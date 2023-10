José ‘Pepe’ Mujica apoyó a Massa de cara al balotaje y criticó a Milei: “Me parece un mono con ametralladora”

El ex presidente uruguayo José Mujica en un discurso afuera de la Casa Rosada (REUTERS/Mariana Nedelcu)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El expresidente de Uruguay (2010-2015), José Mujica, volvió a referirse a las elecciones de Argentina y anticipó que el balotaje del próximo 19 de noviembre será “parejo”. El dirigente de izquierda, además, dio su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y cuestionó las ideas del postulante por La Libertad Avanza, Javier Milei.

Te puede interesar: José “Pepe” Mujica opinó sobre las elecciones en Argentina: “El peronismo no es un partido, es una especie de mística”

“Creo que va a ser medio parejo, pero yo apuesto por Massa. No porque sea Dios o porque sea perfecto, pero el otro me parece un mono con una ametralladora”, dijo Mujica en una rueda de prensa.

El exmandatario dijo que no hará “campaña por Massa”, pero consultado sobre si van a mantener un encuentro antes del balotaje contestó: “Es posible que a algún amigo argentino vea, sí. Pero eso porque me gusta la Argentina”.

Te puede interesar: Sergio Massa se reunirá con los gobernadores peronistas para delinear la estrategia de cara al balotaje

En declaraciones anteriores, Mujica dijo que tiene una “amistad” con el candidato peronista, a la que ha apelado para charlar sobre las ventas de pequeñas y medianas empresas hacia Argentina. Ejemplificó con el caso de quienes fabrican las pastillas de frenos que se venden para autos argentinos. El expresidente buscó hacer “jugar” sus relaciones personales para apoyar a estos emprendimientos.

El presidente uruguayo José Mujica junto al intendente de Tigre Sergio Massa durante un encuentro en 2011

En 2011, los dos dirigentes mantuvieron una reunión en la Torre Ejecutiva de Uruguay. Mujica era entonces el presidente de la República y Massa el intendente de Tigre. En esa reunión conversaron sobre la circulación fluida entre el municipio y algunas ciudades uruguayas, como la conexión con Carmelo.

Te puede interesar: Larreta se diferenció de Macri y Bullrich: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas”

El expresidente uruguayo también se refirió a los cuestionamientos de Massa a la idea de flexibilización del Mercosur impulsada por Luis Lacalle Pou, quien pretende que Uruguay firme un Tratado de Libre Comercio con China. El lunes, en una conferencia de prensa tras el triunfo del domingo, Massa dijo que el bloque es más respetado cuando negocia en conjunto. “La dejo correr porque le conviene a nuestro país”, respondió Mujica en referencia a los dichos de Massa.

“Nosotros no tenemos que pelearnos con nadie. Tenemos que tirarnos al suelo y llorar siempre. No le vamos a meter el gaucho a Brasil, no le vamos a meter el gaucho a la Argentina, pero no son perfectos. El Mercosur tiene fallas en pila, pero también tiene sus logros”, aseguró Mujica.

Consultado sobre si la grieta en Argentina terminó, como planteó Massa en su discurso del domingo, Mujica contestó: “Difícil que el chancho chifle”.

El ex presidente uruguayo José Mujica

El expresidente uruguayo había expresado el lunes, en declaraciones a El País, que el resultado de las elecciones en Argentina no le había sorprendido. “Eso que se llama peronismo no es un partido político, es una especie de mística”, dijo al analizar los números finales.

Aunque sin nombrarlo explícitamente, sostuvo que el “discurso tremendista de cambios apocalípticos” de Javier Milei llegó a aquellos votantes más disconformes con el modelo actual, especialmente los jóvenes, pero sostuvo que también “asustó” y alarmó a otros sectores, como los trabajadores con experiencia.

El dirigente uruguayo indicó que en Argentina existe un “clima de confrontación muy fuerte”, que crea un “desasosiego en mucha gente”. Entonces destacó como un punto a favor de Massa su discurso “más conciliador, más centrado y menos disruptivo”, con el que pudo llegar a otros sectores.

No es la primera vez que Mujica cuestiona las ideas de Milei. Luego de que el candidato libertario sea el candidato más votado en las elecciones primarias, el exmandatario exclamó: ¡Socorro!”. Y, entre risas, agregó: “No porque sea derecha, me parece que es un loco”.

En la misma rueda de prensa se refirió a la hipotética situación en la que Milei decidiera romper relaciones con China y se preguntó: “¿A quién podrá dirigir la venta de soja y todo lo demás?”.