La Fiscalía paraguaya acusó al ex presidente Mario Abdo Benítez por revelar secretos de gestión y otros delitos

El ex presidente Mario Abdo Benítez (EFE/Rubén Peña)

Dos fiscales formularon este lunes una imputación contra el ex presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) y varios de sus ex funcionarios por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible y declaración falsa, entre otros, informó el Ministerio Público.

Te puede interesar: El gobierno de Santiago Peña anunció que la inflación de Paraguay en febrero fue del 0%

La imputación se dio como parte de una investigación abierta por la Fiscalía General a raíz de una denuncia presentada en julio de 2023 por el ex mandatario Horacio Cartes, quien se declaró víctima desde 2018 de una presunta “persecución” por parte de “personas en el ejercicio del poder político” y luego amplió su acusación al advertir de una supuesta “revelación de secretos del servicio” y de un plan gestado desde órganos del Gobierno anterior.

“Durante parte de su período de Gobierno, el ex presidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Te puede interesar: Paraguay aseguró que el Mercosur y Japón abrirán negociaciones para un tratado de libre comercio en abril

“Para llevar adelante este objetivo”, agregó la nota, Abdo Benítez “habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (ex agentes fiscales del Ministerio Público)”.

La acusación fue presentada por los fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti “tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles” de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La imputación se dio como parte de una investigación abierta por la Fiscalía General a raíz de una denuncia presentada en julio de 2023 por el ex mandatario Horacio Cartes (EFE/Rubén Peña)

Los señalamientos recaen, además, sobre el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el ex titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández y su antiguo colega de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Adolfo Arregui; y la ex viceministra de esa entidad Carmen Pereira, así como otros tres ex funcionarios.

Te puede interesar: Un diputado paraguayo comparó la homosexualidad con la muerte y luego confesó que tuvo “una relación con un travesti”

También fue imputado el antiguo secretario privado de Abdo Benítez y actual diputado del oficialismo, Mauricio Espínola.

Giuzzio, Arregui y René Fernández, agregó la Fiscalía, fueron agentes fiscales.

El Ministerio Público puntualizó que, “teniendo en consideración que aún se encuentran pendientes diversos oficios y otras diligencias, se estima necesario el plazo de seis meses para presentar requerimiento conclusivo contra cada uno de los imputados”.

Al presentar la denuncia en julio de 2023, Pedro Ovelar, el abogado de Cartes, denunció que se crearon “mentiras” para engañar a Brasil y EEUU, lo que derivó en procesos y sanciones en contra del ex presidente y de sus empresas.

Cartes -que derrotó en las primarias oficialistas a Abdo Benítez y es el actual presidente del Partido Colorado- ha sido acusado de presunta corrupción por EEUU, que vetó su ingreso y el de sus hijos a ese país. Posteriormente, Washington aplicó sanciones financieras al ex mandatario y varias de sus empresas, lo que llevó a un proceso de reestructuración del Grupo Cartes, que desde marzo del año pasado dejó de operar como marca.

El ex gobernante fue investigado en Brasil por la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó redes de corrupción en ese país y a nivel trasnacional. Su abogado ha señalado que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló ese proceso.

(Con información de EFE)