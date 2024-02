Continúan los preparativos para el juicio en contra del ex contralor correísta Carlos Pólit, en Miami

Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador, enfrenta varios cargos por lavado de activos con la justicia estadounidense

Carlos Pólit, un ex contralor ecuatoriano, se encuentra en los Estados Unidos enfrentando acusaciones por blanqueo de capitales provenientes de sobornos. El juicio está programado para iniciarse el 8 de abril de 2024. Pólit ya fue sentenciado por la justicia ecuatoriana en la trama de sobornos del caso Odebrecht. Mientras estaba en funciones Pólit era el encargado de revisar la legalidad de los gastos y procesos del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, la Fiscalía del Ecuador lo investigó y descubrió que el ex contralor habría utilizado el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero.

Te puede interesar: Violencia en Ecuador: una concejal fue asesinada a tiros

La Fiscalía estadounidense sostiene que ha identificado cinco formas en las cuales Pólit habría movido esos dineros, involucrando a tres empresas: Plastiquim S.A., Inmobiliaria Cosani S.A. e Italcom S.A., según ha revelado Primicias, que ha logrado acceder a los expedientes y transcripciones del caso. Según ha recogido el medio ecuatoriano, los abogados estadounidenses anunciaron el 2 de febrero de 2024 la participación de dos expertos que testificarán durante el juicio, uno de ellos es Michael J. Petron, quien analizará la ruta del dinero proveniente de sobornos.

La acusación afirma que Odebrecht, la constructora brasileña cuyas coimas a cambio de contratos han puesto en aprieto a los gobiernos de la región, habría realizado pagos ilícitos desde compañías ficticias hacia las cuentas bancarias pertenecientes a estas tres empresas. También se menciona que hubo transferencias de fondos desde estas empresas hacia cuentas bancarias en Florida, así como la utilización del dinero proveniente de los sobornos para adquirir y/o remodelar propiedades en ese estado. Esas propiedades luego fueron vendidas. La investigación señala a Global Reinsurance Broker, una empresa aseguradora vinculada con Seguros Sucre de Ecuador, de propiedad de Diego Sánchez, según información recopilada por Primicias.

Las acusaciones en contra de Pólit están relacionadas con el caso Odebrecht (EFE/Germán Falcón)

Según el Ministerio Público estadounidense, Pólit recibió sobornos que beneficiaron a la reaseguradora Global Reinsurance Broker en un contrato con Seguros Sucre. Sánchez es mencionado como supuesto cómplice. El nombre de Sánchez no es nuevo, pues el hombre ha estado relacionado con el ámbito político ecuatoriano y el sector asegurador durante la administración de Rafael Correa. Se sugiere que Sánchez podría ser el cómplice aludido en la acusación contra Pólit.

Te puede interesar: La legalización de las pandillas en Ecuador: entre la reinserción social y la infiltración criminal del Estado

Dentro del caso, indica Primicias, se reveló que Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros durante el gobierno de Correa, podría ser el tercer cómplice. Además, el medio indicó que se espera que Solines testifique desde Ecuador durante el juicio, ya que actualmente no puede viajar a Estados Unidos debido a sus responsabilidades como alcalde.

El contralor 100/100 de Rafael Correa

Aunque la carrera política de Pólit inició en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, donde ocupó tres cargos, su cúspide llegó durante la presidencia de Rafael Correa. En 2007, cuando Correa inició su primer periodo, Pólit fue elegido como Contralor General del Estado. En tres ocasiones fue posesionado, por lo que estuvo en ese cargo por más de 10 años, es decir durante toda la presidencia de Correa y al inicio del mandato de Lenín Moreno.

Carlos Pólit fue contralor de Ecuador por 10 años (EFE)

En 2018, durante el primer año de mandato de Moreno, Pólit fue sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht. El ex funcionario viajó a Estados Unidos y no regresó. En Ecuador, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra de Pólit y rechazó los recursos de apelación presentados por el ex contralor. De acuerdo con la decisión de los jueces, Pólit es el autor del delito de concusión por lo que debe cumplir con una sentencia de seis años preso. El hijo de Pólit fue declarado cómplice y condenado a tres años de prisión.

Te puede interesar: Evo Morales respaldó a Gustavo Petro: “No podemos permitir que fiscales y jueces pretendan derrocar gobiernos”

Según el proceso de la justicia ecuatoriana, entre 2010 y 2015, cuando Correa ejercía el poder, Pólit exigió y recibió USD 6 millones de Odebrecht para desvanecer las glosas –un acto administrativo que genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado– de la constructora brasileña que tenía a cargo el proyecto hidroeléctrico San Francisco, ubicado en las provincias de Azuay y El Oro.

La Fiscalía General del Estado encontró que Pólit recibió USD 4,1 millones a cambio de emitir informes favorables de los proyectos hidroeléctricos de Manduriacu entre las provincias de Pichincha e Imbabura; Daule – Vinces en Guayas y Los Ríos, y de la Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza, en Manabí.