió abalanzándose sobre ella, golpeándola en el rostro.

Testigos en el lugar identificaron al agresor como el dirigente juvenil del partido, posteriormente, Castillo eliminó sus perfiles en redes sociales.

El proceso penal y la postura del partido

El caso no quedó en el plano disciplinario interno: Castillo enfrenta un proceso penal derivado de la agresión. El CEN destacó en su comunicado que la separación del cargo se da con apego a los documentos básicos del partido y respetando el debido proceso.

Fiscalía Zacatecas
La mujer agredida procedió en contra del dirigente juvenil en Zacatecas. (Foto: Fiscalía Zacatecas)

Morena también aprovechó el comunicado para fijar su postura institucional. Estos son los puntos centrales que el partido subrayó:

  • La destitución busca reafirmar que ocupar una responsabilidad partidista “debe pasar por los valores” del movimiento.
  • El partido reiteró su respaldo a las acciones emprendidas por Morena Zacatecas.
  • El CEN señaló que el actuar de sus integrantes, “en todas las esferas de su vida”, debe ser congruente con los principios de la Cuarta Transformación.

Al cierre de esta nota, el hombre involucrado no ha emitido alguna postura pública sobre su actuar violento en contra de una mujer.

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