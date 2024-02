Un anuncio y el análisis de la gestión de Gabriel Boric: así fue la última entrevista de Sebastián Piñera

La última entrevista a Sebastián Piñera (Radio Duna)

La última entrevista del ex presidente de Chile Sebastián Piñera fue con Radio Duna el pasado 17 de enero. En casi una hora de conversación, el ex jefe de Estado, quien murió este martes en un accidente en helicóptero, aseguró que no sería candidato para un tercer mandato pero que seguiría activo en el debate público.

Te puede interesar: La Fiscalía de Chile inició la investigación por la muerte del ex presidente Sebastián Piñera

“No voy a postular por tercera vez a la Presidencia, pero sí voy a seguir muy activo, muy comprometido, muy apasionado en el debate...”; manifestó el que fuera mandatario por dos períodos no consecutivos: 2010-2014 y 2018-2022.

En dicha conversación, Piñera le dio su respaldo al papel del director de Carabineros, Ricardo Yáñez, durante el estallido social, luego de que el Ministerio Público fijara la formalización de cargos en su contra.

Te puede interesar: Sebastián Piñera, de empresario exitoso a presidente de la nación

“Durante los hechos del estallido social, mal llamado estallido social, que debió ser llamado estallido brutal de violencia irracional sin límites, que estaba dispuesto a destruirlo todo; durante ese periodo la preocupación nuestra siempre fue doble: resguardar el orden público, a las personas, proteger las libertades de las personas; y al mismo tiempo, proteger los derechos humanos”, indicó; al tiempo que agregó que “tanto el general Yáñez como el (ex general director Mario) Rozas colaboraron con esa doble causa de orden público y respeto a los derechos humanos”.

En otro pasaje de la extensa entrevista, calificó como una “evolución positiva“ la del presidente Gabriel Boric al expresar que, cuando el actual presidente fue elegido en diciembre de 2021, le anticipó que se tendría que “desdecir de muchas cosas, en materia de seguridad, de retiros”, entre otros temas.

Sebastián Piñera analizó el gobierno de Boric en su última entrevista marcelo segura

“Creo que ha sido una evolución positiva y es bueno que así sea. Cuando tuve la oportunidad de conversar con él (Boric), al día siguiente que fue electo, uno de los temas que le planteaba es que desde la oposición las cosas son mas fáciles: se identifica un problema, se le da un carácter de escándalo moral y se le exige al gobierno que lo resuelva de inmediato”, recordó Piñera.

Te puede interesar: El ex presidente Sebastián Piñera tendrá un funeral de Estado en el salón de Honor del Congreso chileno

También mencionó el emblemático viaje que hizo a Cúcuta para la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos. En la citada entrevista, aseguró que el único objetivo de ese viaje fue asegurar que la ayuda ingresara efectivamente a Venezuela; y subrayó: “No hubo nunca ningún llamando a que los venezolanos vinieran a Chile”.

Respecto a la educación en su país, dijo que los ”Liceos Bicentenarios”, programa iniciado en su primer gobierno en 2010, son una “prueba viviente de que se puede hacer una mejora”.

Al respecto, afirmó que en el gobierno actual hay “un concepto de que la igualdad es un valor supremo, entonces con tal de igualar a todos, hay que quitarles los patines a los que andan bien”.

“Hay que ayudar, que el Estado se concentre en ayudar a las escuelas más vulnerables pero que permita que proyectos educacionales liderados por profesores ejemplares, con compromiso de padres y alumnos, puedan surgir”, sugirió.

Personas dejan flores en la casa del fallecido ex presidente chileno Santiago Piñera en Santiago, Chile (AP Foto/Matías Basualdo) AP

El accidente

A las 15:30 hora local del martes (18:30 GMT), el helicóptero en el que viajaba Piñera, junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balnerario turístico situado a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.

La Fiscalía se encuentra investigando las causas del accidente y la muerte del ex gobernante, que era un experto piloto y, según medios locales, conducía la nave en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.

El cuerpo de Piñera se encuentra en el Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, capital de la región de Los Ríos a la que pertenece el Lago Ranco y donde se le está practicando la autopsia, y será trasladado a la capital chilena en un avión de las Fuerzas Armadas de Chile (FACh).

Será recibido en el aeropuerto capitalino por el presidente, Gabriel Boric, y varios ministros; y el cortejo partirá posteriormente a la sede del Congreso Nacional, en Santiago, donde el ex gobernante será velado primero por la familia.

Su última entrevista completa