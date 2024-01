Violencia en Ecuador: incertidumbre por el estado de los guías penitenciarios secuestrados en cinco prisiones

Se estima, con información extraoficial, que alrededor de 100 agentes penitenciarios han sido tomados por rehenes.

Cerca de cumplirse 48 horas de retención, aún no hay información oficial sobre la situación de los agentes penitenciarios retenidos forzosamente por las bandas criminales en cinco prisiones del país. El lunes, 8 de enero, iniciaron los motines y desde entonces la violencia no ha cesado en el país donde se ha declarado el conflicto armado interno y se ha determinado que los miembros de las bandas criminales son objetivos militares.

Desde el 9 de enero han circulado en redes sociales estremecedores videos de ejecuciones a guías carcelarios. Sin embargo, la veracidad de estos no ha sido confirmada y aún se espera que el gobierno emita un informe oficial que aclare la situación de los funcionarios retenidos en las prisiones de El Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay. El gobernador de Azuay, Milton Benítez, dijo que hay 49 guías penitenciarios y 12 miembros del personal de cocina. La información de Benítez se emitió el martes al mediodía y es lo único que se conoce oficialmente sobre los agentes.

Ante la insistencia de Infobae y otros medios de comunicación, en el grupo de prensa del Servicio de Cárceles una de las funcionarias de comunicación informó, la mañana del 10 de enero, que: “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando para salvaguardar la integridad de los servidores de Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria retenidos, estamos a la espera de información oficial sobre la situación en los centros penitenciarios y la integridad de los servidores”.

Guías retenidos en la cárcel de Turi en Cuenca, Azuay. Se conoce que solo en esta prisión hay 49 agentes secuestrados más 12 personas encargadas de la cocina.

Desde las cárceles se han grabado varias amenazas dirigidas al presidente Daniel Noboa. En los videos se observa a los guías retenidos y amenazados con cuchillos. En algunas grabaciones los agentes son obligados a leer los mensajes escritos por los criminales.

En una de las amenazas desde la prisión, difundida la mañana del 9 de enero, uno de los delincuentes que habla a la cámara le dice a Noboa: “Así como no te importa la vida de los privados libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios: de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de Excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”. El criminal “recomendó” a la ciudadanía no salir por la noche pues la banda criminal se enfrentará a las fuerzas del orden en la calle. Además dijo que los policías y militares “enfrentarán consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador”. En la misma grabación un supuesto guía retenido pues está encapuchado pide al presidente Noboa que preserve sus vidas: “Nosotros somos inocentes”.

Militares desplegados en Ecuador tras la ola de violencia. (REUTERS/Karen Toro)

Horas después, alrededor de las 15h00 (hora Ecuador), el mandatario emitió el decreto 111 que declaró el conflicto armado interno y que categorizó a las bandas criminales Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones como actores no estatales beligerantes y como organizaciones terroristas. El decreto firmado por Noboa indicó que todos los sucesos violentos de la jornada “se configuran como una amenaza terrorista contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial”.

En un mensaje a la nación emitido desde el Palacio Presidencial luego de la reunión del Consejo de Seguridad, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, aseguró que los miembros de estas bandas “han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”. Por ello, informó que: “A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”.